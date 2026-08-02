Guatemala
Agregar Infobae enGoogle

Guatemala incorporó a 146 agentes de la Disetur para reforzar la seguridad turística

El nuevo contingente, integrado por 109 hombres y 37 mujeres, será desplegado en 20 delegaciones a nivel nacional y brindará resguardo, apoyo ante dificultades y orientación sobre rutas seguras y servicios humanitarios

Grupo de policías con uniforme azul marino y caqui, gorras y parches de la bandera de Guatemala, marchando. Al fondo, espectadores, árboles y dos banderas
Guatemala incorporó 146 nuevos agentes de DISETUR para reforzar la seguridad de turistas nacionales y extranjeros. (Ministerio de Gobernación)
Guardar

Guatemala incorporó 146 nuevos agentes de DISETUR para reforzar la seguridad de turistas nacionales y extranjeros en sus desplazamientos, estadía y visitas a destinos del país, con un despliegue previsto en 20 delegaciones de la división a nivel nacional.

El nuevo contingente está integrado por 109 hombres y 37 mujeres que completaron el décimo segundo Curso de Especialización en Seguridad Turística. Además de tareas de resguardo, deberán brindar orientación sobre gastronomía local, servicios humanitarios y áreas seguras para transitar.

El acto de graduación se celebró ayer en las instalaciones de la Academia de la PNC y fue presidido por el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda. Allí sostuvo que la función de estos policías apunta a proteger al visitante y a acompañarlo durante su experiencia en el país.

PUBLICIDAD

“La seguridad turística consiste en cuidar la experiencia de quien llega a nuestro país, en asistir a quien enfrenta una dificultad, y en demostrar por medio del servicio que Guatemala sabe servir, recibir, proteger, y sobre todo acompañar”, afirmó Villeda.

El ministro señaló que la formación reforzó los conocimientos de los agentes y les dio herramientas para el desempeño de sus funciones. Luego añadió: “Que cada visitante encuentre en ustedes a una persona preparada para ayudar, que cada comunidad los reconozca como aliados y que su conducta honre siempre el uniforme”.

También les pidió combinar autoridad con trato respetuoso. “Actúen con firmeza, pero también con respeto, sean atentos sin perder autoridad, sean cercanos sin descuidar la disciplina y recuerden siempre que portar un uniforme significa representar algo más grande que uno mismo”, dijo.

PUBLICIDAD

Un hombre de traje saluda a una mujer con uniforme de policía. Al fondo, otras mujeres policía en uniforme. Una oficial sostiene un objeto pequeño y redondo
Guatemala incorporó 146 nuevos agentes de DISETUR para reforzar la seguridad de turistas nacionales y extranjeros. (Ministerio de Gobernación)

La PNC los distribuirá en 20 delegaciones turísticas del país

La responsabilidad central de los nuevos agentes será garantizar protección y seguridad a los visitantes en los principales destinos turísticos de Guatemala. Ese trabajo incluye prevención de riesgos, atención en situaciones de dificultad y orientación práctica para el recorrido de viajeros nacionales y extranjeros.

El director general de la Policía Nacional Civil David Custodio Boteo sostuvo que la institución suma especialistas para fortalecer ese servicio. En su intervención remarcó que cada atención, orientación e intervención debe expresar “el orgullo de pertenecer a una Policía Nacional Civil que sirve con honor, actúa con profesionalismo y trabaja permanentemente por la seguridad y el desarrollo de toda una Guatemala”.

Custodio Boteo indicó que la seguridad turística requiere personal con criterio profesional y capacidad para atender a personas de distintas nacionalidades y culturas. También mencionó habilidades para prevenir riesgos, resolver conflictos y coordinar acciones con las autoridades competentes.

“Desde hoy asumen una gran responsabilidad que los convierte en representantes de la PNC y de Guatemala, donde presten ustedes su servicio. Tendrán la gran oportunidad de demostrar que la disciplina, la integridad, el profesionalismo y la vocación de servicio constituyen la esencia de una policía moderna”, expresó.

El curso incluyó inglés, medicina táctica y atención al turista

La promoción egresó del décimo segundo Curso de Especialización en Seguridad Turística, impartido por docentes policiales en la Escuela de Especialidades de Policía (EESPOL) de la PNC. En este ciclo formativo participó de manera especial el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT).

