Un jugador de la selección argentina reveló la charla que tuvo con su madre sobre las teorías conspirativas por la final del Mundial

Facundo Medina reveló la charla que tuvo con su madre sobre las teorías conspirativas en la final del Mundial

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Pese a los días que transcurrieron tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, la charla del plantel antes de iniciar el partido sigue en el centro de la escena para miles de fanáticos del fútbol alrededor del mundo que comenzaron a creer en insólitas teorías conspirativas en contra del combinado albiceleste en la definición del torneo.

Facundo Medina se refirió a los cuestionamientos familiares que tuvo tras la mala interpretación de esas imágenes previas al partido en New York. “Pará, y tu mamá cuando dice ‘yo también dudo un poco’, ¿qué le dijiste? No, mamá, dale...“, fue la pregunta que le hizo Grego Rossello en el adelanto de la nota que difundió su programa Ferné con Grego. “Le dije: ‘Dale, ¿vos también te vas a prender en eso? ¡Dejate de joder!’. ‘¡Dejate de hinchar los huevos!’, le digo", soltó el futbolista surgido de la cantera de River Plate y que pasó por Talleres de Córdoba y Lens de Francia antes de recalar en Olympique de Marsella.

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Estás palabras fueron en una sintonía similar a las que dijo Carlos Mac Allister, padre del futbolista Alexis Mac Allister, quien confesó que la viralización de las teorías conspirativas lo llevaron a dialogar con su hijo del tema. Tanto Medina como Alexis dejaron en claro a sus familias que, al fin de cuentas, todo estuvo 100% vinculada a lo deportivo.

Otra frase que dejó el adelanto, sin dar mayores pistas sobre el contexto de sus declaraciones, fue: “‘Sos un boludo’, le digo. ‘¿Por qué pensás que vamos nosotros a qué?’, le digo, en el partido. ‘Queremos ganar como todos ¿Qué te pensás?’, le digo. ‘¿Yo sabés qué?, estaría feliz. Pero nos tocó perder y hay que aceptarlo’, le digo".

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No es la primera vez que el lateral toca el tema, ya que cuando arribó a su casa familiar decidió dar un discurso desde el balcón a los vecinos y les aclaró: “No crean boludeces. Ustedes vieron por fotos y videos que siempre fue un grupo bueno. No crean boludeces. Estamos muy tristes por haber perdido. Por eso algunos de los chicos no vinieron para acá. Nosotros nos ponemos mal, nos ponemos tristes. Ya sé que está mal porque es un partido de fútbol y hay cosas más importantes en la vida”.

La tristeza de Facundo Medina tras perder la final del Mundial ante España (REUTERS/Hannah Mckay)

Su vida personal también fue otro de los ejes de la entrevista con Grego Rossello. Facundo Medina nació el 28 de mayo de 1999 en Villa Fiorito, Buenos Aires, y desde pequeño atravesó una vida marcada por el esfuerzo. Antes de iniciar su carrera futbolística, trabajó junto a su familia como cartonero para poder sobrevivir en su barrio. Medina relató que, entre los 12 y 13 años, recorría las calles con un carrito junto a sus tíos, mientras combinaba esas tareas con la escuela y los entrenamientos.

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“Que digan ‘el jugador que cartoneó y llegó a Francia, y llegó al Mundial...’ No fue tan así, porque ellos eran los que se ensuciaban las manos por mí”, rememoró el futbolista. Luego, al ser consultado sobre su madre, añadió: “Mi vieja querida. Me emociono porque hay días que no comía por darme a mí, ¿me entendés?“.

Facundo Medina, cuyo pase recientemente fue adquirido por Olympique Marsella tras una temporada a préstamo y es pretendido por el Bayer Leverkusen de Alemania, disputó 50 minutos en la final ante España, al ingresar por la lesión del Cuti Romero. El zurdo fue titular en los partidos de Argelia, Austria y Cabo Verde e ingresó sobre el final del partido contra Egipto. En contrapartida, fue suplente y no sumó actividad contra Jordania, Suiza e Inglaterra.

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Cientos de hinchas se acercaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para recibir a la selección argentina tras el subcampeonato en el Mundial 2026. A pesar del frío y la lluvia, familias enteras aguardaron durante horas la llegada del plantel dirigido por Lionel Scaloni, que aterrizó en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. El aeropuerto preparó una recepción especial, incluyendo la palabra “¡¡GRACIAS!!” pintada sobre el césped de la pista de aterrizaje. Desde el micro, los jugadores saludaron a los aficionados que, entre cánticos y banderas, acompañaron el recorrido hasta el predio de la AFA, brindando un emotivo reconocimiento a los futbolistas por su desempeño en la Copa del Mundo.

Sobre este emotivo recibimiento, el futbolista manifestó: “Llegamos al aeropuerto. Fuimos ahí, dimos la vuelta, pudimos ver, disfrutar de la gente que nos fue a bancar. La verdad que... Sentí un poco de amor, una caricia al alma, ¿me entendés? Al alma, de decir bueno loco, lo dimos todo porque con eso nos quedamos".

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Para cerrar, se refirió a la unión que reina dentro del conjunto albiceleste: “Cuando vos tenés gente que, más allá de que sean excelentes jugadores, que son aún mejor persona, es imposible no tirarte de cabeza”.