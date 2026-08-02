La decisión del Aston Villa sobre el futuro de Dibu Martínez frente al interés de un gigante de Europa

El Aston Villa no dejará salir a Emiliano Martínez por menos de 12 millones de euros (Reuters)

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La directiva del Aston Villa recibió en las últimas horas una confirmación clave sobre el futuro de Emiliano Dibu Martínez. Según informó el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, el club inglés fue notificado por la Juventus acerca de su decisión de no avanzar en las negociaciones por el arquero argentino. La institución italiana consideró que los costos del traspaso resultan excesivos, una postura que fue comunicada formalmente a la dirigencia de Birmingham tras varios días de deliberación interna.

La información de La Gazzetta dello Sport aportó detalles sobre las razones detrás de este giro. En el complejo deportivo de Continassa, la Juventus explora alternativas para la portería a poco más de un mes del inicio de la Serie A, mientras cuatro arqueros trabajan bajo la supervisión de Luciano Spalletti y su cuerpo técnico. Ninguno de ellos figura como titular indiscutible para el estreno liguero, un panorama que llevó a la directiva a identificar a Martínez como su “Plan A” para reforzar el arco. Sin embargo, la operación no prosperó por diferencias económicas.

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La prensa italiana explicó que la Vecchia Signora realizó varios intentos para acercar una propuesta a los directivos del Aston Villa, aunque el club inglés se mantuvo firme en su exigencia de 12 millones de euros por el pase del arquero marplatense. La Juventus evaluó que ese precio está fuera de su alcance y, como consecuencia, optó por descartar la operación. “Juve considera que los costos del traspaso son demasiado altos”, puntualizó Fabrizio Romano en su reporte.

Un tuit de Fabrizio Romano informa que Juventus canceló el fichaje de Emiliano 'Dibu' Martínez para Aston Villa, argumentando que el costo de la operación era elevado.

Cabe destacar que, recientemente entrenador de la Juventus, Luciano Spalletti, se refirió al interés por el guardameta argentino en conferencia de prensa, luego del triunfo ante Standard Lieja en un amistoso de pretemporada. “Dibu Martínez es un gran arquero y un jugador que quiere marcharse de su equipo este verano. Estamos interesados en él, porque buscamos competencia en el rol de arquero, aunque actualmente tenemos dos grandes guardametas”, sostuvo el técnico italiano, cuyas declaraciones fueron recogidas por La Gazzetta dello Sport.

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Spalletti también describió el contexto de las operaciones en el mercado de pases. “Sabemos que es un mercado de fichajes difícil, pero estamos ahí mismo en la oficina, con los directivos, con el director general. Nos conocemos bien desde hace muchos años y están constantemente al teléfono intentando encontrar soluciones”, indicó el entrenador a La Gazzetta dello Sport.

En paralelo, la dirigencia del Aston Villa dejó en claro su postura sobre la continuidad del arquero argentino. En declaraciones previas, Damian Vidagany, director de operaciones de fútbol del club inglés, fue tajante: “Martínez se quedará con nosotros. No tenemos intención de dejarlo ir este verano. El equipo necesita su dedicación y su vasta experiencia, y es un elemento muy importante en nuestro proyecto para la próxima temporada”.

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Según la información publicada por La Gazzetta dello Sport, la Juventus se encuentra ahora en conversaciones para explorar otras opciones, entre ellas Guglielmo Vicario, actualmente en el Tottenham Hotspur, y Noah Atubolu del Friburgo. La lista de alternativas se amplía ante la dificultad de concretar la llegada de Martínez, quien, tras disputar la final del Mundial 2026 con la Selección Argentina, se reincorpora al Aston Villa con tres semanas de vacaciones por delante.

La situación del arco en el club de Turín responde a las necesidades derivadas de la reciente campaña, en la que el equipo finalizó en el sexto puesto de la Serie A y quedó relegado a la Europa League. Ni Michele Di Gregorio ni Mattia Perin lograron consolidarse como dueños del puesto, lo que impulsó la búsqueda de una solución de jerarquía internacional.

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El contrato de Martínez con el Aston Villa se extiende hasta el 30 de junio de 2029. De este modo, la decisión de la Juventus habría puesto fin a las especulaciones sobre el futuro inmediato del arquero argentino en el mercado de verano europeo, al menos en lo que respecta a un traspaso a Turín.