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La Liga Profesional confirmó el cronograma de las próximas cuatro fechas del Torneo Clausura 2026

Se anunciaron los días y horarios de las jornadas 4, 5, 6 y 7 de la Primera División del fútbol argentino

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La Liga Profesional confirmó el cronograma de las próximas cuatro fechas del Torneo Clausura 2026
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Mientras se disputa la fecha 3 del Torneo Clausura, la Liga Profesional de Fútbol confirmó cómo se disputarán las próximas cuatro jornadas de la Primera División. Hay que recordar que entre semana, los tres equipos que tuvieron participación en los playoffs por la Copa Sudamericana, en este caso Boca Juniors, Tigre y Lanús, deberán disputar sus duelos de la segunda fecha del certamen, ya que postergaron dichos encuentros.

De esta manera, quedó confirmado que Rosario Central-Aldosivi pondrán en marcha la fecha 4 del Clausura el próximo viernes 7 de agosto. El sábado jugarán River y Boca. El Millonario visitará a Tigre en Victoria (17) mientras que el Xeneize será local de Vélez a las 19.15. Todavía resta la confirmación de si el equipo de Arruabarrena jugará en la cancha de Huracán para preservar el campo de juego de La Bombonera como lo hará con Estudiantes el próximo miércoles o volverá a Brandsen 805. Justamente, el Pincha y Platense, los otros equipos que tendrán competencia internacional, también jugarán el sábado. El domingo 9 se disputará el clásico entre San Lorenzo y Huracán (15 horas) en el Nuevo Gasómetro.

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La quinta jornada del Clausura se disputará del viernes 14 al lunes 17 y tendrá como duelos más trascendentales el cruce entre River y Argentinos (domingo a las 18) y la visita de Boca a Vicente López para enfrentar a Platense (sábado a las 21.15). Además, el sábado 15 desde las 16.45 se enfrentarán Estudiantes y Gimnasia en el estadio Uno, en un nuevo clásico platense.

La fecha 6 será la de los duelos interzonales que dejará el mano a mano entre Racing y el Xeneize en el Cilindro de Avellaneda (domingo 23 de agosto a las 21.30) y el cruce entre Vélez y River en el Monumental, que también se jugará el domingo a las 19.15. Por último, la séptima jornada del Clausura se disputará del viernes 28 al lunes 31 de agosto.

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Boca vs OHiggins, Copa Sudamericana
Leandro Paredes y Miguel Merentiel (Fotobaires)

La agenda de la fecha 4 a la 7 del Torneo Clausura 2026:

Fecha 4

Viernes 7 de agosto

19.30 Rosario Central – Aldosivi (Zona B)

21.45 Ind. Rivadavia Mza.- Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

Sábado 8 de agosto

14.45 Deportivo Riestra – Estudiantes (Zona A)

14.45 Atlético Tucumán – Sarmiento (Zona B)

17.00 Tigre – River (Zona B)

19.15 Boca – Vélez (Zona A)

21.30 Independiente – Platense (Zona A)

21.30 Instituto – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

Domingo 9 de agosto

15.00 San Lorenzo – Huracán (Interzonal)

17.45 Defensa y Justicia – Newell’s (Zona A)

17.45 Gimnasia – Barracas Central (Zona B)

20.15 Argentinos – Racing (Zona B)

Lunes 10 de agosto

19.00 Banfield – Belgrano (Zona B)

21.15 Unión – Central Córdoba (Zona A)

Martes 11 de agosto

21.00 Talleres – Lanús (Zona A)

Fecha 5

Viernes 14 de agosto

20.30 Racing – Banfield (Zona B)

Sábado 15 de agosto

14.30 Aldosivi – Tigre (Zona B)

14.30 San Lorenzo – Unión (Zona A)

16.45 Estudiantes – Gimnasia (Interzonal)

19.00 Newell’s – Deportivo Riestra (Zona A)

19.00 Belgrano – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

21.15 Platense – Boca (Zona A)

Domingo 16 de agosto

15.00 Central Córdoba – Instituto (Zona A)

15.00 Sarmiento – Huracán (Zona B)

18.00 River – Argentinos (Zona B)

20.15 Barracas Central – Rosario Central (Zona B)

Lunes 17 de agosto

14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Atlético Tucumán (Zona B)

17.00 Lanús – Independiente (Zona A)

19.15 Vélez – Defensa y Justicia (Zona A)

21.30 Gimnasia (Mza.) – Talleres (Zona A)

Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi Foto: FOTOBAIRES Fecha 1 Torneo Clausura Liga Profesional
Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi Foto: FOTOBAIRES Fecha 1 Torneo Clausura Liga Profesional

Fecha 6 – Interzonal

Viernes 21 de agosto

14.30 Aldosivi – Unión

20.00 Estudiantes (Río Cuarto) – San Lorenzo

Sábado 22 de agosto

16.00 Gimnasia – Gimnasia (Mza.)

16.00 Atlético Tucumán – Instituto

18.30 Independiente – Ind. Rivadavia Mza.

21.00 Newell’s – Banfield

21.00 Huracán – Deportivo Riestra

Domingo 23 de agosto

14.45 Sarmiento – Estudiantes

14.45 Barracas Central – Platense

17.00 Belgrano – Defensa y Justicia

19.15 River – Vélez

21.30 Racing – Boca

Lunes 24 de agosto

19.00 Tigre – Central Córdoba

21.15 Lanús – Argentinos

21.15 Talleres – Rosario Central

Fecha 7

Viernes 28 de agosto

19.00 Huracán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

21.15 Unión – Sarmiento (Interzonal)

Sábado 29 de agosto

14.45 Deportivo Riestra – Vélez (Zona A)

17.00 Rosario Central – Gimnasia (Zona B)

19.00 Boca – Lanús (Zona A)

21.30 Talleres – Central Córdoba (Zona A)

21.30 Atlético Tucumán – Belgrano (Zona B)

Domingo 30 de agosto

15.00 Banfield – River (Zona B)

17.00 Argentinos – Aldosivi (Zona B)

19.15 Independiente – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

21.30 Ind. Rivadavia Mza. – Racing (Zona B)

Lunes 31 de agosto

19.00 Defensa y Justicia – Platense (Zona A)

19.00 Estudiantes – Newell’s (Zona A)

21.15 Tigre – Barracas Central (Zona B)

21.15 Instituto – San Lorenzo (Zona A)

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