Afasia y disfasia: qué son estos trastornos del habla y cuáles son sus tratamientos

La afasia y la disfasia afectan la comunicación y la integración social de millones de personas

La dificultad para comunicarse impacta profundamente en la vida cotidiana, sumiendo a quienes la padecen y a sus familias en desafíos de integración y autonomía. Los trastornos del lenguaje, como la afasia y la disfasia, pueden surgir de manera abrupta tras una lesión cerebral o presentarse desde la infancia, afectando la capacidad de comprender y expresar ideas, emociones y necesidades.

Estas condiciones no solo limitan el acceso a la educación, el trabajo y las relaciones sociales, sino que también generan barreras emocionales y psicológicas difíciles de superar. Entender y abordar la afasia y la disfasia es fundamental para devolver a las personas que transitan estas condiciones a la posibilidad de expresión, aprendizaje y participación activa en la sociedad, y para construir entornos más empáticos e inclusivos.

¿Qué son estos trastornos?

Las personas con afasia presentan dificultades para comprender, hablar, leer o escribir

La afasia es un trastorno adquirido del lenguaje que aparece tras lesiones cerebrales, habitualmente por accidentes cerebrovasculares, traumatismos o enfermedades neurológicas. Quienes la padecen experimentan dificultades para comprender, hablar, leer o escribir, aunque sus capacidades cognitivas generales permanezcan preservadas.

Según la localización y extensión de la lesión, las manifestaciones varían: la afasia de Broca cursa con dificultad para encontrar palabras, mientras que la de Wernicke afecta la comprensión y puede generar un habla fluida, pero sin sentido.

Por otro lado, la disfasia, o Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), se manifiesta en la infancia y no está provocada por lesiones visibles ni déficits sensoriales. Se caracteriza por una adquisición lenta y desorganizada del lenguaje, complicando la elaboración de frases, la comprensión de mensajes complejos y el aprendizaje escolar.

La afasia suele aparecer tras lesiones cerebrales, mientras que la disfasia se manifiesta en la infancia sin daño visible

Los niños y niñas con disfasia pueden presentar un vocabulario limitado, errores gramaticales persistentes y dificultades para integrarse socialmente, ya que el lenguaje es el puente con el entorno.

Avances recientes en diagnóstico y tratamiento

Los avances científicos han revitalizado el diagnóstico y el tratamiento de estos trastornos. Un estudio con EEG (electroencefalograma) demostró que la electroencefalografía permite detectar la afasia post-ictus mediante el rastreo preciso de la respuesta cerebral al habla natural, facilitando identificaciones tempranas y objetivas. Asimismo, se ha desarrollado la medición automática de fluidez que, a través de algoritmos que evalúan la lectura en voz alta, agiliza la determinación de la gravedad y el seguimiento de la evolución.

La detección multimodal de afasia con IA, que integra tanto el análisis verbal como los gestos del paciente, ha elevado la precisión diagnóstica, superando el 97% de acierto en estudios recientes con bases de datos especializadas como AphasiaBank y sistemas de reconocimiento de voz.

La plasticidad cerebral permite que otras áreas del cerebro compensen funciones del lenguaje tras una lesión

Estos avances facilitan una personalización del tratamiento y un monitoreo más objetivo del progreso. Además, refuerzan la importancia de un abordaje multidisciplinar, donde logopedas (o fonoaudiólogos), neurólogos, psicólogos y trabajadores sociales contribuyen conjuntamente a la recuperación y adaptación de la persona.

De acuerdo con lo publicado en Psychology Today y las investigaciones, se ha comprobado que las redes cerebrales dedicadas al lenguaje son mucho más simétricas y flexibles de lo que se creía. En caso de daño en una zona específica, otras regiones pueden suplir la función perdida, lo que respalda la eficacia de programas de rehabilitación orientados a estimular diferentes áreas cerebrales y aprovechar la plasticidad neuronal.

El tratamiento actual se basa en la rehabilitación logopédica, terapias personalizadas, el uso de sistemas aumentativos o alternativos de comunicación y la inclusión de tecnologías digitales interactivas. El acompañamiento familiar y la colaboración con el entorno escolar son fundamentales, especialmente en la disfasia, para que los logros se trasladen a la vida real.

La colaboración entre profesionales, familias y escuelas potencia la integración social y educativa de los afectados

El proceso de adaptación suele requerir tiempo, paciencia y la construcción de una nueva dinámica familiar y social. El apoyo profesional combinado con el acompañamiento emocional facilita la superación de estas barreras, fomentando la resiliencia y la integración de las familias en comunidades más comprensivas y solidarias.

El avance en el diagnóstico objetivo, el seguimiento personalizado y una red de apoyo cada vez más consolidada abren nuevas puertas para la inclusión, el desarrollo y la autonomía de todas las personas afectadas por estos complejos trastornos del lenguaje.

