Vitamina D y calcio para prevenir fracturas: un estudio mostró datos inesperados

La pregunta central del trabajo fue si la suplementación con calcio y/o vitamina D modifica el riesgo de fracturas y caídas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un metaanálisis en The BMJ halló que la suplementación con calcio, vitamina D o la combinación de ambos tiene poco o ningún beneficio para prevenir fracturas y caídas en adultos.

El cardiólogo e investigador Eric Topol destacó en cuenta de X la revisión sistemática y metaanálisis que evaluó 69 ensayos aleatorizados con 153.902 participantes y comparó suplementos de calcio, vitamina D o ambos frente a placebo o ningún tratamiento.

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El resultado primario fue el riesgo de cualquier fractura y, como secundarios, fractura de cadera, vertebral y no vertebral, además de caídas y número total de caídas.

El estudio se concentró en adultos (≥18 años) que no recibían tratamiento farmacológico para la osteoporosis. En la mayoría de los ensayos, los participantes vivían en la comunidad (87%) y no presentaban alto riesgo de fracturas o caídas (73%), según describieron los autores.

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Qué evaluó el estudio y cómo se hizo el análisis

El análisis incluyó 153.902 participantes adultos y comparó suplementos con placebo o ningún tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores realizaron una revisión sistemática y metaanálisis para estimar el efecto de la suplementación con calcio, vitamina D o la combinación de ambos sobre fracturas y caídas en adultos. Para armar la evidencia, incluyeron ensayos controlados aleatorizados que compararan suplementos con placebo o con ausencia de tratamiento.

La búsqueda de estudios abarcó ensayos incluidos en revisiones sistemáticas desde 2014 y tres bases de datos (Medline, Embase y CENTRAL) hasta el 19 de febrero de 2025. También revisaron registros de ensayos clínicos, resúmenes de reuniones científicas y las referencias de los estudios incluidos.

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El resultado primario fue el riesgo de cualquier fractura. Entre los secundarios, consideraron fractura de cadera, fractura no vertebral, fractura vertebral y caídas, además del número total de caídas.

Para reducir sesgos, dos revisores evaluaron de forma independiente los ensayos, extrajeron datos y calificaron el riesgo de sesgo con la segunda versión de la herramienta de Cochrane. Los hallazgos se integraron con metaanálisis de efectos aleatorios y se evaluaron con el sistema GRADE, con umbrales definidos por los autores para efectos absolutos clínicamente relevantes.

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Resultados: qué pasó con el riesgo de fracturas

El análisis incluyó 153.902 participantes adultos y comparó suplementos con placebo o ningún tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión incluyó 69 ensayos con 153.902 participantes. En el análisis del resultado primario (cualquier fractura), los autores informaron poco o ningún efecto de los suplementos, tanto en monoterapia como en combinación.

En números, el riesgo relativo de “cualquier fractura” fue:

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Suplementos de calcio: razón de riesgo 0,91 (IC 95% 0,81 a 1,01; certeza moderada) en 11 ensayos con 9.067 participantes.

Suplementos de vitamina D: razón de riesgo 1,00 (0,95 a 1,06; alta certeza) en 36 ensayos con 92.045 participantes.

Suplementación combinada: razón de riesgo 0,91 (0,84 a 0,99; alta certeza) en 15 ensayos con 51.126 participantes.

Aunque la combinación alcanzó significación estadística para “cualquier fractura”, la conclusión global del trabajo fue que, al considerar reducciones de riesgo absoluto y umbrales de relevancia clínica, el beneficio fue pequeño y no cambió la interpretación central del estudio.

Los autores también analizaron fractura de cadera, fractura no vertebral y fractura vertebral. En conjunto, indicaron que el calcio, la vitamina D o la combinación parecieron tener poco o ningún efecto sobre estos desenlaces, con una certeza de evidencia principalmente de moderada a alta.

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Caídas: qué encontró el metaanálisis

Entre las limitaciones, varios análisis contaron con información incompleta sobre niveles basales de vitamina D en algunos estudios (Freepik)

Además de fracturas, el estudio evaluó caídas como desenlace secundario, tanto en términos de riesgo de experimentar caídas como en el número total de caídas.

La conclusión del trabajo fue consistente: la suplementación con calcio, vitamina D o la combinación de ambos pareció tener poco o ningún efecto sobre los resultados vinculados con caídas, con evidencia en general de certeza moderada a alta.

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Los autores añadieron que los hallazgos se mantuvieron robustos tras explorar la heterogeneidad en múltiples análisis de subgrupos, un paso que busca verificar si los resultados cambian de forma relevante según características de los estudios o de las poblaciones evaluadas.

Qué dicen los expertos: lectura clínica y límites de la evidencia

Los autores incorporaron estudios provenientes de revisiones sistemáticas desde 2014 y también revisaron registros de ensayos clínicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la publicación, especialistas consultados para una reacción independiente coincidieron en la interpretación de cautela frente al uso rutinario de suplementos para prevenir fracturas o caídas en la población general incluida en la evidencia.

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La profesora Emma L Duncan, catedrática de Endocrinología Clínica del King’s College de Londres, señaló que la revisión coincide con análisis previos y subrayó que las poblaciones evaluadas eran predominantemente adultos que vivían en la comunidad y, por lo general, no presentaban alto riesgo. Según su lectura, “no hubo un efecto significativo del calcio o la vitamina D por separado sobre fracturas o caídas”, y el efecto de la combinación sobre fracturas, aunque estadísticamente significativo, tuvo un beneficio absoluto muy pequeño que no se consideró clínicamente relevante. También remarcó limitaciones en subgrupos y que pocos estudios informaron niveles basales de vitamina D.

El profesor Donal McNally, de la Universidad de Nottingham, consideró que se trató de un metaanálisis riguroso y sostuvo que, en este campo, se necesita reunir grandes volúmenes de datos porque los eventos (caídas y fracturas) pueden ser relativamente infrecuentes en términos poblacionales, lo que dificulta que estudios individuales tengan potencia suficiente. También planteó el contraste entre significación estadística y relevancia clínica, y destacó el papel de umbrales de “diferencia clínicamente importante” dentro del enfoque GRADE.

Para quiénes podría no aplicar: alto riesgo y entornos residenciales

El metaanálisis incluyó ensayos controlados aleatorizados en adultos de 18 años o más que no recibían fármacos para osteoporosis (Freepik)

Un punto central del trabajo fue la composición de las poblaciones estudiadas. En muchos ensayos, los participantes no tenían alto riesgo de fracturas o caídas, y la mayoría vivía en la comunidad.

En ese marco, los autores advirtieron que la evidencia disponible para pacientes de alto riesgo o que requieren atención residencial fue limitada en varios desenlaces, en especial para la monoterapia con calcio y para la suplementación combinada. La conclusión general del artículo, basada en reducciones de riesgo absoluto y umbrales considerados clínicamente significativos, fue que hubo pocos o ningún beneficio del uso de calcio, vitamina D o suplementos combinados para prevenir fracturas y caídas.