“Tecnología real para personas reales”: el libro de Alejandro Linares sobre la revolución digital centrada en las personas

Jhon Alejandro Linares Camberos presenta Tecnología real para personas reales para explicar los cambios tecnológicos en un lenguaje cotidiano. (Canal 13)

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La inteligencia artificial (IA), la innovación y la transformación digital dejaron de ser temas exclusivos de expertos. Hoy hacen parte de las decisiones de empresas, gobiernos y ciudadanos, pero comprender cómo funcionan y qué impacto tendrán en la vida cotidiana sigue siendo uno de los grandes desafíos de la era digital.

Con esa pregunta como punto de partida, Jhon Alejandro Linares Camberos presenta Tecnología real para personas reales, un libro que acerca los grandes cambios tecnológicos al lenguaje cotidiano. Abogado, escritor y periodista, Linares combina su labor como gerente de Canal Trece con la dirección de Código Abierto, uno de los programas sobre tecnología más vistos en formatos digitales, mientras culmina un doctorado en Gobierno enfocado en los retos de la era digital.

La nueva publicación reúne conversaciones con líderes nacionales e internacionales en IA, innovación, liderazgo, educación, emprendimiento y transformación digital, con el propósito de traducir debates complejos a un lenguaje comprensible para cualquier lector.

El libro reúne conversaciones con líderes nacionales e internacionales sobre IA, liderazgo, educación, emprendimiento e innovación. (Canal 13)

Del libro a la conversación digital

Tecnología real para personas reales, es publicado por la editorial Círculo De Lectores y representa un nuevo capítulo en la apuesta de Alejandro Linares Camberos por hacer que la tecnología sea más cercana y entendible para la sociedad.

Su camino editorial comenzó con Enlace Digital: tecnología sin tecnísimos, publicado junto a la editorial Planeta, una obra con la que abrió una conversación sobre los cambios que la tecnología estaba generando en la vida cotidiana y la necesidad de preparar a los ciudadanos para una nueva era digital.

A través de este libro, Linares Camberos se propuso explicar conceptos tecnológicos complejos con un lenguaje claro, alejándolos de los círculos especializados y acercándolos a lectores interesados en comprender cómo la innovación impacta su entorno.

El libro fue presentado el 27 de julio en Bogotá y ya está disponible en las principales librerías del país. (Canal 13)

Ahora, con Tecnología real para personas reales, amplía esa conversación hacia los desafíos actuales de la IA, la transformación digital y el papel de las personas frente a un escenario de evolución tecnológica acelerada.

¿Qué hay detrás de Tecnología real para personas reales?

Más que una recopilación de entrevistas, el nuevo libro propone un recorrido por experiencias y aprendizajes de expertos que han participado en procesos de innovación en diferentes sectores.

La obra aborda preguntas que hoy están presentes en empresas, universidades y hogares: ¿cómo convivirá la sociedad con la inteligencia artificial?, ¿qué habilidades serán necesarias en el futuro?, ¿cómo aprovechar las nuevas herramientas sin perder el papel central de las personas?

Tecnología real para personas reales fue publicado por Círculo De Lectores como una apuesta por acercar la tecnología a la sociedad. (Canal 13)

La apuesta de Linares Camberos es que estos temas puedan ser comprendidos por estudiantes, emprendedores, empresarios, líderes públicos y ciudadanos que buscan prepararse para los cambios que ya están ocurriendo.

“Con este libro quise reunir conversaciones que no solo explican la tecnología, sino que invitan a reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros tiene en la construcción del futuro. La innovación solo cobra verdadero sentido cuando mejora la calidad de vida de las personas y contribuye al desarrollo de la sociedad”, afirmó Jhon Alejandro Linares Camberos.

Una trayectoria marcada por la innovación y la comunicación

El lanzamiento del libro se suma a una trayectoria en la que Linares Camberos ha combinado comunicación, tecnología e innovación.

La inteligencia artificial, la innovación y la transformación digital ya inciden en las decisiones de empresas, gobiernos y ciudadanos. (Canal 13)

En su labor como Gerente de Canal Trece ha logrado que este medio obtenga más de 40 reconocimientos nacionales e internacionales por sus producciones, liderando una estrategia de evolución del medio público enfocada en nuevas narrativas, plataformas digitales y contenidos con propósito social.

Su gestión fue destacada por Forbes Colombia, que resaltó el proceso de transformación del canal bajo su liderazgo, con una apuesta por fortalecer la televisión pública mediante la innovación, la sostenibilidad y una mayor conexión con las audiencias.

Además, recibió reconocimiento en los Premios LATAM Digital 2026, donde fue distinguido por su liderazgo en transformación digital de la televisión pública colombiana, en un escenario que reunió iniciativas de innovación, comunicación y tecnología de diferentes países de la región.

Jhon Alejandro Linares Camberos afirmó que la innovación tiene sentido cuando mejora la calidad de vida y contribuye al desarrollo de la sociedad. (Canal 13)

Una invitación a entender el futuro desde el presente

Con su nuevo libro Tecnología real para personas reales, Alejandro Linares continúa una apuesta que ha marcado parte de su trayectoria: hacer que la tecnología sea más cercana y comprensible.

El libro plantea que detrás de cada avance tecnológico lo más importante son las personas, sus decisiones y su capacidad para convertir la innovación en soluciones que generen bienestar.

La publicación fue presentada oficialmente el 27 de julio en Bogotá, en un encuentro que reunió a representantes del sector empresarial, académico, tecnológico y público para conversar sobre el presente y futuro de la tecnología al servicio de la sociedad. Para los interesados, el libro ya se encuentra disponible en las principales librerías del país.