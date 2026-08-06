Tres hombres golpearon a un joven a la salida de un boliche en Neuquén y creen que eran policías

La víctima quedó hospitalizada, mientras que la Justicia avanza con la investigación

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Un grave episodio de violencia se produjo la madrugada del domingo en la localidad de Centenario, cuando tres hombres, que se presumen forman parte de la Policía de Neuquén, propinaron una brutal golpiza a un joven a la salida de un boliche local. El caso quedó grabado y motivó la intervención de la justicia, que continúa con las tareas para identificar a los responsables.

Todo sucedió después de que la víctima y un amigo suyo fueran expulsados de un local bailable cerca de las 5:30 por el personal de seguridad. Según la denuncia, el joven declaró haber recibido un golpe en el estómago, que lo dejó en posición fetal sobre la vereda, cubriéndose el rostro con las manos.

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De acuerdo con el denunciante, él intentó identificar a quien lo agredió; sin emabrgo, no logró conseguirlo, puesto que lo derribaron y continuaron las agresiones: golpes de puño, patadas en la cabeza, tórax, espalda y brazos.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona, por lo que se puede observar cómo uno de los agentes sujetaba al joven del pantalón para impedir que se levantara, mientras los otros dos continuaban agrediéndolo. Además, dos efectivos más presenciaron la escena sin intervenir.

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Los dos jóvenes fueron atentidos en el hospital local, tras la golpiza

De la misma manera, permitió conocer que el ataque cesó cuando varios jóvenes que salían del boliche se detuvieron a observar, lo que llevó a los efectivos a suspender la golpiza. Incluso, algunos de ellos intentaron alejarlos para que no presenciaran la escena.

Según la información obtenida por LM Neuquén, el segundo joven denunció que también fue reducido y golpeado por el personal de seguridad mientras era conducido hacia la salida. Fuera del local, la agresión continuó, aunque no pudo precisar si los atacantes eran policías, seguridad privada o ambos.

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Respecto al ataque que sufrió su amigo, ratificó que había visto a tres agentes policiales mientras golpeaban a su amigo, quien permanecía tendido en la vereda. Tras la agresión, ambos fueron trasladados al Hospital Natalio Burd, donde recibieron atención médica y presentaron certificados que documentan las lesiones sufridas.

Luego de que la Fiscalía Genérica obtuviera acceso a la filmación, se inició una investigación para identificar a los responsables y determinar posibles sanciones. Asimismo, los jóvenes agredidos aseguraron que podrían reconocer a algunos de ellos a partir de ciertas descripciones físicas.

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El momento en el que el joven quedó desplomado en el suelo, tras ser brutalmente golpeado

Entre las medidas ordenadas, se citó al propietario del boliche para obtener la nómina del personal de seguridad presente esa noche. Además, se solicitó a la Dirección de Servicios de Policía Adicional la identificación formal de los efectivos que cumplían funciones en el lugar.

Un adolescente de 16 años fue atacado por un grupo de menores a la salida de un boliche e investigan el ataque

A mediados de junio, otro violento ataque ocurrió a la salida de otro local bailable. La víctima fue un adolescente de 16 años que fue sorprendido por la espalda y agredido por un grupo de menores, quienes le propinaron una golpiza cuyas causas estaban bajo investigación.

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Fuentes policiales informaron a Infobae que el incidente ocurrió cerca de las 6 de la mañana del 17 de junio en las puertas de Steel, un boliche ubicado en el cruce de Paraguay y Ruta 7, en la primera rotonda de la ciudad. El hecho fue registrado en video por un testigo, donde se observa que al menos cinco jóvenes atacaron a la víctima luego de salir del local.

un joven salía de un boliche en Neuquén, lo emboscaron de atrás y le dieron una brutal golpiza

Sin intercambio previo de palabras, los agresores derribaron al adolescente y lo golpearon reiteradamente en la cabeza con puños y patadas, mientras permanecía indefenso en el suelo. En un momento, uno de los atacantes arrastró varios metros al joven y continuó golpeándolo en el rostro.

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El registro audiovisual logró capturar el instante en que el atacante le dice a uno de sus acompañantes: “Dejalo, dejalo”, cuando este último intentaba sumarse a la agresión. Finalmente, una joven intervino en la escena y pidió a los agresores que cesaran la golpiza: “¡Soltalo, soltalo!”, se escucha en la grabación. Finalmente, algunos amigos del atacante lograron detenerlo, lo que permitió que la víctima pudiera levantarse por sus propios medios.

El adolescente agredido no pudo identificar los motivos del ataque, según indicaron fuentes del caso. No obstante, el comisario inspector Néstor Catalán, coordinador de la Dirección Seguridad Confluencia, explicó a este medio que la policía no intervino en el momento, ya que no se presentó una denuncia de inmediato. Las autoridades tomaron conocimiento tras la difusión de los videos en redes sociales.

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Tras conocerse que el joven sufrió una lesión en el cuello y un hematoma en el pómulo, los padres de los agresores se pusieron en contacto con la madre del adolescente agredido y manifestaron su disposición para colaborar en lo que se requiera. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Juveniles.