La Liga Profesional confirmó el cronograma de las próximas cuatro fechas del Torneo Clausura 2026

Mientras se disputa la fecha 3 del Torneo Clausura, la Liga Profesional de Fútbol confirmó cómo se disputarán las próximas cuatro jornadas de la Primera División. Hay que recordar que entre semana, los tres equipos que tuvieron participación en los playoffs por la Copa Sudamericana, en este caso Boca Juniors, Tigre y Lanús, deberán disputar sus duelos de la segunda fecha del certamen, ya que postergaron dichos encuentros.
De esta manera, quedó confirmado que Rosario Central-Aldosivi pondrán en marcha la fecha 4 del Clausura el próximo viernes 7 de agosto. El sábado jugarán River y Boca. El Millonario visitará a Tigre en Victoria (17) mientras que el Xeneize será local de Vélez a las 19.15. Todavía resta la confirmación de si el equipo de Arruabarrena jugará en la cancha de Huracán para preservar el campo de juego de La Bombonera como lo hará con Estudiantes el próximo miércoles o volverá a Brandsen 805. Justamente, el Pincha y Platense, los otros equipos que tendrán competencia internacional, también jugarán el sábado. El domingo 9 se disputará el clásico entre San Lorenzo y Huracán (15 horas) en el Nuevo Gasómetro.
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La quinta jornada del Clausura se disputará del viernes 14 al lunes 17 y tendrá como duelos más trascendentales el cruce entre River y Argentinos (domingo a las 18) y la visita de Boca a Vicente López para enfrentar a Platense (sábado a las 21.15). Además, el sábado 15 desde las 16.45 se enfrentarán Estudiantes y Gimnasia en el estadio Uno, en un nuevo clásico platense.
La fecha 6 será la de los duelos interzonales que dejará el mano a mano entre Racing y el Xeneize en el Cilindro de Avellaneda (domingo 23 de agosto a las 21.30) y el cruce entre Vélez y River en el Monumental, que también se jugará el domingo a las 19.15. Por último, la séptima jornada del Clausura se disputará del viernes 28 al lunes 31 de agosto.
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La agenda de la fecha 4 a la 7 del Torneo Clausura 2026:
Fecha 4
Viernes 7 de agosto
19.30 Rosario Central – Aldosivi (Zona B)
21.45 Ind. Rivadavia Mza.- Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
Sábado 8 de agosto
14.45 Deportivo Riestra – Estudiantes (Zona A)
14.45 Atlético Tucumán – Sarmiento (Zona B)
17.00 Tigre – River (Zona B)
19.15 Boca – Vélez (Zona A)
21.30 Independiente – Platense (Zona A)
21.30 Instituto – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
Domingo 9 de agosto
15.00 San Lorenzo – Huracán (Interzonal)
17.45 Defensa y Justicia – Newell’s (Zona A)
17.45 Gimnasia – Barracas Central (Zona B)
20.15 Argentinos – Racing (Zona B)
Lunes 10 de agosto
19.00 Banfield – Belgrano (Zona B)
21.15 Unión – Central Córdoba (Zona A)
Martes 11 de agosto
21.00 Talleres – Lanús (Zona A)
Fecha 5
Viernes 14 de agosto
20.30 Racing – Banfield (Zona B)
Sábado 15 de agosto
14.30 Aldosivi – Tigre (Zona B)
14.30 San Lorenzo – Unión (Zona A)
16.45 Estudiantes – Gimnasia (Interzonal)
19.00 Newell’s – Deportivo Riestra (Zona A)
19.00 Belgrano – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)
21.15 Platense – Boca (Zona A)
Domingo 16 de agosto
15.00 Central Córdoba – Instituto (Zona A)
15.00 Sarmiento – Huracán (Zona B)
18.00 River – Argentinos (Zona B)
20.15 Barracas Central – Rosario Central (Zona B)
Lunes 17 de agosto
14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Atlético Tucumán (Zona B)
17.00 Lanús – Independiente (Zona A)
19.15 Vélez – Defensa y Justicia (Zona A)
21.30 Gimnasia (Mza.) – Talleres (Zona A)
Fecha 6 – Interzonal
Viernes 21 de agosto
14.30 Aldosivi – Unión
20.00 Estudiantes (Río Cuarto) – San Lorenzo
Sábado 22 de agosto
16.00 Gimnasia – Gimnasia (Mza.)
16.00 Atlético Tucumán – Instituto
18.30 Independiente – Ind. Rivadavia Mza.
21.00 Newell’s – Banfield
21.00 Huracán – Deportivo Riestra
Domingo 23 de agosto
14.45 Sarmiento – Estudiantes
14.45 Barracas Central – Platense
17.00 Belgrano – Defensa y Justicia
19.15 River – Vélez
21.30 Racing – Boca
Lunes 24 de agosto
19.00 Tigre – Central Córdoba
21.15 Lanús – Argentinos
21.15 Talleres – Rosario Central
Fecha 7
Viernes 28 de agosto
19.00 Huracán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
21.15 Unión – Sarmiento (Interzonal)
Sábado 29 de agosto
14.45 Deportivo Riestra – Vélez (Zona A)
17.00 Rosario Central – Gimnasia (Zona B)
19.00 Boca – Lanús (Zona A)
21.30 Talleres – Central Córdoba (Zona A)
21.30 Atlético Tucumán – Belgrano (Zona B)
Domingo 30 de agosto
15.00 Banfield – River (Zona B)
17.00 Argentinos – Aldosivi (Zona B)
19.15 Independiente – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
21.30 Ind. Rivadavia Mza. – Racing (Zona B)
Lunes 31 de agosto
19.00 Defensa y Justicia – Platense (Zona A)
19.00 Estudiantes – Newell’s (Zona A)
21.15 Tigre – Barracas Central (Zona B)
21.15 Instituto – San Lorenzo (Zona A)
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