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Evacuaron a más de 200 turistas en Mendoza por un fuerte temporal de viento y nieve

Los operativos de emergencia, coordinados por Gendarmería Nacional, se realizaron en la zona de Puente del Inca. Cuál es el pronóstico del tiempo para as próximas horas en la región

Gendarmería Nacional participó del operativo de rescate de los turistas

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Un temporal extremo obligó a evacuar a más de 200 turistas en la zona del Puente del Inca, en la cordillera de Mendoza, tras la irrupción de un intenso viento blanco acompañado de precipitaciones de nieve. Las autoridades activaron un protocolo de emergencia durante la tarde del sábado para resguardar a los visitantes ante el rápido deterioro de las condiciones climáticas.

El operativo, coordinado por fuerzas de Gendarmería Nacional y servicios de emergencia, trasladó a los turistas desde el tradicional enclave turístico hasta la localidad de Penitentes. El área de Puente del Inca registró un aumento inusual de visitantes debido a las breves ventanas climáticas que, en las últimas semanas, permitieron la circulación en la alta montaña mendocina. Los equipos de rescate actuaron con rapidez para evitar situaciones de mayor riesgo, como las ocurridas días atrás en la montaña catamarqueña, donde otro grupo de turistas quedó atrapado por la nieve.

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Un hombre tirando de un trineo con una persona, sobre un terreno nevado con montañas al fondo, rodeado por varias personas y edificaciones
Personal de rescate traslada a un turista en un trineo de evacuación sobre la nieve en Mendoza, durante la asistencia a más de 200 personas por fuertes nevadas y viento blanco

Las autoridades reportaron que algunas personas debieron recibir atención médica por hipotensión, ansiedad e hipotermia. Desde mediados de julio, la provincia de Mendoza registra un temporal excepcional, lo que generó la evacuación de más de 300 personas en varios puntos de alta montaña, incluyendo Las Cuevas, Penitentes, Horcones, Punta de Vacas y el parque de nieve Los Puquios. La acumulación de nieve y la persistencia del viento blanco dificultan el tránsito y obligan a despejar rutas diariamente, trabajo que realiza Vialidad Nacional.

El Paso Internacional Cristo Redentor permanece cerrado y catalogado como intransitable debido a las incesantes nevadas en la frontera con Chile. Maquinarias trabajan actualmente para abrir una “brecha sanitaria”, mientras cientos de camiones buscan rutas alternativas hacia el sur del país, redirigiéndose a otros pasos como Cardenal Samoré o Pino Hachado en Neuquén, trayectos que pueden demorar hasta cuatro días para cruzar. Las previsiones oficiales de ambos países estiman que el paso podría reabrirse a mediados de la próxima semana si las condiciones mejoran.

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El tiempo para Puente del Inca

Infografía de pronóstico del tiempo para Puente del Inca, Mendoza, con temperaturas, probabilidad de precipitación, viento y ráfagas para seis días
Un pronóstico del tiempo para Puente del Inca, Mendoza, muestra temperaturas bajo cero y probabilidad de nevadas para los próximos días.

En la primera semana de agosto, el área mendocina de Puente del Inca enfrentará días caracterizados por temperaturas bajo cero, fuertes vientos y alta probabilidad de nevadas, pero con una mejora hacia el miércoles. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que el frío intenso y las ráfagas de viento impactarán la región durante varias jornadas consecutivas, afectando tanto la vida cotidiana como la circulación en rutas de montaña.

De acuerdo con la información relevada, las temperaturas máximas oscilarán entre -3°C y -5°C, mientras que las mínimas se mantendrán entre -8°C y -12°C a lo largo de la semana. La probabilidad de nevadas fuertes resulta especialmente elevada para hoy y mañana, donde se espera que supere el 70% durante la mayor parte del día y la noche.

De hecho, para hoy, tanto para Puente del Inca como el resto de la zona cordillerana de Mendoza rige alerta naranja por caída de nieve. Además, también se suma una alerta amarilla por fuertes vientos, que podrían soplar a una velocidad de 87 km/h.

Ante este panorama frío, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó salir únicamente si la situación lo requiere, evitando traslados innecesarios durante el periodo de nevadas intensas. En caso de desplazamiento, se debe utilizar solo vehículos preparados para circular en hielo y nieve, con equipamiento adecuado y siempre portando una pala para emergencias.

Para los próximos días, el SMN indicó que perdurarán las fuertes nevadas

La revisión del estado de los techos, canaletas y desagües es otra medida prioritaria. Resulta fundamental verificar que estas estructuras se encuentren en condiciones de soportar la acumulación de nieve y remover periódicamente cualquier exceso para prevenir accidentes y daños materiales.

La ventilación de los ambientes adquiere especial relevancia para evitar la acumulación de monóxido de carbono producto de sistemas de calefacción. Se aconseja realizar ventilaciones regulares, incluso en días de frío extremo, a fin de reducir riesgos para la salud.

El abastecimiento básico constituye otro eje de la preparación ante la alerta. Las familias deben asegurarse de contar con alimentos no perecederos y agua potable suficientes para al menos tres días, además de mantener el teléfono móvil cargado. Se sugiere priorizar alimentos de fácil preparación ante eventuales cortes de energía.

Un kit de emergencia debe incluir linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y los medicamentos necesarios para todos los integrantes del hogar. La preparación anticipada de este kit puede marcar la diferencia en situaciones críticas.

Vista frontal de un grupo de personas en un campo de nieve. Al fondo se aprecian montañas nevadas y un cielo nublado
Varios turistas varados en Puente del Inca

El lunes mantiene muchas de las condiciones adversas, con ráfagas de viento que también podrían alcanzar los 87 km/h, sumadas a temperaturas mínimas que marcarán -11°C. La combinación de frío extremo, viento y nevadas podría generar más acumulación de nieve en rutas y sendas de montaña. En este sentido, el SMN señaló que Puente del Inca estará bajo alerta amarilla por caída de nieve, como todo el noroeste de Mendoza. Mientras que el resto del área cordillerana mantendrá la alerta naranja.

Hacia el martes, el pronóstico muestra una reducción en la probabilidad de precipitaciones, que descenderá a un rango de 10% a 40%. Sin embargo, la temperatura máxima se mantendrá en torno a -4°C y las ráfagas de viento seguirán siendo significativas, con registros de hasta 69 km/h. El miércoles se perfila como la jornada más estable, con baja probabilidad de precipitaciones y temperaturas máximas cercanas a -5°C.

Las condiciones volverán a complicarse un poco hacia el jueves, con un repunte en la posibilidad de nevadas y mínimas previstas de -12°C. El viernes se espera un descenso de la intensidad del viento y menor probabilidad de precipitaciones, pero el frío persistirá con mínimas de -8°C.

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