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Rosalía cautivó a Buenos Aires y se reconcilió con su público tras pedir perdón: “Mi amor por este país no cambia”

La española inició la noche con una aclaración por la publicación que generó rechazo, y encontró una recepción cálida en las tribunas, donde convivieron looks inspirados en su figura con guiños a la Selección Argentina

En la primera noche de su concierto en Buenos Aires, la española habló con su público

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Después de su polémico repost a Mía Khalifa, el cual catalogaba a los jugadores de la Scaloneta de “Perlas”, Rosalía dijo presente sobre el escenario en su primera noche en Buenos Aires. Consciente del hate que había circulado en redes sociales, pero con la tranquilidad de sentirse acompañada por sus fans, la cantante se tomó unos minutos al comienzo de su show para pedir disculpas, una vez más, y aclarar el malentendido.

En el público, el cariño por Rosalía se hacía notar. Desde fans con hábitos de monjas hasta jóvenes con corsets blancos, guantes largos de encaje y coronas de plumas blancas, los looks del Lux Tour decían presente. Sin embargo, también destacaban las camisetas argentinas, los atuendos celestes y blancos y las decoraciones nacionalistas, una especie de recordatorio para la española por su equivocado posteo.

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Ante ese contexto, Rosalía decidió comenzar la noche en Movistar Arena fiel a su reciente álbum. Fue por eso que a las 21 el telón, que simulaba ser la parte posterior de un cuadro, se abrió para dejar paso a una caja blanca con la leyenda “frágil”.

Poco a poco, un grupo de ayudantes comenzó a desarmarla y a revelar la obra que había en su interior, la propia Rosalía. Así, la joven comenzó a cantar “Sexo, Violencia y Llantas”, luciendo un vestido inspirado en el vestuario clásico de ballet, compuesto por un tutú voluminoso de tul en tonos amarillos con varias capas y un corpiño ajustado de color crema.

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La sobrina de Diego Torres se confesó en vivo ante la cantante española (Video: DFentertainment)

Fue entonces cuando llegó la primera ovación de la noche. Con su mano en su pecho, los ojos humedecidos y lanzando besos al aire, la española agradeció el cariño mientras el típico “Olé, olé, olé, Rosi, Rosi” descendía de las tribunas.

Luego, Rosalía frenó el show para hablar sobre su polémico posteo: “Madre mía, que lío el otro día. Estaba ahí scroleando, sin mirar mucho y rápido le doy un reposteo ahí, tremenda cag...fue. Y por eso hoy más que nunca quisiera compartir un recuerdo. Fue, si no me equivoco, 2019 que vine a actuar aquí a Argentina, fue la primera vez y eran los inicios de, de mi carrera. Y fue aquí en el Lollapalooza. Y me acuerdo que abría el show con la canción de “Pienso en tu mirada”. Me acuerdo de ver toda, toda esa multitud cantando”.

Rosalía impactó con show teatral en su primera noche en Buenos Aires: confesiones, disculpas y lágrimas
Rosalía impactó con show teatral en su primera noche en Buenos Aires: confesiones, disculpas y lágrimas (Crédito: DF Entertainment/ Vicky Dragonetti)
Rosalía impactó con show teatral en su primera noche en Buenos Aires: confesiones, disculpas y lágrimas
Rosalía pidió disculpas en Buenos Aires por el repost sobre la Scaloneta y buscó aclarar la polémica ante el público del Movistar Arena (Crédito: DF Entertainment/ Vicky Dragonetti)

Y continuó: “Y nunca me olvidaré la sensación de la primera vez que me la dieron fuera de mi país. Cómo yo podría tener un sentimiento negativo o algo por el estilo hacia un que, en verdad, es el lugar que me ha llevado adonde estoy hoy. Así que obviamente creo que ya lo sabéis los que estáis aquí, no tengo más que agradecimiento por este lugar y por este público que siempre he dicho, es el mejor público que hay en la Tierra. Y nada, me duele más que pensar que no me importáis igual de vuelta. Porque quiero que sepáis que mi amor por Argentina, mi amor por este país sigue igual intacto que el primer día”.

