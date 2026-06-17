Vitamina D y calcio para la salud ósea: advierten que su indicación debe ser personalizada

La suplementación con calcio y vitamina D se evalúa caso por caso y no debería guiarse por titulares de noticias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sociedades médicas argentinas pidieron no suspender calcio y vitamina D tras la difusión de un estudio canadiense que halló poco o ningún beneficio de esos suplementos para prevenir fracturas y caídas en adultos de bajo riesgo.

La Sociedad Argentina de Osteoporosis (SAO) y la Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral (AAOMM) advirtieron que las conclusiones no se aplican a pacientes con déficits comprobados o con osteoporosis y que la indicación debe individualizarse.

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En un comunicado conjunto, la Sociedad Argentina de Osteoporosis (SAO) y la Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral (AAOMM) buscaron “llevar tranquilidad” ante la repercusión del metaanálisis canadiense publicado en The BMJ que cuestionó la utilidad de suplementar calcio y vitamina D para prevenir fracturas y caídas en adultos.

Según las entidades, la divulgación del artículo “simplificó” un análisis con “grandes limitaciones” y la discusión no debería traducirse en una conducta automática: “No debe ser motivo para que los pacientes suspendan sus tratamientos”, subrayaron.

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En su lectura, el trabajo es útil para desalentar la indicación indiscriminada en adultos sanos, pero no respalda interrumpir la suplementación cuando existe una razón clínica para recibirla.

Qué mostró el metaanálisis de The BMJ y a quiénes incluyó

Las sociedades médicas advirtieron que un metaanálisis en adultos de bajo riesgo no se extrapola a pacientes con osteoporosis o fracturas previas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como publicó Infobae, el estudio difundido se basó en una revisión sistemática y metaanálisis que evaluó 69 ensayos aleatorizados con 153.902 participantes y comparó suplementos de calcio, vitamina D o ambos frente a placebo o ningún tratamiento. El resultado primario fue el riesgo de “cualquier fractura” y, entre los secundarios, fractura de cadera, vertebral y no vertebral, además de caídas y número total de caídas.

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En números, el trabajo informó poco o ningún efecto de los suplementos para el desenlace principal: para calcio, razón de riesgo 0,91 (IC 95% 0,81 a 1,01; certeza moderada) en 11 ensayos con 9.067 participantes; para vitamina D, razón de riesgo 1,00 (0,95 a 1,06; alta certeza) en 36 ensayos con 92.045 participantes; para la combinación, razón de riesgo 0,91 (0,84 a 0,99; alta certeza) en 15 ensayos con 51.126 participantes. Aunque la combinación alcanzó significación estadística para “cualquier fractura”, la interpretación central del artículo fue que el beneficio absoluto fue pequeño.

Un punto determinante para interpretar los hallazgos es la población incluida: adultos (≥18 años) que no recibían tratamiento farmacológico para la osteoporosis; en la mayoría de los ensayos, los participantes vivían en la comunidad (87%) y, por lo general, no presentaban alto riesgo de fracturas o caídas (73%), según describieron los autores.

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Por qué los especialistas piden “tranquilidad”: límites de extrapolación clínica

En personas con déficits comprobados o grupos de riesgo, los especialistas señalan que los suplementos muestran su mayor utilidad clínica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los especialistas de la SAO y la AAOMM, el problema no es discutir la evidencia, sino extrapolar conclusiones a pacientes que el estudio no representa.

En el comunicado, advirtieron que el análisis incluyó a más de 150.000 personas, pero que “la gran mayoría ya tenía niveles de calcio y vitamina D totalmente suficientes antes de empezar”. En ese marco, evaluaron que “evaluar la eficacia de un suplemento en una población sana que no lo necesita es un error”.

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También sostuvieron que la investigación excluyó deliberadamente a “los pacientes reales de consultorio”: personas que ya toman fármacos para la osteoporosis, adultos mayores institucionalizados o quienes ya sufrieron fracturas. Por eso, remarcaron que las conclusiones “no se pueden aplicar” a esos grupos.

En esa línea, el mensaje operativo fue explícito: si un paciente ya tiene indicada suplementación, no debería suspenderla por la lectura de un titular o un resumen de resultados. Para las entidades, el calcio y la vitamina D, junto con la actividad física, siguen siendo “pilares preventivos”, aunque en pacientes con osteoporosis forman parte de un abordaje más amplio que puede incluir medicamentos específicos.

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Calcio y vitamina D: para qué sirven y por qué se indican juntos

Una persona en la cocina de su casa sostiene dos cápsulas de suplementos en una mano y un vaso de agua en la otra, junto a frascos de vitamina D y calcio sobre la mesada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comunicado insistió en una relación básica que suele perderse en el debate público: el calcio es un componente central del metabolismo óseo y la vitamina D se vincula con su absorción. “La realidad es que son indispensables, el aporte de calcio (que puede obtenerse de los lácteos) y la vitamina D para optimizar su absorción”, explicaron.

Ese encuadre busca ordenar una confusión frecuente: que un metaanálisis no haya observado una reducción clínicamente relevante de fracturas o caídas en una población predominantemente de bajo riesgo no significa que el calcio o la vitamina D “no sirvan” ni que sean intercambiables con un único resultado. Según la postura del documento, el beneficio más claro de los suplementos aparece cuando existe déficit comprobado o cuando se trata de poblaciones de riesgo.