La capacitación incluyó relaciones humanas, doctrina y derecho policial, idioma inglés, navegación terrestre, acondicionamiento físico, natación, cartografía, medicina táctica y atención al turista. Los agentes también recibieron instrucción en protocolos de seguridad y asistencia al visitante, resolución de conflictos, geografía, bases legales, atractivos turísticos e historia de Guatemala.

Este ciclo educativo fue desarrollado en el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP). La nueva promoción de policías de turismo queda destinada a reforzar la atención y la seguridad de los visitantes en el territorio guatemalteco.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloDISETURPNCdeGuatemalaMinisterio de Gobernación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

«La pérdida de nuestro hijo tenía un propósito»: La Casa de Mateo acoge a familias del Hospital Bloom en El Salvador

El espacio fundado por Tatiana Beltrán y Óscar Sandoval acompaña a quienes enfrentan largas estadías hospitalarias junto a sus hijos, brindando servicios básicos y apoyo emocional en San Salvador

«La pérdida de nuestro hijo tenía un propósito»: La Casa de Mateo acoge a familias del Hospital Bloom en El Salvador

Buques de siete países llegan a Panamá para participar en ejercicios de seguridad

Las unidades fueron distribuidas entre el Pacífico y el Caribe, donde realizarán patrullajes, interdicciones y simulaciones destinadas a proteger el Canal ante amenazas transnacionales.

Buques de siete países llegan a Panamá para participar en ejercicios de seguridad

La Policía capturó al hombre que habría arrastrado a un perro con su vehículo en Honduras

Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, muestran al animal siendo arrastrado por un automóvil. La Policía capturó al conductor y el Ministerio Público investiga un presunto caso de maltrato animal.

La Policía capturó al hombre que habría arrastrado a un perro con su vehículo en Honduras

Los capturaron cargando televisores y lavadoras tras aprovechar incendio en almacén de República Dominicana

Los arrestos se produjeron cuando los implicados fueron sorprendidos cargando bienes sustraídos del local en llamas

Los capturaron cargando televisores y lavadoras tras aprovechar incendio en almacén de República Dominicana

Circula supuesto comunicado atribuido a la MS-13 que anuncia el fin de la extorsión en Honduras

Un supuesto comunicado atribuido a la MS-13 asegura que la estructura abandonó la extorsión, pero las autoridades de Honduras aún no han confirmado la autenticidad del documento

Circula supuesto comunicado atribuido a la MS-13 que anuncia el fin de la extorsión en Honduras

TECNO

Freidora de aire vs. sartén: cuáles es la mejor para cocinar saludable y con mejor sabor

Freidora de aire vs. sartén: cuáles es la mejor para cocinar saludable y con mejor sabor

Dónde ver Las Guerreras K-Pop en español y cómo transmitirlo del teléfono al TV

Modelos de la IA de Anthropic escapan del espacio de simulación y hackean empresas reales

Paso a paso para invertir en criptomonedas y cuál es su valor este domingo 2 de agosto

Nueva York endurece el control sobre redes sociales para menores: qué implica la SAFE for Kids Act

ENTRETENIMIENTO

Hallaron el cuerpo de Nirmal Purja tras la avalancha en el Broad Peak de Pakistán

Hallaron el cuerpo de Nirmal Purja tras la avalancha en el Broad Peak de Pakistán

El hijo de Audrey Hepburn reveló secretos y desmintió mitos en una biografía autorizada

De Melmac a la maldición de ALF: tragedias y misterios detrás de la sitcom que marcó una época

Suki Waterhouse nunca vio “Crepúsculo” pese a ocho años de relación con Robert Pattinson

Murió Vincent Pastore, el recordado actor de “Los Soprano” que interpretó a Big Pussy

MUNDO

Ucrania reivindicó ataques con drones contra infraestructuras clave de Rusia para reducir su potencial económico y militar

Ucrania reivindicó ataques con drones contra infraestructuras clave de Rusia para reducir su potencial económico y militar

El príncipe heredero saudí pidió a Trump priorizar el diálogo para evitar un “conflicto más amplio” en Medio Oriente

Hungría anunció el cierre de su central nuclear por la ola de calor en Europa

Los líderes de Irán muestran un frente unido, pero están divididos sobre cuál es el objetivo de la guerra

Erik Høeg, embajador de la Unión Europea en Argentina: “Rusia no está ganando esta guerra, está estancada”