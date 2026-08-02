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Autoridades salvadoreñas arresta a cinco personas por tráfico ilícito tras operación “Génesis”

Cinco individuos fueron arrestados por tráfico y agrupaciones ilícitas en un operativo coordinado entre la Policía Nacional Civil y la Fiscalía, donde se incautaron drogas, un arma y dinero en efectivo

Cuatro personas de piel morena con las manos esposadas a la espalda. Visten camisetas gris, a cuadros, azul marino y pantalones vaqueros. Toma cercana.
Capturan a cinco personas por tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas en la operación Génesis.(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un total de cinco personas fueron capturadas en El Salvador por tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas durante la operación “Génesis”, en el marco de la estrategia gubernamental para erradicar el narcotráfico en el país, según lo informado este sábado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

El operativo, ejecutado por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR), permitió la incautación de marihuana, cocaína, metanfetaminas, un revólver, trece teléfonos y USD 395 en efectivo.

De acuerdo con la información oficial, los detenidos fueron identificados como Kattia María H., Jorge Alberto P., José Mauricio M., Brayan Alexander G. y Wendy Yamileth P.. La operación forma parte de la ofensiva nacional contra las redes de narcotráfico y el crimen organizado.

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La operación Génesis fue ejecutada por la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República en la ofensiva contra el narcotráfico. (Retomado de: Gustavo Villatoro)
La operación Génesis fue ejecutada por la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República en la ofensiva contra el narcotráfico. (Retomado de: Gustavo Villatoro)

Autoridades refuerzan ofensiva contra el tráfico de drogas con operativos coordinados

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, declaró que el gobierno mantiene una postura inflexible ante el tráfico de drogas. “Erradicaremos el perverso negocio de las drogas en nuestras calles y ciudades. El mensaje para los oportunistas es claro, si terminamos con la dictadura de los terroristas pandilleros, ustedes son cuestión de días”, afirmó el funcionario en una declaración recogida de sus redes sociales.

Durante la intervención, la PNC y la FGR ejecutaron órdenes de captura como parte del dispositivo “Génesis”, enfocado en desarticular estructuras dedicadas al tráfico ilícito y las agrupaciones ilícitas, dos de los delitos que más afectan a la seguridad pública en el país.

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Además, el titular de Seguridad señaló que las acciones coordinadas con la Fiscalía General de la República (FGR) han sido clave para alcanzar estos resultados. “No vamos a permitir que sigan ensuciando a nuestra sociedad con el veneno de las drogas. Nuestro trabajo es firme y contundente, vamos tras todo aquel delincuente que no ha entendido esto”, sostuvo Villatoro.

La operación “Génesis” es parte de una estrategia más amplia que busca fortalecer el control estatal sobre territorios estuvieron afectados por la presencia de pandillas y redes criminales.

Mesa de madera con marcadores de evidencia numerados, fajos de billetes, teléfonos celulares, bolsas con sustancias y una balanza.
La Policía Nacional Civil identificó a los detenidos e incautó marihuana, cocaína, metanfetaminas y USD 395 en efectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De igual manera, las autoridades han enfatizado el impacto del decomiso de drogas y armas, así como la detención de presuntos miembros de organizaciones criminales, como medidas que contribuyen a la reducción de la violencia y los delitos conexos en el país. La Fiscalía General de la República (FGR), por su parte, reiteró su compromiso de continuar con las investigaciones y el procesamiento judicial de los detenidos, quienes enfrentan cargos por tráfico ilícito y pertenencia a agrupaciones ilícitas.

El ministro Gustavo Villatoro ha insistido en que la política de seguridad pública mantendrá su curso actual, enfocado en la prevención, la represión del delito y la recuperación de espacios públicos. Las acciones recientes refuerzan el mensaje gubernamental de tolerancia cero frente a las estructuras delictivas y al comercio ilegal de drogas.

Por su parte, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) anunciaron que continuarán coordinando operativos similares en distintos puntos del país, con el objetivo de debilitar las redes criminales y garantizar la seguridad de la población salvadoreña.

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