De Melmac a la maldición de ALF: tragedias y misterios detrás de la sitcom que marcó una época

La nave espacial de un pequeño extraterrestre del planeta Melmac se estrella contra la Tierra. Los Tanner, una típica familia norteamericana, lo reciben y comienzan a vivir desopilantes aventuras junto a él (YouTube)

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Cuando ALF aterrizó en la televisión estadounidense el 22 de septiembre de 1986, lo hizo envuelto en una promesa de diversión familiar y enredos extraterrestres. El peludo visitante de Melmac se adueñó de la pantalla y se metió en millones de hogares con su humor ácido y sus ocurrencias, transformando a la familia Tanner en un emblema de los años 80. Sin embargo, el paso del tiempo tejió sobre la serie una sombra inesperada: la leyenda de la “maldición de ALF”. Lo que en la ficción era una convivencia entre mundos opuestos, fuera del set se transformó en una cadena de tragedias, escándalos y destinos marcados por el infortunio. Así, la sitcom que enseñó a reírse de lo extraño terminó convertida en un mito tan entrañable como inquietante acechando a su elenco mucho después del último aplauso.

La maldición empezó a circular cuando, con el correr de las décadas, los nombres del elenco y del equipo creativo comenzaron a aparecer en obituarios y en titulares teñidos de escándalo o drama. Hoy, de la familia principal que acompañó a ALF en la pantalla, solo sobreviven Andrea Elson, la inolvidable Lynn Tanner, y Paul Fusco, el titiritero y voz que le daba vida al personaje. El resto, lejos de formar parte de la postal de una familia perfecta, transitó destinos dignos de un guion alternativo, con toques de tragedia, excesos y reveses inesperados.

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Max Wright, el padre que nunca encontró paz

Max Wright era Willie Tanner, el cariño y pacienta padre de la familia que recibe a Alf (Archivo)

La imagen de Willie Tanner, ese padre racional, de voz cansina y paciencia infinita, se convirtió en un ícono de la TV ochentosa. Pero Max Wright, el actor detrás del personaje, vivió una realidad muy distinta. Aunque venía de una carrera sólida, ALF lo marcó para siempre, y no precisamente de la mejor manera. El propio Max confesó que trabajar en la serie fue “difícil y desagradable”.

Las interminables jornadas de grabación, sumadas a la interacción forzada con marionetas y plataformas elevadas, minaron su entusiasmo. Cuando terminaron la última grabación, Max se retiró a su camarín, agarró sus cosas, se subió al auto y se marchó. No hubo abrazos de despedida: solo silencio.

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Willie Tanner, interpretado por Max Wright, se enfrenta ante el padre de uno de los compañeros que molesta a su hijo Brian (YouTube)

La vida personal de Wright se volvió aún más turbulenta. A mediados de los 90, fue diagnosticado con linfoma y, pese a largos tratamientos de quimioterapia, nunca logró dejar atrás la enfermedad. Como si la tragedia médica no bastara, el actor cayó en espirales de adicción al alcohol y las drogas.

En 2012, un escándalo lo puso en el centro de los tabloides: el National Enquirer publicó imágenes suyas fumando crack y participando de encuentros sexuales con personas en situación de calle. El material, sumado a relatos de ex parejas, terminó de arruinar la imagen pública de Wright, que ya había sido arrestado dos veces por manejar ebrio.

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En 2012, el National Esquire publicó: “Estrella de Alf atrapado en un fumadero de crack” (National Enquirer)

La caída fue total. Tras una breve aparición en Friends, su carrera quedó sepultada por el escándalo y la enfermedad. Wright murió en 2019, a los 75 años, tras una batalla de dos décadas contra el cáncer y la adicción.

Michu Meszaros, el hombre dentro del extraterrestre

Mihaly “Michu” Meszaros, el actor que se metía en el disfraz de Alf para las escenas de cuerpo completo (Archivo)

Aunque muchos lo ignoran, ALF no siempre era una marioneta: para las escenas de cuerpo entero, el carismático personaje era interpretado por Michu Meszaros, un actor húngaro de apenas 84 centímetros de altura, descubierto por la industria cuando era estrella del circo Ringling Bros. and Barnum & Bailey. Michu aportaba humanidad y ternura a la criatura de Melmac, y aunque sus apariciones en pantalla eran acotadas, su rol fue fundamental para la credibilidad de la serie.

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Su vida, como la de tantos artistas de circo, fue un vaivén entre la fama y el anonimato. En 2008, un derrame cerebral marcó el inicio de su deterioro físico. Finalmente, en junio de 2016, fue encontrado inconsciente y falleció días después. Como homenaje, una calle en Hawthorne, California, lleva su nombre, y fanáticos de todo el mundo lo despidieron reconociendo que, aunque invisible, fue parte esencial del fenómeno ALF.

Benji Gregory, el niño prodigio que la fama no pudo salvar

Benji Gregory se robó corazones con su interpretación del pequeño Brian Tanner (Archivo)

Con apenas ocho años, Benji Gregory se adueñó de la pantalla como Brian Tanner, el pequeño de mirada transparente y corazón noble que acompañaba a ALF en cada travesura. Pero la historia detrás de cámara era mucho menos luminosa. La fama precoz le trajo agotamiento, bullying y, más tarde, una vida adulta marcada por trastornos mentales y adicciones.

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Terminada la serie, se alejó del espectáculo, pero los demonios internos lo siguieron. Sufría de depresión, trastorno bipolar y un severo trastorno del sueño que lo mantenía despierto durante días. En sus redes, compartía descarnadamente su experiencia con medicamentos y terapias, y no ocultaba la fragilidad de su salud mental.

