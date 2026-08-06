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La OMS afirmó que el brote de ébola en África está superando la capacidad de respuesta para combatirlo

Según el Ministerio de Salud de República Democrática del Congo, hasta el lunes pasado se registraron 3.874 casos confirmados y 1.751 muertes. El titular del organismo internacional aseguró que “el número de nuevos casos se duplica en algunos puntos críticos”

En esta fotografía difundida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, interviene durante una reunión con socios en Kinsasa, Congo, el miércoles 5 de agosto de 2026 (Organización Mundial de la Salud vía AP)
En esta fotografía difundida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, interviene durante una reunión con socios en Kinsasa, Congo, el miércoles 5 de agosto de 2026 (Organización Mundial de la Salud vía AP)
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El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que el brote de ébola se expande a un ritmo superior a los esfuerzos de control, según advirtió durante una visita a la República Democrática del Congo (RDC). Esta situación crítica se suma a que parte del personal sanitario en el país está en huelga por falta de pago.

Casi tres meses después del inicio del brote, el número de nuevos casos se duplica en algunos puntos críticos, señaló Tedros tras reunirse con autoridades en Kinshasa, capital de RDC. Es la segunda vez que el titular de la OMS visita el país desde que se declaró la aparición de la enfermedad a mediados de mayo.

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“Todos coincidimos en que debemos aumentar urgentemente y de manera masiva los esfuerzos en todos los pilares de la respuesta y entre todos los socios”, afirmó Tedros.

Según el Ministerio de Salud de RDC, hasta el lunes pasado se registraron 3.874 casos confirmados y 1.751 muertes. En la provincia de Ituri, epicentro del brote, familias reportan que la huelga de trabajadores sanitarios agravó la falta de acceso a la atención médica en una zona ya afectada por el conflicto armado y la lejanía, cerca de las fronteras con Sudán del Sur, Uganda y Ruanda.

Algunos empleados comenzaron a recibir pagos la última semana por su trabajo desde el inicio de la emergencia, pero reclaman mejoras salariales. Anicet Baluku, residente de Bunia, capital de Ituri, responsabilizó a la huelga de la muerte de sus dos hermanos por ébola. “Urgimos a las autoridades a encontrar una solución rápida para evitar que otras familias sufran la misma tragedia”, declaró a The Associated Press.

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Escombros en llamas durante una protesta de trabajadores sanitarios y de primera línea en el Centro de Tratamiento de Ébola Elikya en Bunia, Congo, el sábado 25 de julio de 2026 (AP Foto/Constant Same Bagalwa)
Escombros en llamas durante una protesta de trabajadores sanitarios y de primera línea en el Centro de Tratamiento de Ébola Elikya en Bunia, Congo, el sábado 25 de julio de 2026 (AP Foto/Constant Same Bagalwa)

Tedros instó a tomar medidas que permitan llegar a todas las localidades afectadas, fortalecer la coordinación bajo el liderazgo del gobierno y proteger a los trabajadores de la salud. “Ante todo, las comunidades deben estar en el centro de la respuesta y ser dueñas de ella”, afirmó. “No podemos detener el ébola sin su confianza, liderazgo y colaboración”.

El actual brote superó en velocidad de transmisión a todos los anteriores y es el segundo más grande registrado, solo superado por el brote de África Occidental entre 2014 y 2016, que alcanzó más de 28.000 casos y más de 11.000 muertes.

El virus Bundibugyo, responsable de este brote, no cuenta con tratamiento ni vacuna aprobados. Las autoridades consideran que el brote se originó en una zona remota antes de su declaración oficial el 15 de mayo.

Médicos Sin Fronteras advirtió que el brote continúa “propagándose a un ritmo alarmante y sin precedentes”. La organización señaló que, aunque la respuesta se está ampliando, aún no alcanza a las comunidades con suficiente rapidez para interrumpir las cadenas de transmisión.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una asignación adicional de 242 millones de dólares para la respuesta inmediata al brote de ébola en la región, así como para medidas de preparación y asistencia humanitaria asociadas. Esta financiación eleva el total de la asistencia directa estadounidense a más de 512 millones de dólares.

Personal sanitario con equipo de protección individual (EPI) asiste a una capacitación impartida por la organización médica humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) —dirigida a trabajadores que se preparan para reforzar la capacidad de respuesta regional ante la emergencia por ébola en la República Democrática del Congo (RDC)— en el centro de simulación de tratamiento del ébola establecido por MSF para combatir el brote de la cepa Bundibugyo; en el condado de Kajiado, cerca de Nairobi (Kenia), el 5 de agosto de 2026 (REUTERS/Thomas Mukoya)
Personal sanitario con equipo de protección individual (EPI) asiste a una capacitación impartida por la organización médica humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) —dirigida a trabajadores que se preparan para reforzar la capacidad de respuesta regional ante la emergencia por ébola en la República Democrática del Congo (RDC)— en el centro de simulación de tratamiento del ébola establecido por MSF para combatir el brote de la cepa Bundibugyo; en el condado de Kajiado, cerca de Nairobi (Kenia), el 5 de agosto de 2026 (REUTERS/Thomas Mukoya)

La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, Jean Kaseya, alertó durante una visita a Bunia que el rastreo de contactos no está funcionando de manera efectiva. Entre el 60% y el 70% de los nuevos casos no corresponden a personas que estaban siendo monitoreadas tras haber estado expuestas a pacientes infectados.

La detección tardía de casos ha sido un factor determinante en la tasa de mortalidad del 45%, informaron las autoridades. El Ministerio de Salud reportó que, de los 77 casos notificados en las últimas 24 horas, 44 fueron fatales. Actualmente, al menos 717 pacientes permanecen aislados y 749 han logrado recuperarse.

La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, Jean Kaseya, señaló que el organismo coordina los esfuerzos con los equipos de respuesta en torno a la detección temprana, el rastreo de contactos más eficaz, el acceso rápido a atención de calidad y una mayor participación comunitaria.

(Con información de Associated Press)

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