Rosalía impactó con show teatral en su primera noche en Buenos Aires: confesiones, disculpas y lágrimas
Rosalía impactó con show teatral en su primera noche en Buenos Aires: confesiones, disculpas y lágrimas (Crédito: DF Entertainment/ Vicky Dragonetti)

Así, el primer acto reunió los pasajes más orquestales y exigentes del repertorio, con piezas como “Porcelana”, “Divinize” y “Mio Cristo Piange Diamante”, en las que Rosalía exhibió su formación clásica. El segundo acto elevó la energía con “Berghain”, sumando bases electrónicas y renovadas versiones de “SAOKO”, “LA FAMA”, “LA COMBI VERSACE” y “De Madrugá”.

El tercer acto fue uno de los más esperados. Incluyó “El Redentor”, el popurrí “Can’t Take My Eyes Off You” / “Confessional Engagement” y “La Perla”. Justamente, previo a este tema, la cantante acostumbra a invitar a una figura local al confesionario, donde expondrá sus sentimientos más profundos.

Rosalía impactó con show teatral en su primera noche en Buenos Aires: confesiones, disculpas y lágrimas
La cantante agradeció el apoyo de sus fans en el Movistar Arena y recibió una ovación con el canto de “Olé, olé, olé, Rosi, Rosi” (Crédito: DF Entertainment/ Vicky Dragonetti)

En este primer show, la invitada fue Ángela Torres, quien se animó a compartir una anécdota personal en el escenario. El diálogo comenzó con Rosalía estableciendo la dinámica desde el inicio. “Ahora es un momento solo nuestro”, expresó a Torres. La artista argentina coincidió: “Se siente especial”. Sin rodeos, la creadora de Motomami indagó: “¿Hay algo que guardas en el pecho desde hace tiempo y que te gustaría compartir hoy?”.

Rosalía impactó con show teatral en su primera noche en Buenos Aires: confesiones, disculpas y lágrimas
Rosalía abrió su primer show en Buenos Aires con una caja blanca marcada como “frágil” y la canción “Sexo, Violencia y Llantas” (Crédito: DF Entertainment/ Vicky Dragonetti)

Torres respondió de inmediato. “Sí. Quiero contarte que estuve con alguien que me hizo perder mi muchosidad. Entre mis amigas llamamos muchosidad a eso que te define, lo que te hace auténtica y te permite brillar con tu propia identidad”.

A partir de esa definición, la autora de “Favorita” relató su experiencia. “Estuve con un chico que me hizo sentir perdida y nuestra relación tenía muchos problemas. El que más me dolía era que no me integraba en su vida”.

Show de Rosalia
El público del Lux Tour combinó looks inspirados en Rosalía con camisetas argentinas y símbolos celestes y blancos tras la controversia en redes sociales (Crédito: RS Fotos)

El relato se volvió más preciso. “Él no quería que conociera a sus amigos ni que saliéramos de fiesta. No me incluía en su vida. Quería que solo nos viéramos en su departamento”, detalló Torres. El público reaccionó con abucheos, y Rosalía, usando una expresión local, sentenció: “No, no, no, qué boludo”.

La historia tuvo un giro más. Torres contó: “Él iba siempre a ver a un grupo musical argentino que me fascina. Le pedía que me llevara y él se negaba. Si quería ir, debía conseguir mi entrada porque no me agregaba a su lista de invitados. Pero, ¿sabes qué, Rosi? Hace poco, ese mismo grupo que tanto admiro me invitó a cantar con ellos y, ¿adivina quién estaba en la platea? Mi perla, Rosi”. El público abucheó al hombre de la historia y celebró la victoria de Torres.

Show de Rosalia
Los looks de los jóvenes en homenaje a Rosalía (RS Fotos)
Show de Rosalia
El repertorio del concierto recorrió cuatro actos con canciones de Motomami y temas como “Porcelana”, “SAOKO”, “BIZCOCHITO” y “DESPECHÁ” (Crédito: RS Fotos)

Luego, Rosalía respondió con complicidad y humor, generando risas y aplausos antes de cerrar el segmento con “Sauvignon Blanc” y “La Yugular”.

Tras un intermezzo integrado por “Dios Es Un Stalker”, “Rumba del Perdón” y “CUUUUuuuuuute”, el cuarto acto recuperó el costado más bailable con “BIZCOCHITO” y “DESPECHÁ”. El cierre llegó con “Focu’ Ranni”, que en vivo se transforma en una celebración colectiva, y “Magnolias”, la elegía final con la que Rosalía despidió al público del Movistar Arena.

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