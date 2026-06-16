El ayuno intermitente podría proteger el cerebro del estrés crónico, según un estudio

Los análisis de la microbiota intestinal mostraron que el ayuno intermitente alteró de forma positiva la diversidad de bacterias en el intestino de los ratones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio reciente sugiere que el ayuno intermitente podría proteger al cerebro frente al estrés crónico, al revertir daños sobre la mielina y mejorar síntomas relacionados con la depresión en ratones. Estos efectos se relacionan con cambios positivos en la microbiota intestinal y se consideran resultados preliminares obtenidos únicamente en modelos animales.

El ayuno intermitente, según la investigación publicada en Translational Psychiatry, podría ayudar a disminuir los efectos negativos del estrés crónico en el cerebro. Se observó que este patrón alimentario permite preservar la integridad de la mielina cerebral y mitigar conductas similares a la depresión en ratones sometidos a presión prolongada, posiblemente gracias a la influencia sobre bacterias beneficiosas en el intestino.

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La investigación vinculó el ayuno intermitente con la preservación de la mielina cerebral y con menos conductas similares a la depresión (Imagen ilustrativa infobae)

El estrés crónico incrementa el riesgo de trastornos como la depresión y la ansiedad. La exposición continua a factores estresantes afecta negativamente la mielina, una capa grasa que recubre las fibras nerviosas y garantiza una transmisión óptima de impulsos eléctricos en el sistema nervioso. Cuando la mielina se daña o pierde, surgen problemas para regular emociones, tomar decisiones y recordar, lo que facilita la aparición de diversos trastornos psiquiátricos.

Cómo el ayuno intermitente influye sobre el cerebro bajo estrés crónico

Un equipo de investigadores del Centro para la Salud Mental Forense de la Universidad de Chiba y el Primer Hospital Afiliado de la Universidad de Zhengzhou realizó un experimento en ratones adultos machos sometidos a 14 días de estrés crónico. Los animales se dividieron en dos grupos: uno con dieta libre y otro bajo un esquema de ayuno intermitente.

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El estrés crónico afecta la mielina, una estructura clave para la transmisión de impulsos eléctricos y para funciones como la memoria y la regulación emocional (Freepik)

Los ratones que siguieron el ayuno intermitente mostraron menos comportamientos similares a la depresión y mayor vitalidad. Analizando la mielina cerebral, los científicos comprobaron daños en zonas clave de los ratones con dieta libre, mientras que el ayuno intermitente favoreció la preservación de funciones neuronales vinculadas a la emoción y la memoria.

Utilizando diversas técnicas, como coloraciones específicas y análisis proteico, se confirmó la integridad de la mielina en los grupos sometidos a ayuno. Estos datos refuerzan la hipótesis: alternar periodos de alimentación podría modular la respuesta del sistema nervioso cuando el estrés es prolongado.

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La microbiota intestinal como mediadora del efecto neuroprotector

Los autores del estudio exploraron cómo el ayuno intermitente incide en la microbiota intestinal y su rol en la recuperación cerebral. Utilizando análisis genéticos, observaron que el cambio en los periodos de ingesta alteró positivamente la diversidad de bacterias en el intestino de los ratones tras el estrés.

El aumento de bacterias benéficas se asoció con la recuperación de la mielina y mejoras en los comportamientos registrados. Esto sugiere que restaurar la comunidad bacteriana intestinal podría afectar procesos metabólicos relevantes y proteger la estructura cerebral frente al estrés prolongado.

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El aumento de bacterias benéficas en la microbiota intestinal se asoció con la recuperación de la mielina y con mejoras en el comportamiento (Freepik)

En la investigación se identificaron especies bacterianas asociadas a la integridad de la mielina y a beneficios conductuales, aunque los detalles específicos quedan reservados para estudios posteriores. El mecanismo planteado apunta a que la intervención alimentaria normaliza parcialmente la función metabólica microbiana, apoyando la protección observada en los modelos animales.

Implicaciones y próximos pasos en la investigación

Si bien estos hallazgos abren nuevas perspectivas sobre la relación entre dieta, intestino y salud mental, los investigadores subrayan que los resultados son preliminares. El estudio se realizó exclusivamente en animales y todavía hacen falta pruebas en humanos para considerar recomendaciones alimentarias destinadas a personas con estrés crónico o síntomas depresivos.

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Nuevas investigaciones deberán determinar si mecanismos similares se presentan en el cerebro y la conducta humana. Si esto se confirma, el ayuno intermitente podría considerarse en el futuro una alternativa adicional y no farmacológica para reducir el impacto biológico del estrés.

Avanzar en el conocimiento sobre la influencia de la alimentación en la salud mental podría ofrecer herramientas innovadoras a quienes buscan estrategias seguras de prevención y cuidado psicológico.

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