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Medición de vitamina D: qué se dosifica y cuándo puede ser útil pedir el análisis

Una enfermera toma una muestra de sangre a una paciente en una clínica moderna, mientras en primer plano se observa un informe médico que indica un nivel alto de colesterol total. La imagen resalta la importancia de los controles médicos regulares para la prevención de enfermedades cardiovasculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de la discusión por la suplementación, las sociedades plantearon que la evidencia debe leerse con criterio clínico. Los niveles de 25-hidroxivitamina D (25 OHD) se miden en sangre y se expresan en nanogramos por mililitro (ng/mL).

En esa lógica, el punto no es impulsar un dosaje masivo “por las dudas”, sino sostener un esquema de evaluación selectiva. Según la presidenta de la SAO, María Laura García, existe “evidencia consistente” de la utilidad de medir y suplementar en determinados grupos de riesgo. “Hay muchos estudios que nos avalan a llevar los valores de vitamina D un poquito más allá en aquellos pacientes que tienen una patología que puede beneficiarse. No les va a solucionar el problema, pero ayuda a que todo funcione mejor”, afirmó en el material aportado.

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La lectura de las sociedades también se apoya en un argumento de sentido clínico: si el estudio se realiza en personas que ya están “bien”, es esperable que el efecto adicional del suplemento sea limitado. Por eso, insistieron en que los suplementos muestran su verdadero beneficio “óseo y muscular” en déficits comprobados o en poblaciones de riesgo.

Suplementación: cuándo se indica y qué no hacer con un titular

Diversos frascos de vidrio ámbar llenos de cápsulas y comprimidos de diferentes colores, dispuestos en fila sobre una superficie blanca. Estos suplementos ilustran la creciente tendencia hacia el consumo de vitaminas y nutracéuticos para el cuidado personal y la salud preventiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comunicado de la SAO y la AAOMM propuso una síntesis práctica: el estudio puede servir para evitar la indicación indiscriminada en adultos sanos, pero “de ninguna manera respalda suspender la suplementación” en pacientes con osteoporosis, riesgo de caídas o deficiencias severas.

La advertencia no fue solo sobre eficacia, sino también sobre el modo de decidir: “Un análisis estadístico poblacional jamás podrá reemplazar el juicio clínico, individual y humano de un médico frente a su paciente”, concluyeron. En términos periodísticos, la clave es separar la discusión sobre suplementación rutinaria en población general de la indicación dirigida en escenarios clínicos concretos.

En una nota previa de Infobae, especialistas remarcaban que suplementar no es neutro: la toxicidad por vitamina D por alimentación o exposición solar se considera baja, pero el exceso por suplementos puede producir hipercalcemia, con síntomas que incluyen náuseas, vómitos, confusión, debilidad muscular, sed y micción excesivas, deshidratación y formación de cálculos renales. En situaciones graves, puede haber arritmias, insuficiencia renal o muerte, según Harvard Health. Por eso, el mensaje sanitario de base se mantiene: suplementar debe ser una decisión médica.

Fuentes de vitamina D y calcio: sol, alimentos y hábitos

salud, medicina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Parte del interés sostenido en la vitamina D se explica por cómo se obtiene. El cuerpo la produce principalmente por la exposición de la piel a la luz solar, según Harvard Health, aunque variables como estación del año, uso de protectores solares y latitud pueden limitar esa síntesis, en especial durante el invierno, según el texto de contexto basado en fuentes médicas de divulgación.

La dieta cumple un rol complementario: entre los alimentos con vitamina D se mencionaron pescados grasos como atún, salmón y caballa, hongos, yemas de huevo, queso, productos lácteos y algunos cereales y jugos fortificados. En el caso del calcio, el comunicado recordó que puede obtenerse de los lácteos.

En ese marco, las sociedades insistieron en evitar lecturas extremas: ni convertir un metaanálisis en una orden general de “dejar de suplementar”, ni suponer que toda persona adulta necesita un suplemento de rutina. Para los especialistas, la decisión depende del riesgo, de los niveles basales y del contexto clínico.

La controversia científica y el debate por el alcance de la vitamina D

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El comunicado ubicó el debate en un escenario más amplio: una controversia en Estados Unidos y otros países entre científicos que cuestionan beneficios atribuidos a la suplementación con vitamina D y otros que “van lentamente confirmándolos”. En esa discusión, las entidades también mencionaron preocupaciones por el costo que implicaría medirla en laboratorios y suplementarla para los sistemas de salud.

Además, los autores del documento señalaron que el metaanálisis “ignora un aspecto clave” vinculado con los efectos de la vitamina D más allá del sistema musculoesquelético. Según el comunicado, mantener niveles óptimos en sangre “ayuda a proteger la salud general”, y se mencionaron grandes estudios que observaron que podría reducir el avance de la prediabetes a la diabetes o disminuir la mortalidad por ciertos tipos de cáncer.

La conclusión de las sociedades fue de prudencia activa: el estudio aporta información para discutir indicaciones rutinarias en adultos sanos, pero no debería derivar en una suspensión de tratamientos indicados ni en decisiones sin evaluación médica individual.