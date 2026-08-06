Kast anunció que impulsará cambios constitucionales en seguridad y celebró la aprobación de la megarreforma económica en Chile

El presidente de Chile, José Antonio Kast, hablando en el Congreso de Paraguay, en Asunción (Paraguay) (EFE/Senado de Paraguay/Archivo)

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El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció que presentará una reforma constitucional para fortalecer el marco legal en materia de seguridad y dotar al Estado de herramientas más efectivas contra el crimen. En ese sentido, adelantó que el Estado, por primera vez, podría establecer en la Constitución la protección de la ciudadanía como una obligación, “un mandato que ningún Gobierno, de ningún color, podrá desconocer”.

“Vamos a enviar al Congreso una reforma constitucional que consagre, sin ambigüedad, que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado, y que nos permitirá tener un marco de acción mucho más amplio y herramientas más efectivas para combatir el crimen”, afirmó el mandatario en cadena nacional desde el Palacio de La Moneda.

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El jefe de Estado instruyó al ministro de Seguridad, Martín Arrau, avanzar junto al Congreso en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). “Si para generar las condiciones que nos permitan reactivar la economía nos tomamos cuatro meses, espero que antes de navidad aprobemos todas las herramientas que nos permitirán recuperar nuestra libertad de manos de los delincuentes”, señaló.

Kast subrayó que existen más de 10 organizaciones criminales transnacionales operando en el país y anticipó que pertenecer a una organización criminal será considerado un delito con penas agravadas.

Chile se consolidó como país de destino y plataforma de distribución de drogas hacia Asia, Europa y Estados Unidos por la infraestructura de sus numerosos puertos, a diferencia de vecinos como Bolivia o Perú, que son productores de estupefacientes. El crimen organizado se instaló en el país sudamericano en los últimos años mediante actividades ilegales y se convirtió en una de las principales preocupaciones del Ejecutivo.

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Un policía en Chile custodia la droga que estaba escondida en madera proveniente de Bolivia (Archivo)

A su vez, Kast detalló que las propuestas legales contemplarán nuevas figuras penales, como la instalación de barricadas u obstáculos en las calles y el reclutamiento de menores para actividades ilícitas. “Una barricada, un vehículo cruzado en una calle o un obstáculo intentando bloquear la calle ilegalmente podrá ser un delito. Y quien reclute a un niño para que dispare, transporte droga o vigile una esquina, va a enfrentar todo el peso de la ley, agravado y sin atenuantes”, señaló.

El mandatario explicó que el plan operativo del Ministerio de Seguridad Pública se estructura en tres ejes: prevención, recuperación del control territorial y fortalecimiento institucional. “Los resultados, aunque preliminares, ya empiezan a materializarse”, dijo. Kast precisó que las siete áreas de gestión del plan buscan desarticular organizaciones completas, atacando su liderazgo, territorio y recursos económicos.

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Entre las medidas anunciadas figura el desarrollo de un régimen penitenciario especial para narcotraficantes, la ampliación del plazo de flagrancia de doce a 24 horas y el decomiso y destrucción de bienes del crimen organizado a través de una nueva agencia estatal. Además, contempló normativas para la migración ilegal. “Vamos a ampliar la retención migratoria ilegal y la capacidad de expulsión efectiva de quien no tiene derecho a estar en Chile”, finalizó Kast.

Por otra parte, Kast celebró la aprobación en el Congreso de su megarreforma tributaria y económica, una de las iniciativas legislativas más relevantes de las últimas tres décadas y que ahora se encuentra a pocos pasos de convertirse en ley.

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El Gobierno busca que la también llamada "Ley Miscelánea" sea aprobada antes de septiembre para presentar sus primeros presupuestos a fin de año.

“Esta reforma es uno de los cuerpos legislativos más importantes que se haya aprobado en los últimos 30 años. Abre una nueva etapa para el progreso de Chile que traerá más inversión, más crecimiento y más trabajo para los chilenos”, afirmó el mandatario durante una alocución desde el palacio de La Moneda.

Tras la aprobación del último artículo pendiente, cuyo eje central es la reducción del impuesto a las empresas del 27% al 23%, resta únicamente la discusión de los vetos presidenciales sobre enmiendas de la oposición y la decisión del Tribunal Constitucional respecto a los requerimientos presentados, entre ellos los vinculados a la invariabilidad tributaria.

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Kast señaló que, después de más de una década de estancamiento, gasto estatal elevado y deuda pública en máximos históricos, es momento de “dejar de administrar la mediocridad y recuperar la grandeza de un país que volverá, con el aporte de todos, a ser un modelo para Latinoamérica y un orgullo para todos los chilenos”.

(Con información de EFE)