Virginia Lago regresa con Historias de corazón: “En momentos tan difíciles como este necesitamos el abrazo y el respeto”

A 11 años de su despedida de la pantalla de Telefe, vuelve el ciclo con su clásica conductora para presentar una nueva repetición de Avenida Brasil (Video: Telefe)

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“Necesitamos un poquito de cariño, necesitamos un poquito el abrazo. Y este programa lo tiene: el encuentro, el abrazo, el cuidarse, el respetarse. En Historias de corazón hablamos de eso y yo creo que es fundamental, en momentos tan difíciles como este, poder cambiar sentimientos con la gente, quererse. Demuestra que necesitamos tener una mirada buena con las personas. Es así. Y aquí estamos queriendo hacer eso”.

Virginia Lago palpita con Teleshow el regreso de su programa, el que hace 11 años dejó de emitirse por Telefe, pero siguió vivo en la cultura viral y de memes de las redes sociales. Esa permanencia convergerá este lunes 3 de agosto a las 16:45 horas donde desde la misma pantalla vuelva a invitar un “matecito, un vinito, un bizcochito”. Un diálogo televisivo que la actriz emprendió hace seis décadas cuando no existía TikTok, ni los likes, y su figura adolescente aparecía en La familia Falcón y El amor tiene cara de mujer en la década del 60.

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La actriz realizó sus primeros trabajos en televisión en la legendaria telenovela creada por Hugo Moser que se emitió entre 1962 y 1969 (Video: Eltrece)

Primero Virginia presentó películas dramáticas, luego series, telenovelas brasileñas y turcas. Estuvo a la tarde, pero también de noche. Incluso fue parte del unitario de Historias de corazon con libros originales y actores argentinos. La idea fue de Tomás Yankelevich, exgerente de programación del canal, un verano de 2013 cuando la competencia con Eltrece hacía peligrar el rating de la segunda franja horaria. La confianza en una presentadora que pueda establecer un dialogo cercano con el televidente terminó en la elección de la actriz, una cara conocida y querida de las telenovelas, y fue ella quien le dio forma al formato. Lo hizo suyo y la magia sucedió.

—¿Cómo se siente esta nueva etapa de Historias de corazón después de su final en 2015?

—Estoy muy contenta porque fui muy feliz con Historias de corazón. Fue un programa que me dio muchas satisfacciones y lo quiero mucho. Me dio una posibilidad de contacto con la gente muy grande. A alguien se le ocurrió volverme a llamar y fue como inesperado, ¿no? Yo no esperaba que sucediera, pero sucedió.

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“Siempre, en la calle, todo el tiempo me decían: ‘¿Cuándo volvés, cuándo volvés?’. Y yo les contestaba siempre: ‘algún día voy a volver’”, aseguró Virginia Lago (Prensa Telefe/ Adrián Díaz Bernini)

—¿Cómo fue este tiempo desde que terminó el programa a esta vuelta?

—Siempre, en la calle, todo el tiempo me dicen: “¿Cuándo volvés, cuándo volvés, cuándo volvés?”. Y yo decía siempre: “algún día voy a volver”. Pero así es como suceden las cosas. A veces uno espera e, inesperadamente, aparece. Yo estoy muy feliz. Estamos trabajando mucho, haciendo que las cosas salgan bien. Hace ya dos semanas que estamos haciendo cosas para poder concretar el regreso, en pleno trabajo.

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—Volvés a presentar Avenida Brasil, una telenovela que fue todo un éxito para el canal, con vos presentándola y que se repitió varias veces, incluso en el cable. ¿Por qué sentís que ocurre esta elección, aun cuando está disponible en varias plataformas de streaming?

—Porque hay cosas que pasan. A la gente le gustaban mucho las tardes. Eso tuvo un éxito enorme, enorme, enorme. Hay una manera, un ida y vuelta con la gente, una cosa cariñosa. Necesitamos un poquito de cariño, necesitamos un poquito el abrazo. Y este programa lo tiene. El programa tiene eso: el encuentro, el abrazo, el cuidarse, el respetarse. Hablamos de eso y yo creo que es fundamental, en momentos tan difíciles como este, poder cambiar sentimientos con la gente, quererse. Eso demuestra que necesitamos tener una mirada buena con la gente. Es así. Estamos aquí queriendo hacer eso.

