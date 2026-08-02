Facundo Díaz Acosta sigue imparable: fue campeón en San Marino y es el máximo ganador del Challenger Tour en 2026

El argentino logró su quinto título Challenger en lo que va del año y subirá hasta el puesto 84 del ranking ATP

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Facundo Díaz Acosta se consagró campeón del ATP Challenger 125 de San Marino, disputado sobre polvo de ladrillo, al vencer en la final al croata Mili Poljicak (352°) por 6-1 y 6-4, en una actuación que ratificó el gran nivel que viene exhibiendo desde el inicio de la temporada.

El zurdo porteño, que comenzó la semana como 107° del ranking ATP, levantó así el quinto trofeo de 2026 y el décimo de su carrera profesional en la categoría. Además, el triunfo le permitirá escalar hasta el 84° puesto del ranking mundial, que además de haber asegurado el retorno al Top 100 afianza una recuperación que parecía impensada a comienzos de año.

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Con este nuevo título, Díaz Acosta quedó como el máximo ganador de la temporada en el circuito Challenger, al superar al húngaro Zsombor Piros, que acumula cuatro conquistas (Lugano, Madrid, Brasov e Iași).

La final mostró nuevamente las principales virtudes del argentino. Desde el inicio impuso el ritmo con la derecha, dominó los intercambios desde el fondo de la cancha y volvió a exhibir una de las claves de toda su semana: la efectividad con el servicio.

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Díaz Acosta registró un 71%, muy por encima del 48% de su rival, una diferencia que le permitió controlar la mayoría de sus turnos de saque. También marcó diferencias con la devolución: ganó 26 puntos contra apenas 11 de Poljicak.

A lo largo del torneo, el argentino fue creciendo partido tras partido y solo cedió un set en toda la semana, durante los cuartos de final frente al boliviano Juan Carlos Prado Ángelo (157°).

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Facundo Díaz Acosta no dejó dudas en la final (Crédito: San Marino Tennis Open)

El presente de Díaz Acosta contrasta con el panorama que atravesaba apenas unos meses atrás. Después de sorprender al mundo en su consagración en el Argentina Open en 2024 -su mayor logro- y alcanzar su mejor ranking -48°-, una serie de problemas físicos le impidieron competir con continuidad. Las lesiones afectaron tanto su rendimiento como su posición en el ranking y lo obligaron a barajar y dar de nuevo.

Este mismo año, tras quedar eliminado en la segunda ronda del AAT Challenger Tigre I, el tenista de 25 años evaluó no disputar el torneo de la semana siguiente. Sin embargo, decidió continuar y esa elección terminó cambiando el rumbo de su temporada.

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En el AAT Challenger Tigre II recuperó la confianza y levantó el título que marcó el inicio de una notable remontada. Luego llegaron las consagraciones en Sao Leopoldo, Francavilla y Milán, hasta completar ahora una colección de cinco títulos Challenger en apenas unos meses, un registro que ningún otro jugador logró en 2026. El de San Marino, además, fue su primer ATP 125 en el año.

En ese proceso también resultó determinante la incorporación de Federico Delbonis a su equipo de trabajo. Uno de los héroes del título argentino en la Copa Davis 2016 aportó experiencia y estabilidad a un proyecto que hoy vuelve a tener a Díaz Acosta listo para competir en los grandes escenarios del circuito.

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Con el regreso al Top 100 asegurado y el nivel mostrado en las últimas semanas, el zurdo parece haber dejado definitivamente atrás el período más complicado de su carrera. San Marino fue una nueva confirmación: Díaz Acosta volvió a sentirse protagonista y llega a la segunda parte de la temporada con margen para seguir creciendo.

Facundo Díaz Acosta y su rival en la ceremonia de premiación (Crédito: San Marino Tennis Open)