En uno de los episodios de la serie ALF, el querido Brian Tanner, interpretado por Benji Gregory, interpretada junto a otro personaje la canción de los "Espárragos" (YouTube)

El 13 de junio de 2024, Benji fue hallado sin vida en su auto, junto a su perro Hans, en un estacionamiento de Arizona. Todo indicaba una muerte accidental relacionada con el insomnio y el calor extremo, aunque también arrastraba secuelas de cirrosis hepática. El niño que supo ser la cara de la inocencia televisiva, terminó envuelto en una despedida que conmovió a fanáticos en todo el mundo, quienes aún lo recuerdan por su eterna sonrisa y su relación con ALF.

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Anne Schedeen, la madre que cambió los sets por la paz

Anne Schedeen, la mamá de la familia Tanner, logró destacarse en Hollywood gracias a su papel en la serie (Archivo)

Anne Schedeen encarnó a Kate Tanner, la madre firme y comprensiva de la familia. Su carrera previa fue consolidada, pero ALF la catapultó a la fama internacional. Sin embargo, el rodaje fue cualquier cosa menos idílico. “Era una pesadilla técnica. Todo era lento, caluroso y tedioso. Un episodio de media hora podía llevar 25 horas de grabación”, reveló, años más tarde, a la revista People. El ambiente, lejos de la armonía familiar que mostraba la pantalla, era tenso y complicado.

Tras la serie, Anne se mantuvo en roles secundarios y, finalmente, eligió un nuevo rumbo: dejó la actuación para dedicarse al diseño de interiores, su verdadera pasión.

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En medio de la añoranza de Alf por regresar a su planeta, Kate Tanner le pone límites a su comportamiento (YouTube)

El 14 de junio de 2026, falleció a los 77 años. Su familia la despidió resaltando su energía creativa, su humor, su entrega a la familia y su amor por los animales y las buenas historias. Como último gesto, pidieron donaciones a Habitat for Humanity, reflejando el costado solidario de Anne, tan distinto al glamour de Hollywood.

Liz Sheridan, la chismosa vecina Ochmonek

Liz Sheridan supo sacar carcajadas a la audiencia con su papel de la señora Ochmonek, quien hacía la vida de los Tanner más difícil (Captura de video)

Liz Sheridan fue mucho más que la chismosa señora Ochmonek, la vecina entrometida y siempre alerta a cualquier movimiento sospechoso en la casa de los Tanner. Su personaje sumaba el condimento justo de humor absurdo y ternura, con apariciones que desataban risas entre los fanáticos más chicos y complicidad entre los adultos. Pero la carrera de Sheridan desbordó los límites de ALF: para toda una generación de los 90, también fue la entrañable Helen, madre de Jerry Seinfeld en la icónica sitcom Seinfeld.

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Luego de su paso por ALF, Sheridan no se detuvo. Participó en decenas de programas y películas, y se mantuvo activa hasta entrada la década de 2010. Su última aparición en cine fue en la comedia dramática Trim (2010).

A poco tiempo de instalarse en la casa de los Tanner, ALF comenzó sus travesuras y sorprendió a la señora Ochmonek desde la ventana del baño (YouTube)

El 15 de abril de 2022, Liz falleció a los 93 años por causas naturales, dejando tras de sí un legado de personajes entrañables, tablas curtidas y un profesionalismo que la acompañó a lo largo de más de seis décadas de carrera. La noticia de su muerte fue recibida con homenajes y palabras de cariño tanto por parte de compañeros de elenco como de fanáticos, que la recordaron con el mismo afecto con el que sus personajes se colaron en la cultura popular.

Los sobrevivientes: Andrea Elson y Paul Fusco

Luego de ser furor como la hija adolescente de los Tanner, Andrea Elson se alejó de los reflectores de Hollywood (Archivo/Instagram)

En medio de tantos destinos trágicos, dos nombres resisten la marea oscura de la “maldición de ALF”. Andrea Elson, la carismática Lynn, eligió apartarse del brillo de Hollywood. Después del final de la serie, enfrentó problemas alimentarios derivados de la presión estética, se casó y formó una familia. Hoy, convertida en instructora de yoga en California, lleva una vida tranquila, dedicada al bienestar y alejada de los flashes.

Paul Fusco, por su parte, nunca abandonó a ALF. El titiritero y creador del personaje sigue siendo su voz y principal custodio. ALF ha tenido cameos en Mr. Robot, Young Sheldon, Los Simpson e incluso Impractical Jokers, y hay proyectos en desarrollo para revivir al extraterrestre más famoso de la televisión. Fusco mantiene vivo el legado y, cada tanto, recuerda que cancelar la serie fue un error según confesó el propio Brandon Tartikoff, histórico ejecutivo de la NBC.

Paul Fusco, creador de la serie, titiritero y voz de Alf, continúa manteniendo vivo el recuerdo del querido personaje (Archivo)

Casi cuatro décadas después de su estreno, ALF sigue siendo un símbolo de una época y también un recordatorio de que la vida tras las cámaras puede ser mucho más compleja que cualquier guion. La “maldición de ALF” es, en realidad, una suma de historias humanas: algunas de superación, otras de caída, todas atravesadas por el peso de la fama, la presión y el paso del tiempo. Melmac nunca estuvo tan lejos. Y aunque la familia Tanner ya no existe, el mito sobreviven en cada repetición, en cada meme y en cada fan que no deja de preguntarse si, después de todo, algún día el querido marciano volverá a casa.