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—¿Cómo vivís el fenómeno de los memes y los virales alrededor tuyo? Recuerdo que en un prinicipio no te gustó.

—Eso sucedió, pero al principio, un día mi hijo Pablo me dice: “Mami, las cosas que están diciendo y haciendo”. Hoy yo tengo una generación de adolescentes, de gente joven muy pegada a mí. En aquel momento se lo conté a Tomás Yankelevich y me dijo “bueno, Vicky...”. Lo que pasa es que eso fue un éxito muy enorme y los chicos se divertían, pero sanamente. No era una cosa agresiva: era una cosa cariñosa y eso a mí me gustó.

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La actriz y conductora sigue vigente gracias a la cultura de los memes y los videos que arrasan en las redes sociales

—Dentro de la cultura viral argentina, hay figuras del espectáculo como Moria Casán o Mirtha Legrand que son muy frecuentes. Vos sos parte de ese grupo. ¿Qué te sucede?

—Bueno, yo no soy ni Moria ni Mirtha, no por nada. Ellas tienen otra historia. Las quiero mucho a las dos, muchísimo, pero no sé explicarlo. Estoy contenta de que compartamos esto que yo siento que hay que hacer. Y yo lo que hago, lo hago con todo mi amor. Evidentemente, tenemos con la gente un ida y vuelta. Es bueno que eso suceda y está sucediendo. La alegría de la gente, la cantidad de mensajes fue impresionante cuando se enteraron de que volvíamos. Se ve que necesitamos eso: un abrazo, afecto, conectarnos con la gente y de buena manera. Yo lo necesito.

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—¿Extrañás la ficción en la televisión? ¿Te gustaría que vuelva el unitario de Historias de corazón que tuvo a tantos actores, guionistas y producción argentina?

—Yo eso se lo propuse a Tomás. Entonces él me escuchó. Veíamos películas, series. Pasábamos Pulseras rojas, que era una joya. Le dije: “Mirá, esto tiene tanto éxito” y él me escuchó. “Bueno, Vicky, vamos a hacerlo”, me dijo después de un tiempo. Fue maravilloso. Lo hicimos durante un año. Hay tantos escritores, directores, actores, que estamos esperando hacer ficción. Hagamos ficción porque a la gente le gusta que le cuenten cuentos.

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El ciclo se estrena el lunes 3 de agosto a las 16:45 horas (Video: Telefe)

—Una de tus últimas telenovelas fue Amar después de amar (ADDA). Tu personaje de villana, Myriam Cohen viuda de Kaplan, es otro personaje muy recordado por la gente en las redes, y su catarata de insultos. ¿Es verdad que “los malos” son más divertidos para los actores a la hora de componer?

—Fue una novela hermosa. Era un personaje extraordinario. Extraordinario, extraordinario. Fue lindo hacer un personaje muy rico. Para una actriz, hacer un personaje así es magnífico. Me gustó mucho. No sé si los malos son más atractivos, pero este personaje era riquísimo. Yo no hice tantos personajes así, siempre hacía más las buenas, las sufridas, pero me encantó componerlo y tuvo mucha repercusión también. Fue precioso.

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“El programa tiene eso: el encuentro, el abrazo, el cuidarse, el respetarse. Hablamos de eso y yo creo que es fundamental, en momentos tan difíciles como este, poder cambiar sentimientos con la gente”, destacó la primera actriz (Maximiliano Luna)

—¿Cómo ves el presente de la ficción en las plataformas de streaming?

—Yo creo que tenemos que insistir con hacer ficción, los actores. Hay muchísimos actores. Nosotros, los argentinos, tenemos una cantidad de actores extraordinarios. A la gente le gusta que le cuenten cuentos, desde siempre: desde los radioteatros hasta los teleteatros, miles de novelas. A la gente le gusta ver a sus actores. Los actores son parte de la educación. Es parte del entretenimiento de la gente. Contar historias.

