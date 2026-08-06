Política
Agregar Infobae enGoogle

Milei autorizó por decreto el ingreso de tropas de Brasil para hacer ejercicios militares en el país

El gobierno del presidente Javier Milei dispuso por decreto el ingreso de tropas brasileñas y la salida de fuerzas argentinas para cuatro ejercicios navales previstos entre agosto y septiembre de 2026

Un hombre con gafas, camisa celeste, corbata negra y saco oscuro saluda con la mano derecha levantada desde un atril con micrófonos
El Gobierno oficializó por DNU la autorización de ejercicios militares con Brasil, Chile y Perú entre el 10 de agosto y el 14 de octubre de 2026.
Guardar

En medio del conflicto diplomático con Brasil, Javier Milei autorizó que la Marina de dicho país ingrese a la Argentina para realizar un ejercicio militar en aguas del Atlántico Sur. La medida quedó oficializada en el Boletín Oficial de la República Argentina a través de un decreto de necesidad y urgencia. La norma habilita el ejercicio no solo de FRATERNO XXXIX con Brasil, sino también de VIEKAREN XXVI con Chile y los despliegues SIFOREX XIV y UNITAS LXVII en Perú, con fechas que abarcan desde el 10 de agosto hasta el 14 de octubre.

Según el texto oficial, la vía excepcional resultó necesaria porque “la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes” antes del inicio de las operaciones. El decreto agrega que el Poder Ejecutivo ya había remitido al Parlamento un proyecto para autorizar la entrada de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales dentro del Programa de Ejercitaciones Combinadas comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026, pero esa iniciativa todavía no recibió tratamiento legislativo.

PUBLICIDAD

El primer tramo del cronograma corresponde al ejercicio FRATERNO XXXIX, para el que el Gobierno autorizó el ingreso de personal y medios de la Marina de la República Federativa del Brasil en aguas territoriales argentinas desde el 10 de agosto hasta el 24 de agosto de 2026. La actividad se desarrollará en la Base Naval Puerto Belgrano, la Base Naval Mar del Plata y en aguas jurisdiccionales argentinas.

De acuerdo con el decreto, FRATERNO se realiza todos los años desde 1978 entre la Armada Argentina y la marina brasileña. La norma señala que su objetivo es elevar el adiestramiento combinado y la interoperabilidad en operaciones navales, aeronavales y anfibias, además de “estandarizar y simplificar procesos de planeamiento y conducción”.

PUBLICIDAD

El texto oficial también vincula esa participación con la política de defensa y con la presencia naval en el Atlántico Sur. En ese punto, sostiene que el ejercicio “reafirma el compromiso de la República Argentina con la seguridad internacional y la estabilidad regional” y que además permite el adiestramiento de unidades de la flota de mar en guerra antisubmarina.

El segundo eje del decreto habilita la salida de medios y personal argentinos para VIEKAREN XXVI, un ejercicio previsto entre el 24 y el 28 de agosto de 2026 en aguas del Canal Beagle cercanas a Puerto Williams, en Chile. La práctica se realiza de manera anual desde 1999, de acuerdo con la norma difundida por el Gobierno.

Javier Milei G20
El Gobierno justificó el DNU porque el Congreso no trató a tiempo el proyecto sobre la entrada de tropas extranjeras y la salida de fuerzas argentinas. (Ricardo STUCKERT / BRAZILIAN PRESIDENCY / AFP)

En la fundamentación oficial, ese operativo aparece asociado al control del tráfico marítimo y al salvamento en el área austral correspondiente al límite internacional fijado en el Tratado de Paz y Amistad de 1984 entre Argentina y Chile. El decreto indica además que el despliegue busca fortalecer la interoperabilidad con la armada chilena y sostener presencia en una zona que define como prioritaria por su proyección austral.

El tramo más extenso de la autorización corresponde a las operaciones en Perú. El tercer artículo del decreto habilita la salida del país de medios y personal argentinos desde el 14 de agosto hasta el 14 de octubre de 2026, aunque los ejercicios se desarrollarán en septiembre. Ese esquema incluye SIFOREX XIV, programado entre el 7 y el 9 de septiembre, y UNITAS LXVII, fijado entre el 10 y el 24 de septiembre, ambos en aguas jurisdiccionales peruanas y en el puerto del Callao.

Sobre UNITAS LXVII, la norma sostiene que se trata del ejercicio de mayor envergadura y relevancia de su tipo y recuerda que se realiza todos los años desde 1960. Su propósito, según el decreto, consiste en “incrementar la interoperabilidad y el adiestramiento combinado en operaciones navales, aeronavales y anfibias” entre armadas de países americanos y otras naciones invitadas.

El Gobierno afirmó en ese punto que la participación argentina permite estandarizar procedimientos operativos, facilitar futuras operaciones multinacionales y adoptar protocolos de comunicación, procedimientos tácticos y estructuras de comando comunes. También advirtió que no concurrir “afectaría el adiestramiento naval combinado, la actualización de procedimientos propios y la adquisición de experiencias tácticas críticas”.

