Un hongo silencioso amenaza a los pacientes más vulnerables en los hospitales de todo el mundo

Según un estudio el moho invasivo afecta a 3 a 5 pacientes por 100 camas al año (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las infecciones invasivas por moho afectan entre tres y cinco pacientes por cada 100 camas hospitalarias al año, según un nuevo estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos publicado esta semana. La investigación publicada en Euronews advierte que estas enfermedades, potencialmente mortales para personas con defensas comprometidas, están más extendidas de lo que se estimaba hasta ahora.

Jeremy Gold, autor principal del trabajo e investigador del CDC, subrayó que se trata de “la primera vez que tenemos una estimación de este tipo”. También alertó sobre un agravante estructural: la incidencia de estas infecciones probablemente aumente a raíz de desastres naturales ligados al cambio climático, como huracanes e inundaciones, mientras la población de adultos mayores —uno de los grupos más vulnerables— no deja de crecer.

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Qué son las enfermedades invasivas por moho

Una infografía ilustra la incidencia global de las infecciones invasivas por moho en hospitales, señalando que los CDC registran de 3 a 5 casos por cada 100 camas anualmente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las enfermedades invasivas por moho comprenden un conjunto de infecciones poco frecuentes pero de alto riesgo, causadas por especies de hongo capaces de invadir y dañar los tejidos del organismo. La vía de contagio más común es la inhalación de esporas de moho, aunque el hongo también puede ingresar al cuerpo a través de heridas, cortes o equipos médicos contaminados.

En la gran mayoría de las personas, la exposición a estas esporas no genera consecuencias. El peligro real recae sobre quienes tienen el sistema inmunitario debilitado: adultos mayores, pacientes con cáncer o aquellos que atravesaron infecciones graves, como COVID-19. El tratamiento de estos cuadros suele exigir pautas prolongadas con medicamentos antifúngicos.

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Cómo se realizó la investigación

Para obtener datos locales concretos, el equipo del CDC trabajó junto a cuatro hospitales del área de Atlanta y sus consultas externas asociadas. El relevamiento abarcó el período 2020-2024 e identificó, en una primera etapa, cerca de 1.000 posibles casos.

Un estudio del Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades alerta por infecciones invasivas por moho (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras aplicar criterios diagnósticos más estrictos y excluir a los pacientes que solo mostraban signos de exposición sin cumplir los requisitos de enfermedad invasiva, la cifra se redujo a aproximadamente 450 casos confirmados. Según informó Euronews, las tasas más elevadas se registraron en los grandes hospitales universitarios, que habitualmente atienden patologías de mayor complejidad.

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Un parámetro nuevo para los gestores hospitalarios

Uno de los aportes prácticos del estudio es ofrecer a los responsables de los centros de salud una referencia estadística con la que comparar sus propios datos. Gold explicó que los números relevados deberían servir para determinar si el volumen de casos que registra cada institución entra dentro del rango esperable o, por el contrario, señala un posible brote.

La mayor parte de los pacientes que resultaron afectados y que fueron incluidos en el estudio ya presentaban algún tipo de alteración inmunitaria previa al diagnóstico, o bien habían cursado una infección por COVID-19.

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El propósito principal del trabajo no fue investigar ni aclarar en qué lugar específico se produjo la exposición inicial de cada uno de los enfermos, por lo cual no se determinó si la fuente del contagio correspondía a un ámbito hospitalario o, en cambio, si se trataba de un entorno comunitario.

Los grandes hospitales universitarios registraron más infecciones invasivas por moho (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel mundial, la falta de datos consolidados respecto a estas enfermedades constituye un problema que sigue siendo persistente y que no logra resolverse. Un estudio publicado en la revista científica The Lancet calculó que, cada año, se generan aproximadamente 6,5 millones de infecciones fúngicas invasivas, al mismo tiempo que se registran unas 3,8 millones de muertes por esta causa en el mundo entero.

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En el caso de Europa, las infecciones fúngicas invasivas tampoco están sujetas a una notificación obligatoria homogénea en todos los estados que conforman la Unión Europea (UE), y su vigilancia depende de un panorama muy diverso compuesto por múltiples programas nacionales, todos ellos diferentes entre sí.