—¿Qué pensás de las últimas polémicas que se han dado entre el mundo artístico y funcionarios de la política?

—No me gusta eso. Eso tiene que ver con la maldad. Yo quiero ser buena y hacer cosas que le hagan bien a la gente, que nos haga bien a todos. A mí, a vos... No me gusta vivir eso y creo que uno tiene que tener una participación para que estemos todos juntos, que nos abracemos en vez de castigarnos. Nos necesitamos siempre todos. No sirve ser malo.

Virginia Lago, sobre su presencia en virales y memes: “Hoy yo tengo una generación de adolescentes, de gente joven muy pegada a mí”

—Después de tantos años de carrera en televisión, cine y teatro, ¿qué asignatura pendiente te queda?

—Yo hago mucho teatro. Lo que tengo que agradecer a la vida es que he trabajado mucho, desde los quince años hasta el día de hoy. Me gusta: yo quiero trabajar y elijo lo que hago. Lo que no me gusta, no lo hago. Pero siempre pienso en cómo me comunico con la gente, cómo me comunico con vos. Siempre uno tiene sueños de a ver qué obra podría hacer. Me encanta buscarlas, leerlas y hacerlas. A veces las escriben para mí, y si me gusta hacerlo, lo hago. Muchas veces hago las obras sin productor, hago cooperativas. Elijo obras, tengo un grupo de teatro. Hacemos teatro independiente también de obras que nos gustan. Me gusta ser actriz, me encanta bucear en este arte.

—El arte está en tu familia. Zully Moreno, una de las máximas divas del cine de oro argentino, era tu prima. ¿Cómo era la relación?

—Yo era prima hermana de Zully Moreno. El papá de Zully era hermano de mi mamá. El vínculo era bueno, ella vivía cerca de casa en Villa Ballester y venía a vernos. Mi hermana vivió mucho tiempo en España y eran muy amigas. Yo no tenía ninguna relación con ella porque era muy chiquita. Yo soy la menor de siete hermanos. Recuerdo cuando fui a visitarla y ella ya era una estrella, estrella, estrella. Yo tenía seis años. Muy chiquita. Fue a ver las obras mías varias veces. Nos invitó a la casa, pero yo no era amiga de ella, pero sí éramos parientes. Era una mujer muy encantadora. Muy bella. Dios mío, qué bella era, por favor.

“Yo creo que tenemos que insistir con hacer ficción, los actores. Nosotros, los argentinos, tenemos una cantidad de actores extraordinarios”, destacó Virginia Lago. En 2021 se llevó el Premio Estrella de Mar de Oro por la obra Gracias, María Elena (un tributo a María Elena Walsh) (Télam)

—¿Qué actores o actrices de la nueva generación admirás?

—A muchos. Admiro a muchos actores de mi generación y de generaciones distintas. Una actriz que yo admiro mucho, una mujer grande a quien amé mucho, que no está con nosotros, es María Rosa Fugazot. Creo que era una actriz extraordinaria. Paola Krum es alguien a quien quiero mucho y me parece una actriz hermosa. Hay muchísimos actores jóvenes buenísimos. Me encantan ir a ver a los actores. Juan Gil Navarro me encanta, hemos trabajado juntos hace poco en el Teatro Metropolitan en Votemos. Carlos Portaluppi me encanta cómo trabaja. Hacen cosas realmente hermosas. Disfruto a mis compañeros.

—El teatro argentino comercial está registrando cifras récord, de acuerdo a la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET). ¿Cuáles son tus sensaciones?

—Sí, gracias a Dios. Está funcionando muy bien el teatro. Yo por supuesto lo veo y lo hago también. La gente va, porque además, al no haber ficción en la tele, la gente ama a sus actores. Aquí, en Argentina, es así: aman a sus actores, sus bailarines, sus cantantes. Y eso es parte de la educación. Es así, es una fiesta.