En cuanto a SIFOREX XIV, el decreto lo describe como un ejercicio de frecuencia bienal organizado por la Marina de Guerra del Perú y la Armada de los Estados Unidos. La finalidad asignada por la norma es elevar la interoperabilidad, uniformar procedimientos y reforzar capacidades para operaciones complejas en el mar.

Para la Armada Argentina, esa práctica funciona como un ámbito de adiestramiento en guerra antisubmarina y antisuperficie, según la publicación oficial. El texto agrega que una ausencia argentina afectaría el desarrollo de capacidades de operación submarina y la obtención de experiencia con unidades navales no disponibles en el país.

Temas Relacionados

Javier MileiArmada ArgentinaEjercicios militaresDecretoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jornada clave en el Senado: hoy se votará la ley de propiedad privada tras darse de baja la venta de tierras a extranjeros

La sesión comenzará a las 14 horas, tal como se había pactado durante el cuarto intermedio solicitado en julio. El oficialismo espera conseguir la mayoría para avanzar con otra de las reformas claves para el Ejecutivo

Jornada clave en el Senado: hoy se votará la ley de propiedad privada tras darse de baja la venta de tierras a extranjeros

La CGT reduce su presencia en la marcha contra la Ley de Tierras y priorizará una fuerte movilización por San Cayetano

La decisión de retirar el polémico capítulo del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada cambió el plan de la central obrera, que ahora, con otros sectores sindicales y sociales, buscará otra demostración de fuerza callejera

La CGT reduce su presencia en la marcha contra la Ley de Tierras y priorizará una fuerte movilización por San Cayetano

Sin la venta de tierra a extranjeros, el Senado sesiona para avanzar con el resto de la ley de propiedad privada

La Cámara alta se reunirá desde las 14, tras el pase a cuarto intermedio del mes pasado. Expropiaciones, desalojos veloces y cambios en la ley de Manejo del Fuego de Máximo Kirchner, los puntos centrales post caída del título más polémico

Sin la venta de tierra a extranjeros, el Senado sesiona para avanzar con el resto de la ley de propiedad privada

El mapa de cortes por la movilización al Congreso contra la modificación a la "Ley de Tierras"

La convocatoria reúne a la UTEP, organizaciones piqueteras, las dos CTA, gremios de la CGT y columnas políticas. El Ministerio de Seguridad desplegará un amplio operativo y vallará las inmediaciones del Palacio Legislativo. Las columnas concentrarán a las 12 y se espera la mayor afluencia para las 17

El mapa de cortes por la movilización al Congreso contra la modificación a la "Ley de Tierras"

Bronca y pases de factura en el Gobierno por el fracaso en el Senado con la ley de Tierras

La postura oficial de la Casa Rosada es culpar a Villarruel pero por debajo se lanzan dardos y buscan responsables por la derrota. Bullrich, Sturzenegger y los Menem en la mira

Bronca y pases de factura en el Gobierno por el fracaso en el Senado con la ley de Tierras

DEPORTES

“Gasté mucho dinero en alcohol, mujeres y autos; el resto lo despilfarré”: la frenética historia de uno de los futbolistas más icónicos

“Gasté mucho dinero en alcohol, mujeres y autos; el resto lo despilfarré”: la frenética historia de uno de los futbolistas más icónicos

Los 20 jugadores que se fueron de River Plate en este mercado de pases y los nombres de peso que engrosarían la lista

La contundente decisión de Vinícius Júnior en medio de su proceso de renovación con el Real Madrid

La FIFA pidió disculpas por el fallido plan comercial y respaldó a Gianni Infantino tras la reunión de emergencia en Marruecos

La sorprendente estadística de Thiago Tirante contra los Top 10 tras vencer a Taylor Fritz: “Me gustan estos desafíos”

TELESHOW

De la sobreexposición al anonimato: Luis Novaresio estrena “La vida después”, el nuevo ciclo de Infobae Studio

De la sobreexposición al anonimato: Luis Novaresio estrena “La vida después”, el nuevo ciclo de Infobae Studio

Qué participantes quedaron en la placa de nominados en Gran Hermano Generación Dorada: la jugada que lo cambió todo

Leticia Brédice lució su transformación para interpretar a Susana Giménez en la serie de Moria Casán: “Es un sueño”

Mario Pergolini recordó la charla que tuvo con Marcelo Tinelli cuando supo que sus hijos irían al mismo colegio

Yanina Latorre reveló el detonante que provocó que Luck Ra quisiera separarse de La Joaqui: “Eso a él lo empezó a ahogar”

INFOBAE AMÉRICA

La OMS afirmó que el brote de ébola en África está superando la capacidad de respuesta para combatirlo

La OMS afirmó que el brote de ébola en África está superando la capacidad de respuesta para combatirlo

Más de 800.000 desplazados vuelven a sus casas en Líbano en medio de las negociaciones para poner fin a las hostilidades

La Policía griega detuvo a un hombre acusado de ocultar durante dos años el cadáver de su padre en un congelador

Kast anunció que impulsará cambios constitucionales en seguridad y celebró la aprobación de la megarreforma económica en Chile

El Gobierno de Santa Cruz instó a Rodrigo Paz a ordenar una intervención militar ante la “violencia extrema” en Bolivia