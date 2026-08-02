Guatemala incorporó a 146 agentes de la Disetur para reforzar la seguridad turística

Guatemala incorporó 146 nuevos agentes de DISETUR para reforzar la seguridad de turistas nacionales y extranjeros. (Ministerio de Gobernación)

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Guatemala incorporó 146 nuevos agentes de DISETUR para reforzar la seguridad de turistas nacionales y extranjeros en sus desplazamientos, estadía y visitas a destinos del país, con un despliegue previsto en 20 delegaciones de la división a nivel nacional.

El nuevo contingente está integrado por 109 hombres y 37 mujeres que completaron el décimo segundo Curso de Especialización en Seguridad Turística. Además de tareas de resguardo, deberán brindar orientación sobre gastronomía local, servicios humanitarios y áreas seguras para transitar.

El acto de graduación se celebró ayer en las instalaciones de la Academia de la PNC y fue presidido por el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda. Allí sostuvo que la función de estos policías apunta a proteger al visitante y a acompañarlo durante su experiencia en el país.

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“La seguridad turística consiste en cuidar la experiencia de quien llega a nuestro país, en asistir a quien enfrenta una dificultad, y en demostrar por medio del servicio que Guatemala sabe servir, recibir, proteger, y sobre todo acompañar”, afirmó Villeda.

El ministro señaló que la formación reforzó los conocimientos de los agentes y les dio herramientas para el desempeño de sus funciones. Luego añadió: “Que cada visitante encuentre en ustedes a una persona preparada para ayudar, que cada comunidad los reconozca como aliados y que su conducta honre siempre el uniforme”.

También les pidió combinar autoridad con trato respetuoso. “Actúen con firmeza, pero también con respeto, sean atentos sin perder autoridad, sean cercanos sin descuidar la disciplina y recuerden siempre que portar un uniforme significa representar algo más grande que uno mismo”, dijo.

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Guatemala incorporó 146 nuevos agentes de DISETUR para reforzar la seguridad de turistas nacionales y extranjeros. (Ministerio de Gobernación)

La PNC los distribuirá en 20 delegaciones turísticas del país

La responsabilidad central de los nuevos agentes será garantizar protección y seguridad a los visitantes en los principales destinos turísticos de Guatemala. Ese trabajo incluye prevención de riesgos, atención en situaciones de dificultad y orientación práctica para el recorrido de viajeros nacionales y extranjeros.

El director general de la Policía Nacional Civil David Custodio Boteo sostuvo que la institución suma especialistas para fortalecer ese servicio. En su intervención remarcó que cada atención, orientación e intervención debe expresar “el orgullo de pertenecer a una Policía Nacional Civil que sirve con honor, actúa con profesionalismo y trabaja permanentemente por la seguridad y el desarrollo de toda una Guatemala”.

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Custodio Boteo indicó que la seguridad turística requiere personal con criterio profesional y capacidad para atender a personas de distintas nacionalidades y culturas. También mencionó habilidades para prevenir riesgos, resolver conflictos y coordinar acciones con las autoridades competentes.

“Desde hoy asumen una gran responsabilidad que los convierte en representantes de la PNC y de Guatemala, donde presten ustedes su servicio. Tendrán la gran oportunidad de demostrar que la disciplina, la integridad, el profesionalismo y la vocación de servicio constituyen la esencia de una policía moderna”, expresó.

El curso incluyó inglés, medicina táctica y atención al turista

La promoción egresó del décimo segundo Curso de Especialización en Seguridad Turística, impartido por docentes policiales en la Escuela de Especialidades de Policía (EESPOL) de la PNC. En este ciclo formativo participó de manera especial el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT).

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La capacitación incluyó relaciones humanas, doctrina y derecho policial, idioma inglés, navegación terrestre, acondicionamiento físico, natación, cartografía, medicina táctica y atención al turista. Los agentes también recibieron instrucción en protocolos de seguridad y asistencia al visitante, resolución de conflictos, geografía, bases legales, atractivos turísticos e historia de Guatemala.

Este ciclo educativo fue desarrollado en el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP). La nueva promoción de policías de turismo queda destinada a reforzar la atención y la seguridad de los visitantes en el territorio guatemalteco.