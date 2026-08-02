Nico Cotton, el productor argentino que redefine la música en español: cómo es su relación con Cazzu y su rol clave en “Latinaje”

A los 37 años, Nico Cotton ya dejó su marca en la música en español. El productor argentino, ganador del Grammy al Productor del Año en 2025, camina entre consolas y melodías con la misma naturalidad con la que, de chico, tocaba cualquier objeto que encontrara en su casa. Su nombre aparece en los créditos de discos de Juanes, Jorge Drexler, Soledad Pastorutti, Cazzu, Wos, Conociendo Rusia, Aitana, Ca7riel y Paco Amoroso. Desde los estudios de Buenos Aires, donde vive y crea, hasta las ceremonias de los Latin Grammy, su trabajo cruzó fronteras y se coló en los rankings más importantes.
Cotton habla del éxito sin solemnidad: reconoce la sorpresa de un premio, la intensidad de una nominación y la emoción de ver su labor reconocida en una industria donde todo parece medirse en números. Pero insiste en que lo esencial está en la música, en la búsqueda de un sonido propio y en la conexión con los artistas. Así fue como, junto a Cazzu, construyó “Latinaje”, álbum que conquistó el Gardel y los Latin Grammy, y como produjo canciones que llegaron al #1 en Argentina y España.
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En esta charla con Teleshow, Cotton abre la puerta a su universo creativo. Recuerda anécdotas con Juanes y Drexler, revela el proceso detrás de hits como “Con Otra” y cuenta cómo la amistad, la intuición y el trabajo constante se mezclan en cada proyecto. Lejos de la pose de estrella, el productor se muestra tan apasionado como el adolescente que grababa casetes en casa, convencido de que, al final, la mejor recompensa sigue siendo hacer música.
— ¿Cómo te sentís tras ganar un Latin Grammy?
— Me sorprendió lo de los Latin Grammy el año pasado, tuve la suerte de llevarme el Latin Grammy a productor del año y eso sí me tomó bastante por sorpresa. Fue loco. Yo vivo en Buenos Aires y para mí, que me toca viajar mucho por trabajo, es muy lejos, vivimos muy lejos. Y cuando estás en los Latin Grammy, que hay gente de todas partes de Latinoamérica, y no solo de Latinoamérica, sino también de España, es muy loco estar tan lejos y poder llegar a esos lugares. Para mí no me deja de sorprender.
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— ¿Cómo es el detrás de escena de esos eventos?
— Primero, vos postulás tus proyectos, en este caso yo soy miembro, pagás una membresía en los Latin Grammys. Si sos músico, productor, ingeniero, podés postular tus proyectos y después pasa por un comité de un montón de gente especializada en el tema y te nominan. Tuve la suerte de que me hayan nominado cuatro veces y la cuarta recién ahí lo pude ganar. Y cuando estás nominado es una locura porque ya se te viene todo ese viaje de esa semana de Latin Grammys que es un flash porque estás ahí rodeado de artistas y de productores, colegas, conocés mucha gente también. Es muy intensa, muy divertida a la vez.
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— ¿Cómo te sentiste cuando ganaste?
— La verdad no tenía nada armado porque realmente pensé que no lo iba a ganar. Me tomó por sorpresa. Encima el premio al productor te lo dan en una premiación a la tarde que no se televisa, que es más para la industria. Entonces estás todo ese día esperando a que digan tu nominación recontra nervioso. Y cuando toca el momento es terrible. Es muy loco porque uno no le quiere dar la importancia, porque obviamente un premio no es lo más importante en la vida, ya tener la suerte de trabajar de lo que me gusta es el premio más grande. Pero cuando estás ahí, están por decir tu nombre, se te afloja todo. Yo lo que no quería era ponerme a llorar, soy medio sensible, entonces te ponés a pensar en tus viejos, pero creo que pude decir algunas cosas coherentes (risas).
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— En unos Latin Grammy también conociste a Juanes, con quien trabajaste hace poco...
— Sí, estábamos en un evento con Mateo de Conociendo Rusia, esto fue hace dos o tres años, y de repente aparece Juan. Y viene a Juanes a saludarlo a Mateo, a decirle: “Yo soy muy fan de lo que vos hacés”. Y yo estaba ahí, el productor atrás, escuchando y viendo todo, y contento por Mateo. Ahí Juan no me saludó nunca. Y el año pasado produje su álbum y se lo conté, le dije: “¿Te acordás cuando saludaste a Mateo? Yo estaba ahí atrás”. Me dice: “No lo puedo creer”. Así que fue divertido contarle esa anécdota.
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— ¿Cómo es trabajar con Juanes?
— Él es un capo total, una leyenda viva, superfácil, superabierto musicalmente, está todo el tiempo curioseando y pegamos mucha onda porque yo también soy bastante obsesivo a la hora de grabar. Y me acuerdo que él después me dijo que eso fue lo que más le gustó de trabajar conmigo, de esa dedicación y esa pasión por el sonido y por la producción. Fue como cumplir un sueño haber trabajado con Juan.
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— ¿Cuál fue la máxima figura que te cruzaste en los Latin Grammy?
