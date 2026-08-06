Crimen y Justicia
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Fingió ser una pasajera y le robó a un conductor de aplicación en La Plata: quedó detenida junto a sus cómplices

Luego de que la víctima denunciara el episodio, los acusados de haber participado del asalto quedaron detenidos. El caso está bajo investigación

Conductores de servicios de traslado - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El conductor logró escapar y buscar refugio en un comercio cercano (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un chofer de aplicación fue víctima de un intento de asalto en el barrio El Mondongo, en La Plata, luego de que aceptara un viaje que había sido pedido por una falsa pasajera. No obstante, esta lo terminaría llevando hacia una trampa, donde otras dos personas lo esperaban para robarle. Finalmente, los tres implicados lograron ser detenidos.

El hecho ocurrió en la calle 1 entre 67 y 68 cuando el conductor, que realizaba un traslado con su Peugeot 308, recibió una solicitud de viaje de una joven en la zona este de la ciudad. Después de que abordara el automóvil, le pidió detener el recorrido para regresar al punto de partida debido a que, según argumentó, había olvidado dejar un objeto a un familiar.

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Al acceder a su pedido, cuando regresaron al punto donde comenzó el viaje, la víctima se dio cuenta de que en el lugar lo esperaban un hombre armado y otra mujer. En ese momento, el sujeto amenazó al chofer, quien reaccionó descendiendo del vehículo y corriendo hacia un comercio cercano para pedir ayuda.

Después de que el hombre volviera a su auto, constató que el vehículo estaba abierto y que le habían sustraído dinero y tarjetas bancarias. Según la información proporcionada por el medio platense 0221, la víctima realizó la denuncia ante la Policía, lo que permitió que los efectivos del Escuadrón Táctico Motorizado localizaran a los sospechosos.

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La víctima fue abordada en la avenida 1, entre 67 y 68, por otros dos cómplices de la falsa pasajera
La víctima fue abordada en la avenida 1, entre 67 y 68, por otros dos cómplices de la falsa pasajera

De esta manera, las autoridades confirmaron que la banda fue capturada en la zona de 1 entre 72 y 73, cerca del Hospital San Martín. Como resultado del procedimiento, los agentes secuestraron un revólver calibre 22 y un cuchillo tipo Tramontina. Asimismo, confirmaron que parte de los elementos robados fueron recuperados.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 de La Plata quedó a cargo de la causa, que investiga la responsabilidad penal de los detenidos y analiza las pruebas recolectadas para avanzar con el proceso judicial. Además, destacaron que el operativo fue ejecutado en cuestión de minutos tras la denuncia, lo que permitió evitar la huida de los implicados.

Ola de robos a conductores de aplicaciones en La Plata: se registraron dos violentos asaltos en una noche

En la noche del domingo 19 de julio, la inseguridad se manifestó nuevamente entre los trabajadores de plataformas de transporte en La Plata tras un nuevo robo a un conductor de viajes de aplicación en moto. Uno de los hechos ocurrió en Villa Elvira, cerca de las 23.30, cuando un hombre fue interceptado y asaltado mientras realizaba un viaje solicitado mediante una aplicación digital.

El conductor, que conducía una Honda Wave de 110 cc, llegó a la zona de calle 97 entre 118 y 119 sin advertir que sería emboscado. Al detenerse, fue abordado por un hombre armado que lo amenazó y lo golpeó con la culata del arma en la boca, provocándole una lesión. Finalmente, el asaltante le robó la motocicleta y su teléfono celular.

Policía Bonaerense
Los chóferes de aplicación solicitaron mayores medidas de seguridad, tras el aumento de los robos

Durante la huida, el agresor fue asistido por una mujer que facilitó la fuga, mientras que el trabajador lesionado fue auxiliado por una vecina. Además, esta mujer le prestó un teléfono para que pudiera comunicarse con el 911 y alertar a la Policía.

Este tipo de delitos se ha repetido en los últimos meses, con delincuentes que solicitan viajes a través de aplicaciones para citar a los conductores en puntos específicos y asaltarlos. La modalidad generó preocupación entre los trabajadores de plataformas digitales, quienes se sienten expuestos a riesgos inesperados en cada viaje.

De hecho, el ataque en Villa Elvira se produjo pocas horas después de un hecho similar en la zona de calle 4 y 95. En ese caso, un conductor fue sorprendido por un asaltante que intentó arrebatarle la motocicleta tomándolo del cuello. Durante el forcejeo, ambos cayeron a una zanja y apareció un segundo delincuente armado, que bajo amenaza logró sustraer una Honda RX de 150 cc color rojo y negro.

Las denuncias de ambos episodios fueron radicadas ante la Policía, que inició las investigaciones para identificar a los responsables y recuperar los vehículos robados. No obstante, los trabajadores de aplicaciones insisten en la necesidad de implementar mayores medidas de seguridad y controles para evitar la multiplicación de este tipo de delitos.

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