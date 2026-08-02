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José Chatruc habló sobre Sabrina Rojas y el vínculo con Luciano Castro: “Es inevitable no hablar de los ex”

El periodista y exfutbolista, brindó detalles en Ángel responde sobre su noviazgo con la conductora, la convivencia sin compartir techo y el lugar del actor

El periodista y exfutbolista, brindó detalles en Ángel responde sobre su noviazgo con la conductora, la convivencia sin compartir techo y el lugar del exmarido de ella (Video: Ángel responde/ Bondi Live)

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José Chatruc compartió detalles de su vínculo con Sabrina Rojas, exesposa de Luciano Castro, durante una entrevista en el ciclo Ángel responde conducido por Ángel de Brito en el canal de streaming Bondi Live. En una charla distendida, el exfutbolista abordó cómo se gestó la relación, el modo en que manejan la convivencia y la presencia inevitable de figuras mediáticas en las conversaciones cotidianas.

El periodista confirmó que, a pesar del crecimiento del vínculo, él y la conductora de Pasó en América optaron por no compartir domicilio. Ambos mantienen sus rutinas diarias en hogares independientes. “No, no, cada uno en su casa”, respondió cuando el conductor indagó sobre una posible convivencia.

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El periodista remarcó que la elección de vivir separados responde a una dinámica cómoda para ambos, en un contexto donde cada uno preserva su espacio personal y familiar.

Sabrina Rojas y José Chatruc hablaron de su reciente relación
José Chatruc contó en Bondi Live cómo es su relación con Sabrina Rojas durante una entrevista con Ángel de Brito en Ángel responde (RSFotos)

Uno de los ejes de la entrevista giró en torno a la frecuencia con la que aparece Luciano Castro en las conversaciones entre Chatruc y Rojas. Consultado sobre si el actor monopoliza el diálogo cuando están juntos, Chatruc lo llevó al humor: “No, sólo un 97%”, exageró. La frase, celebrada con risas en el estudio, expone la presencia constante de los ex en la cotidianeidad.

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Pepe Chatruc admitió que es “inevitable no hablar de los ex” y que, aunque intentan limitar el tema, la figura de Castro y de otras exparejas famosas está siempre latente. “A veces cuando hablamos dice: ‘No, bueno, no te cuento más’. Es imposible, porque están ahí”, relató.

El periodista remarcó que la popularidad de los involucrados hace que cualquier referencia se vuelva motivo para bromas internas y anécdotas. “Obviamente lo hemos consumido eso, lo de ‘hola guapa’, también cuando tuvo su foto. Es inevitable, son gente más famosa. Como yo soy famoso clase C, es inevitable no hacer un chiste, hasta todavía tener el sticker, es normal. Te puede pasar”, explicó, aludiendo a algunas de las polémicas del galán.

luciano castro
“Obviamente hemos consumido eso de ‘hola guapa’, también cuando tuvo su foto", se sinceró Chatruc (Otro día perdido, Eltrece)

Chatruc y Rojas iniciaron su relación a comienzos de 2026, tras conocerse en un grupo de amigos en común e interactuar en redes sociales. El acercamiento incluyó charlas frecuentes y una cena que marcó el inicio de las salidas públicas en marzo del mismo año.

La primera cita tuvo lugar en la casa del periodista. Según trascendió, fue Rojas quien le dio el pie para que la relación avanzara, con una frase directa: “Es ahora o nunca”. Durante los primeros meses, ambos se presentaron como “amigovios” ante sus allegados y la prensa, hasta que consolidaron públicamente el noviazgo con viajes románticos y gestos de exposición mediática.

El intercambio más reciente entre Sabrina Rojas y Pepe Chatruc en redes sociales desató risas y confesiones sobre los límites de la confianza en pareja. El exfutbolista compartió una imagen del programa que conduce su pareja, donde se leía la frase: “Sabri: ‘Yo usé rastreador’”, acompañada por una mención directa a la conductora. Rojas no tardó en responder y lo hizo con humor: “Ja, ja, ja. Soy una tóxica recuperada, mi amor. ¡Nada que temer! Jaja”, escribió la presentadora, dejando clara su postura actual sobre los celos y el control en las relaciones.

Pepe Chatruc admitió que es “inevitable no hablar de los ex” (Instagram)
Pepe Chatruc admitió que es “inevitable no hablar de los ex” (Instagram)

En una entrevista reciente con Teleshow, Rojas explicó cómo su forma de relacionarse ha cambiado con el tiempo. “Hoy tengo la facilidad de soltar fácil y rápido. Hay cosas que ya no las busco. Si no están, no hay relación. No pierdo un minuto de mi vida en algo que no va o en algo que me genere ansiedad”, afirmó.

La conductora reveló que su vínculo con Chatruc comenzó de un modo poco habitual para ella: “Él venía medio lento. Yo lo miraba y creo que él miraba para atrás como diciendo: ‘¿A mí?’. Tuve que tirar muchas señales antes para que se diera cuenta. Tuve que insistir bastante”, recordó entre risas.

Sobre el sentimiento que la une a Chatruc, Rojas fue directa: “Me lo estoy permitiendo”, reconoció en la charla. Luego enumeró las cualidades que la sedujeron del exfutbolista: “En él encontré un hombre muy íntegro, y eso me encanta y me seduce. Es un hombre inteligente, con sentido del humor, con sentido común, culto, divertísimo, muy bien plantado en la vida, profesional, buen papá. Hay un montón de cosas de Pepe que hacen que lo admire y que diga: ¡qué flor de hombre este!”.

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