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La Policía griega detuvo a un hombre acusado de ocultar durante dos años el cadáver de su padre en un congelador

El arrestado, de 55 años, admitió ante los agentes que mantuvo el cuerpo escondido para seguir recibiendo el dinero mensual de sus padres, ya fallecidos

La Policía griega detuvo a un hombre por ocultar el cadáver de su papá muerto durante dos años en un congelador (Créditos: Notospress)
La Policía griega detuvo a un hombre por ocultar el cadáver de su papá muerto durante dos años en un congelador (Créditos: Notospress)
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La Policía griega descubrió el cuerpo de un hombre de 90 años dentro de un congelador industrial en el sótano de un hotel en la localidad de Mistrá, al sur del país. El hallazgo ocurrió tras recibir denuncias de vecinos que alertaron sobre la prolongada ausencia del anciano, conocido por padecer demencia.

El hijo del fallecido, de 55 años, fue arrestado tras confesar que mantuvo el cuerpo oculto durante dos años y medio para seguir cobrando la pensión de su papá y de su mamá, ya fallecida. “Metí el cuerpo en un congelador para seguir recibiendo la pensión”, reconoció el detenido, según la policía local, y sostuvo que murió por causas naturales.

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El caso salió a la luz cuando los agentes constataron que no existía registro oficial de la muerte del anciano. El hijo intentó convencer a las autoridades de que su padre vivía en Atenas, pero su propia hermana, residente en esa ciudad, desmintió la versión: nunca había sabido nada de su padre en años.

La intervención policial se intensificó tras esa contradicción familiar. Acompañados por un médico forense y un investigador judicial, los agentes inspeccionaron el hotel, que funcionaba solo como vivienda del detenido. Allí, en el sótano, hallaron el cuerpo en el congelador, según confirmaron fuentes policiales.

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La autopsia todavía no logró determinar la causa exacta del deceso, ya que es necesario esperar a que el cuerpo se descongele por completo. Hasta ahora, no se encontraron signos evidentes de lesiones, informó la emisora Skai.

Las autoridades acusaron al hombre de falso testimonio, fraude contra el Estado e infracción de la ley de armas, ya que durante el operativo encontraron también una pistola de aire comprimido en el hotel.

Columnas de humo se elevan sobre una carretera mientras la policía patrulla la zona, 1 de agosto de 2026 (REUTERS/Louisa Gouliamaki)
Columnas de humo se elevan sobre una carretera mientras la policía patrulla la zona, 1 de agosto de 2026 (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

Durante el tiempo en que mantuvo el cadáver oculto, el detenido convirtió el edificio —un hotel abandonado de dos pisos— en una auténtica fortaleza. Según el portal local notospress, prohibía la entrada a cualquier persona, incluso a técnicos de electricidad, e instaló cámaras de vigilancia en el perímetro. Ahora, el arrestado comparecerá ante la justicia para responder por los hechos, de acuerdo con la información difundida por medios locales.

La hermana del sujeto de 55 años afirmó que tenía prohibido ver a su padre, según declaraciones al medio newsit.gr y explicó que el conflicto familiar se remonta a 2016, cuando el hombre no contrató a ninguna mujer para cuidar a sus padres y dejó de permitirle el acceso al hotel donde residían.

“Me prohibió la entrada al hotel. Cuando lo llamaba para ir —cada vez que estaba de vacaciones en Montenegro y pasaba por la zona— no nos abría la puerta, no nos dejaba entrar en su casa. Ni siquiera lo había pensado. Como mi padre no nos reconoció al principio y no entendió nada, le creí al pie de la letra que decía, que ella estaba bien. Mi madre se fue el 25 de marzo de 2020”, relató.

El hotel, donde se halló el cuerpo del hombre de 90 años, había dejado de funcionar tras la pandemia de coronavirus. “Nada justifica este acto. Lo tenía todo. No tenía problemas. Nunca había dado ningún problema. Era un hombre excelente. Podría perfectamente, como hemos dicho muchas veces, ingresar a papá en una residencia, porque papá es profesor. Un hombre muy decente. Recibía una pensión muy digna, 1.600 euros. Hay muchas residencias en todas partes para personas en estado vegetativo y él mismo podría haber gestionado su hotel. Si no hubiera querido trabajarlo, podría haberlo alquilado. En definitiva, no había ninguna razón para que ocurriera lo que pasó”, agregó la mujer.

(Con información de EFE)

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