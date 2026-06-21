Ciencia

Qué es la alexitimia, el rasgo psicológico que dificulta conectar con las propias emociones

Aunque no implica ausencia de sentimientos, este rasgo puede hacer que las emociones se vivan como sensaciones físicas difíciles de interpretar. Especialistas explican por qué algunas personas tienen problemas para reconocer, diferenciar y comunicar su mundo emocional

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Espera de resultado, persona pensativa, tensión, incertidumbre, expectativa emocional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Persona en actitud reflexiva y contenida mientras espera un resultado, escena que captura el impacto emocional de la incertidumbre (Imagen Ilustrativa Infobae)

No siempre resulta sencillo expresar o incluso nombrar lo que se siente. En psicología, ese patrón se asocia con la alexitimia, un rasgo caracterizado por problemas para identificar, diferenciar y poner en palabras los propios estados emocionales.

En la vida diaria, puede presentarse como una sensación corporal intensa —nudo en el estómago, palpitaciones, tensión— sin que la persona logre traducirlo a etiquetas emocionales como enojo, tristeza o miedo.

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De acuerdo con un artículo de divulgación sobre el tema, la alexitimia no se considera un diagnóstico independiente en el DSM-5, pero sí se reconoce como una característica con sustento clínico y con distintos grados de intensidad.

También se plantea que puede aparecer como alexitimia primaria (más estable y presente desde etapas tempranas) o secundaria (asociada a trauma, estrés crónico o eventos abrumadores), y que puede mejorar con abordajes terapéuticos, ejercicios de conciencia corporal y el desarrollo progresivo de vocabulario emocional con acompañamiento profesional.

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En la literatura científica, el concepto se organiza en dimensiones que suelen incluir la dificultad para identificar sentimientos o para describirlos y un estilo de pensamiento más orientado a lo externo (hechos y tareas) que al mundo interno.

Además, distintos trabajos han estudiado la relación entre alexitimia y procesos de interocepción (percepción de señales internas del cuerpo), un eje que se discute como relevante para la conciencia emocional.

Qué significa “no poder expresar lo que se siente”

Mujer sentada en una cocina, cabeza agachada y manos entrelazadas. Sobre la mesa de madera hay una tostada, una taza, un bol con fruta y papeles.
La interocepción ocupa un lugar central en la alexitimia porque la lectura confusa de señales internas puede dificultar la conciencia emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos prácticos, “no poder expresar sentimientos” puede abarcar varias experiencias: quedarse sin palabras cuando alguien pregunta “¿qué te pasa?”, responder con frases genéricas como “estoy bien” o “no sé”, o pasar directo a soluciones y análisis sin poder describir el estado interno.

En el marco de la alexitimia, la dificultad no se reduce a “guardar” emociones, sino a que la emoción llega como sensación o activación corporal y no como un relato emocional claro.

El enfoque de divulgación sobre alexitimia suele subrayar una idea central: no equivale a frialdad ni a ausencia de afecto. Muchas personas con este rasgo pueden sostener vínculos profundos, preocuparse por los demás y demostrar cuidado a través de acciones, pero tener problemas para traducir su vivencia interna en palabras precisas.

En esa línea, la información divulgativa publicada por Medical News Today también describe la alexitimia como una dificultad para identificar y expresar emociones, y remarca que no se considera un trastorno mental independiente aunque puede coexistir con otras condiciones.

Este rasgo suele describirse como dimensional: puede ser leve o más marcado y no funciona como un “sí/no” absoluto. Además, investigaciones publicadas en PMC/NIH han explorado la relación entre alexitimia, un eje que se discute como relevante para comprender por qué, en algunas personas, la emoción se experimenta con fuerza en el plano físico pero cuesta “traducirla” a palabras.

Por qué ocurre y qué recursos se mencionan para mejorar la conciencia emocional

Espera de resultado, persona pensativa, tensión, incertidumbre, expectativa emocional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Persona en actitud reflexiva y contenida mientras espera un resultado, escena que captura el impacto emocional de la incertidumbre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas explicaciones distinguen entre alexitimia primaria y secundaria. La primera se describe como un patrón más estable y presente desde la infancia; la segunda se plantea como un modo de funcionamiento que puede aparecer o intensificarse tras experiencias de trauma, duelo complicado o estrés sostenido, cuando la desconexión emocional opera como estrategia de protección.

Una parte del debate científico se centra en los mecanismos y, en particular, en el rol de la interocepción: la capacidad de percibir y comprender señales internas como el ritmo cardíaco, la respiración o la tensión muscular.

Como muchas personas reconocen emociones a partir de cómo se sienten en el cuerpo, cuando esa lectura interna resulta confusa, el paso de “sensación” a emoción nombrada puede volverse más difícil.

En cuanto a recursos para mejorar, el abordaje suele orientarse a construir un puente entre cuerpo, emoción y lenguaje. Entre las herramientas mencionadas aparecen:

  • Ejercicios de conciencia corporal (registrar señales físicas asociadas a estados emocionales);
  • Entrenamiento en vocabulario emocional (diferenciar estados cercanos: “irritación” vs. “enojo”, “preocupación” vs. “miedo”);
  • Psicoterapias que trabajan de manera directa el reconocimiento, la identificación y la comunicación de emociones, con objetivos progresivos y sostenibles.

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