— La primera vez que fui a los Latin Grammy, creo que 2018, fuimos al baño ahí con unos colegas y de repente lo cruzamos a Jorge Drexler y le dijimos: “Jorge, te admiramos. ¿Nos podemos sacar una foto?” Y nos sacamos una selfie con Jorge. Y después, hace poquito, pude producirle una canción a Jorgito y con Mateo también de Conociendo Rusia.
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— ¿Cómo fue tu infancia? ¿a qué jugabas?
— Al Family Game. Era muy fanático del Mario Bros y el Wonder Boy. Jugaba esas cosas con mis hermanas, suena medio raro lo que voy a decir, pero estaba todo el día tocando cosas, instrumentos. Había un tacho, lo tocaba, había un minicomponente que tenía doble casetera y grababa cosas, cantaba.
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— ¿Cómo reaccionaron tus papás cuando les dijiste que querías ser músico?
— La verdad que no les di mucha opción, ya de chiquito era como que lo único que hacía era hacer música y medio que se dieron cuenta. Por suerte tuve dos papás muy capos que me dieron todo el apoyo del mundo. Mi viejo me llevaba a los 12 a tocar la batería en algunas bandas. Cargábamos la batería en el auto y me llevaba ahí a tocar.
— ¿Alguna vez sentiste envidia por un colega?
— No envidia. Sí, a veces te pasa que como la música a veces se pone media competitiva simplemente por el hecho de que todo hoy en día se mide con números, ¿no? Los seguidores, las escuchas mensuales, cuántos views tuvo tu video. Entonces, se me pudo armar como una cosa de: “Che, ¿por qué esto no tuvo tantos plays o esto no tuvo tantos likes?”. Pero después con el tiempo entendí que eso no sirve para nada, que realmente para un artista que está tratando de hacer música, lo más importante es la música, no la cantidad de escuchas. Si después sucede que la canción, como me pasó con Cazzu, que tuvimos “Con otra”, que fue una de las canciones más vistas en YouTube en el mundo, eso se celebra.
— ¿Cómo fue la producción de esa canción?
— “Con otra” fue una canción que vino de después de una búsqueda muy grande con Juli. Estábamos haciendo “Latinaje”, su último álbum, y yo le estaba insistiendo bastante para que haga una cumbia y ella no quería. Entonces estábamos haciendo un merengue, después haciendo una bachata, y en un momento le digo: “Juli, tenemos que hacer una cumbia”. Entonces, medio enojada, me dijo: “Okey, dale, vamos a una cumbia”. Y la primera que hicimos fue “Con otra”.
— ¿Por qué no quería que sea cumbia?
— No sé, imaginate que Juli respira cumbia porque empezó con eso y es increíble cuando empezamos a componer esa canción, yo le tiraba unos acordes y ella tiraba melodías, y yo dije: “Claro, esta piba tiene la cumbia en la sangre”. Fue como esas canciones que rompen todo lo que uno espera y uno no está preparado para eso.
— ¿Y siempre tuvo esa línea o podría haber tenido otra letra?
— Juli tiene eso de que va componiendo y va escribiendo. Entonces la ayudo más en la parte de la música, pero ella agarra un cuaderno, arranca y no para. Entonces, me dice: “A ver, grabame esto”. Y ya cuando empieza a cantar, yo dije: “Hija de p..., cómo escribe”. La verdad que tiene un talento muy grande para lo que es letra, melodía y para cantar, obviamente. Pero me sorprende cada día más cómo escribe y cómo está perfeccionándose.
— ¿Qué cosas te gustan musicalmente de la canción?
— Y también tiene esta cosa de falso vivo, que si la escuchan cuando empieza, se escucha el público y yo quería lograr una especie de falso vivo, de como que la canción está viva, la está cantando ahí en el momento. Me encanta esa canción y aparte tiene muchos acordes, no es tan sencilla. Eso también me gusta, que tenga como una riqueza musical interesante.
— Por la dimensión de Latinaje, ¿es el álbum más grande que has producido?
— Todos los álbumes que hago los hago porque elijo hacerlos y los disfruto mucho. Tengo la suerte hoy en día de poder elegir lo que hago. En el caso de “Latinaje”, lo que tiene de especial es que fue un proceso de casi dos años con Juli. Veníamos de hacer un álbum super urbano, “Nena trampa”, y yo medio que le venía rompiendo a Juli para que cante: “Che, probá sin autotune a ver qué pasa”. Y fue todo un proceso de no querer hacer eso a de repente meternos de a poquito en géneros que nunca habíamos hecho juntos, y viviendo todo ese proceso hasta llegar a un concepto que se armó en el medio de un viaje con Juli, de que cada canción tenga un ritmo latino.
— Con Cazzu son amigos, ¿sos casi un tío de su hija Inti?
— Sí, cuando grabamos, a veces le digo que la traiga al estudio. Es muy divertida Inti, es hermosa. Y ella es una madre espectacular. Uno cuando produce a un artista te terminas haciendo amigo. Porque pasás mucho tiempo, se generan cosas muy lindas.
— Incluso los han relacionado amorosamente...
— Sí, es gracioso. A veces se dicen cosas que no son verdad. Lo tomamos con mucho humor, por suerte. Obviamente hay cosas que uno habla con el artista: “Che, mirá, pasó esto”. “Che, no pasa nada. O sea, cag...de risa, listo y ya está”. Pero sí, me pasó eso y bueno, en un momento muy delicado también donde se decía cualquier cosa, hay que tomárselo con humor.
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