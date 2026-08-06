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Jornada clave en el Senado: hoy se votará la ley de propiedad privada tras darse de baja la venta de tierras a extranjeros

La sesión comenzará a las 14 horas, tal como se había pactado durante el cuarto intermedio solicitado en julio. El oficialismo espera conseguir la mayoría para avanzar con otra de las reformas claves para el Ejecutivo

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La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, resolvió eliminar el capítulo de venta de tierras a extranjeros para no comprometer el resto del proyecto (REUTERS)
La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, resolvió eliminar el capítulo de venta de tierras a extranjeros para no comprometer el resto del proyecto (REUTERS)

Luego de que el oficialismo resolviera eliminar el capítulo vinculado a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros para evitar que el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada se postergara, el Senado comenzará a debatir el resto de la iniciativa a partir de las 14 horas.

La exclusión del aspecto más controvertido de la iniciativa se precipitó después de una serie de rechazos expresados durante la tarde del martes. Mientras Bullrich ofrecía una conferencia para anunciar modificaciones en la venta de tierras a extranjeros —pasando de la liberalización total a la actualización del tope del 15% al 25%—, al menos cuatro legisladores que se presumía votarían a favor expresaron dudas y negaron a Infobae haber comprometido su apoyo.

En este contexto, se espera una nueva jornada de tensión en el Congreso de la Nación. Mientras que varios movimientos sociales y organizaciones convocaron a manifestarse en contra de la propuesta oficialista, el inicio de la sesión estará marcado por la votación que definirá si los senadores Anabel Fernández Sagasti (Justicialista - Mendoza) y Flavio Fama (UCR - Catamarca) podrán participar por la vía virtual por complicaciones de salud.

08:04 hsHoy

Qué se debatirá mañana en el Senado, tras la eliminación del capítulo para la venta de tierras a extranjeros

El apartado que el oficialismo decidió dar de baja por falta de consensos forma parte del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Los puntos que sí se debatirán

La Libertad Avanza retiró la reforma de la Ley de Tierras por falta de apoyos para aprobar la venta de tierras rurales a capitales extranjeros (Fotos: Celeste Salguero/ Comunicación Senado)
La Libertad Avanza retiró la reforma de la Ley de Tierras por falta de apoyos para aprobar la venta de tierras rurales a capitales extranjeros (Fotos: Celeste Salguero/ Comunicación Senado)

Este jueves, desde las 14, comenzará la sesión en el Senado pactada luego del cuarto intermedio del mes pasado. Sin embargo, a un día del inicio, el oficialismo se vio obligado a modificar el contenido del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. eliminando del paquete de reformas la modificación a la Ley de Tierras, que promovía facilidades para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Ante la falta de consenso, finalmente los líderes libertarios del Senado decidieron eliminar ese apartado que ponía en riesgo la sesión misma.

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07:36 hsHoy

Ley de propiedad privada: en el Gobierno reconocen que la oposición se impuso al frenar la venta de tierras a extranjeros

Durante la tarde de hoy, el oficialismo tuvo que dar de baja el capítulo para salvar la sesión de mañana en el Senado. La lectura política al interior de la Casa Rosada y la pregunta por las votaciones y el vínculo con los aliados

Hay funcionarios del Gobierno que se enteraron por estos días de que la llamada Ley de Tierras es, en realidad, el paquete de reformas que la Casa Rosada había denominado inicialmente como proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

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06:53 hsHoy

Ley de propiedad privada: el oficialismo dio de baja el capítulo de venta de tierras a extranjeros para salvar la sesión de mañana

Se definió esta tarde ante pedidos de aliados, en una cumbre en el bloque de la UCR junto a la jefa libertaria, Patricia Bullrich. Por ahora sostiene el encuentro para las 14 del jueves, tras el cuarto intermedio del mes pasado

La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich (NA)
La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich (NA)

El oficialismo senatorial decidió eliminar el capítulo de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada referido a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros y, en principio, que el resto del proyecto se debata mañana, en una sesión pactada para las 14, tras el cuarto intermedio del mes pasado. La definición se precipitó minutos antes de las 15, tras una cumbre que concentró a los sectores aliados con la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien volvió a sufrir un nuevo traspié.

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06:07 hsHoy

Villarruel también avaló la votación virtual del radical Fama y mandó a probar pantallas, pero el recinto deberá ratificarlo mañana

Es una decisión similar a la adoptada ayer con la cristinista Anabel Fernández Sagasti. Bronca de varios bloques por las resoluciones de la titular del Senado, que también desactivó los constantes cambios de legisladores en comisiones y devolvió la integración original en todas

Las pruebas que durante la tarde de hoy se realizan en el recinto del Senado para activar la vía virtual, de cara a la sesión de mañana. Definirá el pleno pese al guiño inicial de la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel
Las pruebas que durante la tarde de hoy se realizan en el recinto del Senado para activar la vía virtual, de cara a la sesión de mañana. Definirá el pleno pese al guiño inicial de la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel

Al igual que ayer y, en una decisión que ya levanta bronca en varios bloques, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, habilitó que el radical Flavio Fama, operado de una rodilla en días recientes, sesione mañana por la vía virtual. Esto no es definitivo, ya que la decisión final será del pleno, que es soberano, y lo que seguro traerá es más conflicto de cara a las próximas horas.

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