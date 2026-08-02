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El golazo de Tim Payne, el fenómeno viral del Mundial, en su debut como jugador de Olimpia de Paraguay: “Un cuento de hadas”

El lateral neozelandés marcó el 5-0 frente a Rubio Ñu en su primer partido con el Decano

El golazo de Tim Payne en su debut con Olimpia
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El neozelandés Tim Payne tuvo un debut para el recuerdo en Olimpia de Paraguay: entró desde el banco a los 69 minutos del partido ante Rubio Ñu por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 y, a poco del final del encuentro, selló la goleada 5-0 con un remate al ángulo que se hizo viral.

La jugada del gol la inició el propio Payne con una recuperación en campo propio. El lateral derecho avanzó unos metros, filtró un pase por la banda derecha para la corrida de Franco Alfonso y continuó la maniobra tirando la diagonal hacia la frontal del área.

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Al recibir la devolución en la medialuna, sacó un derechazo colocado que rozó levemente en Brian Blasi y dejó sin opciones al arquero Carlos Servín. El disparo se clavó en el ángulo superior para completar la contundente goleada del Decano en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción. “Parece un cuento de hadas”, se escuchó decir al relator de la cadena Tigo Sports cuando narró el tanto del neozelandés.

Gol de Tim Payne en Olimpia
Tim Payne, con el número 4, debutó en Olimpia con un gol (AP Photo/Jorge Saenz)

El entrenador argentino Pablo Vitamina Sánchez decidió incluir al defensor de 32 años como relevo en este encuentro. Payne ingresó con el dorsal número 4 en reemplazo de Raúl Cáceres, cuando el marcador ya reflejaba un 4-0 a favor del conjunto franjeado. Junto a él entró también el capitán Richard Ortiz, en lugar de Álex Franco.

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La goleada había tomado forma desde el primer tiempo. Braian Romero abrió el marcador, y antes del descanso, el juvenil Eduardo Delmás amplió la ventaja con un zurdazo de primera que besó el travesaño y entró para el 2-0. En el inicio del complemento, Bernardo Romeo Benítez anotó el tercero tras un desvío en Víctor Cabañas que descolocó a Servín. El cuarto llegó a los 71 minutos: Fernando Cardozo remató de primera al ángulo superior izquierdo tras una asistencia de Rubén Lezcano. Sobre el cierre, la visita terminó con diez hombres por la expulsión de Cristian Núñez, quien vio la segunda amarilla por una falta sobre Víctor Sebastián Quintana.

La victoria fue la primera de Olimpia en el Clausura 2026, luego de caer en las dos fechas anteriores ante Libertad y Nacional. El resultado le permite al Decano recobrar terreno en la tabla y encarar con mejor ánimo los próximos compromisos frente a 2 de Mayo y Sportivo Aureliano por el certamen local.

La historia de Payne excede lo deportivo. Semanas antes del Mundial 2026, el influencer argentino Valentín Scarsini, conocido como Scarso, lanzó una campaña en redes sociales para multiplicar los seguidores del jugador con menos seguidores del torneo.

La cuenta de Payne en Instagram pasó de 4.000 a más de cinco millones de seguidores en cuestión de días, lo que disparó el interés de clubes de Argentina, México y la MLS. Tras disputar tres partidos con la selección de Nueva Zelanda en el Mundial, el lateral dejó el Wellington Phoenix y aceptó la propuesta de Olimpia.

Con banderas de su país en las tribunas del Defensores del Chaco, Payne fue ovacionado antes de entrar al campo. El debut no pudo tener mejor guión. Olimpia aguarda ahora los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará al Vasco da Gama.

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