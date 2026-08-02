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La OPEP+ aumentará la producción de petróleo en 188.000 barriles diarios desde septiembre

La alianza de países exportadores cerró la segunda fase del desmonte de sus recortes voluntarios, aunque las interrupciones en el Estrecho de Ormuz siguen limitando el efecto inmediato de la mayor oferta

La OPEP anunció un nuevo aumento en la producción de crudo, en medio de las tensiones en Medio Oriente
La OPEP anunció un nuevo aumento en la producción de crudo, en medio de las tensiones en Medio Oriente
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La alianza de países petroleros conocida como OPEP+ acordó este domingo un aumento de la producción de petróleo en 188.000 barriles diarios a partir de septiembre. La decisión, adoptada tras una reunión virtual entre Arabia Saudita, Rusia y cinco países adicionales del grupo, se produce mientras persisten las interrupciones en el flujo de crudo a causa de la guerra en Medio Oriente.

El ajuste fue confirmado mediante un comunicado conjunto de los siete integrantes participantes: “Los siete países participantes decidieron implementar un ajuste de producción de 188 mil barriles por día”.

Analistas habían previsto este incremento, que representa la culminación de la segunda fase de desmantelamiento de los recortes voluntarios implementados por la OPEP+ durante el periodo de caída de precios entre 2022 y 2023.

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De acuerdo con el analista de Rystad Energy, Jorge Leon, “la OPEP+ ha terminado de revertir sus recortes voluntarios. El próximo reto será gestionar el posible excedente que podría aparecer cuando los flujos de exportación se normalicen”. Leon advirtió a la agencia AFP que la decisión adoptada “cambia poco a corto plazo porque el estrechamiento en el Estrecho de Ormuz persiste. El impacto real en el mercado llegará cuando los envíos recuperen su ritmo habitual”.

El conflicto en la región ha afectado de modo directo a los países del Golfo Pérsico, que enfrentan obstáculos para exportar debido a la parálisis en el Estrecho de Hormuz, atribuida a acciones de Irán durante la guerra. Aunque el tráfico marítimo experimentó una ligera mejoría tras la firma de un memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán en junio, la normalidad en las exportaciones aún no se ha restablecido.

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Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán, 28 de julio de 2026. REUTERS/Stringer
Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán, 28 de julio de 2026. REUTERS/Stringer

Según Giovanni Staunovo, especialista de UBS, “muchos países de la OPEP+ no logran producir tanto crudo como lo permiten sus cuotas oficiales por una reducción en su capacidad”. Esto ha restado relevancia práctica al aumento de las metas productivas.

El incremento acordado por Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán coincide con la conclusión de la segunda de tres rondas de recortes establecidas previamente. Los analistas prevén que, tras este ajuste, la OPEP+ hará una pausa en nuevas modificaciones de oferta durante el cuarto trimestre, mientras se prepara para las negociaciones de cuotas de 2027. “Ahora mismo, la geopolítica eclipsa la magnitud del aumento de la oferta. Eso se verá con más claridad cuando los envíos regresen a la normalidad”, puntualizó Leon a AFP.

A pesar de la voluntad manifestada por algunos miembros, como Irak, para elevar considerablemente su producción, persisten desafíos estructurales. Rusia enfrenta ataques constantes con drones ucranianos sobre su infraestructura petrolera, lo que ha limitado su producción a cerca de nueve millones de barriles diarios, por debajo de la cuota de 9,8 millones.

Según analistas de DNB Carnegie, la OPEP+ deberá encarar “negociaciones potencialmente complejas sobre nuevas cuotas de producción” a partir del año próximo. Entre finales de 2022 y 2023, el grupo acordó tres rondas de recortes que retiraron cerca de seis millones de barriles diarios del mercado, ante la preocupación por la caída de los precios del petróleo.

En 2025, Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia, Omán y los Emiratos Árabes Unidos (estos últimos antes de su salida de la alianza en mayo de 2026) comenzaron a modificar su estrategia al incrementar gradualmente la producción. Aunque la cohesión interna del grupo parece mantenerse, la salida de los Emiratos Árabes Unidos ha puesto de manifiesto ciertas tensiones.

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