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El acalorado cruce entre Rodrigo De Paul y una figura de Cabo Verde en el empate del Inter Miami por la MLS

El mediocampista protagonizó un encontronazo con Steven Moreira. Ambos ya se habían visto las caras durante el duelo por 16avos del Mundial

Rodrigo De Paul protagonizó un encontronazo con Steven Moreira durante el último duelo del Inter Miami en la MLS

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El fútbol no olvida, y menos cuando se vieron las caras previamente en una cita mundial. Apenas semanas después de haber disputado uno de los partidos más emocionantes en la historia moderna de los Mundiales, Rodrigo De Paul y el defensor franco-caboverdiano Steven Moreira se volvieron a ver las caras. Esta vez, el escenario no fue la eliminación directa de una Copa del Mundo, sino la fase regular de la Major League Soccer (MLS). Sin embargo, la intensidad sobre el césped demostró que la tensión nacida en Miami sigue completamente intacta.

El reencuentro se dio en el marco del vibrante empate 2-2 entre el Inter Miami CF y el Columbus Crew, donde ambos futbolistas volvieron a sacarse chispas. Los videos que inundaron las redes sociales expusieron cruces verbales de alta tensión, discusiones cara a cara y un juego físico al límite que recordó de inmediato por qué estos dos atletas están en la elite de sus respectivas posiciones. El partido tuvo de todo: desde faltas tácticas de De Paul hasta un golazo de Luis Suárez desde más de 30 metros, pero el foco de atención se lo llevó la batalla personal entre el argentino y el defensor africano.

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Para entender el origen de esta rivalidad, es obligatorio rebobinar al histórico 3 de julio de 2026. Aquella tarde, en los 16avos de final de la Copa del Mundo celebrada en el Hard Rock Stadium de Miami, la debutante y sorprendente selección de Cabo Verde puso en apuros a la vigente campeona del mundo.

En aquel duelo táctico, la selección de Argentina empató 1-1 en el tiempo regular ante Cabo Verde. Tras una prórroga dramática, la albiceleste se impuso por 3-2 gracias a los goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y un cabezazo agónico de Cristian Cuti Romero, mientras que para los africanos descontaron Deroy Duarte y Ryan Mendes.

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Steven Moreira lideró esa tarde una zaga defensiva que contuvo las transiciones rápidas del conjunto de Scaloni. Del otro lado, Rodrigo De Paul fue el motor del mediocampo argentino en un choque sumamente físico. La tensión escaló a niveles máximos cuando Cabo Verde empató en dos oportunidades. El desgaste emocional y los cruces físicos de esa noche marcaron el inicio de un intenso duelo que terminó mudándose de confederación.

Durante el último compromiso de la MLS se pudo ver el momento en el que ambos protagonizaron un cruce. El reloj marcaba apenas 10 minutos cuando las cámaras de la liga capturaron los reclamos de De Paul tras una dura marca del defensor. Moreira, que demostró por qué es el pilar del pasado campeón de la Leagues Cup (en 2024, en donde también ganó el premio al Mejor defensor de la temporada en la MLS), se plantó firmemente ante las arremetidas del mediocampista de las Garzas. Tras ese choque se pudo ver cómo le decía “Dale, levantate”, descolocando al argentino.

El reciente empate en el Nu Stadium dejó realidades opuestas para ambos conjuntos en la Conferencia Este de la MLS, donde el Inter Miami se consolida en la segunda posición con 38 puntos, producto de 11 victorias, 5 empates y 2 derrotas, manteniéndose firmemente a la caza del líder Nashville SC. Por el contrario, el Columbus Crew continúa sumergido en una campaña irregular que lo ubica en el undécimo lugar con apenas 20 unidades tras registrar 5 triunfos, 5 empates y 8 caídas, lo que obliga al equipo de Ohio a ajustar sus piezas con urgencia si pretende escalar puestos y asegurar un boleto para los próximos playoffs.

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