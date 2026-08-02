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Trump dijo que el lunes comenzarán las nuevas conversaciones con Irán tras frenar los ataques previstos contra el régimen

El presidente de Estados Unidos comentó que Teherán solicitó a Washington desistir de los bombardeos que, según afirmó, “iban a ser, por mucho, los mayores desde la Segunda Guerra Mundial”

Donald Trump habló con la prensa a bordo del Air Force One (REUTERS/Daniel Heuer)
Donald Trump habló con la prensa a bordo del Air Force One (REUTERS/Daniel Heuer)
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Donald Trump anunció que el lunes comenzarán las nuevas conversaciones con el régimen de Irán, luego de haber pospuesto un ataque militar que calificó como “el mayor desde la Segunda Guerra Mundial”. Según Trump, la decisión de suspender la operación respondió a pedidos directos de Irán y de países vecinos, quienes solicitaron evitar la acción militar para facilitar la posibilidad de un acuerdo diplomático.

Trump detalló que la ofensiva estaba completamente preparada y que la solicitud de aplazamiento provino no sólo de Irán, sino también de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

“Iba a ser un ataque que habría sido, por mucho, el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial, pero ellos nos pidieron que no lo hiciéramos. Dijeron: ‘Por favor, no lo hagan’. Y otros, sus vecinos, también lo dijeron. Así que vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo hacia la desnuclearización”, manifestó el líder republicano a los periodistas a bordo del Air Force One.

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“Obviamente, ellos no quieren ser atacados. Sabían el alcance del ataque porque lo vieron formarse (...) Ahora lo que estamos haciendo es hablar con ellos en forma de negociación. Comienza mañana por la tarde”, agregó.

El presidente norteamericano explicó que los países involucrados ven una oportunidad para alcanzar un acuerdo, especialmente en torno al estratégico estrecho de Ormuz y respecto al programa nuclear iraní: “Piensan que hay un acuerdo posible sobre Ormuz, y después podría haberlo sobre la desnuclearización de Irán”.

El anuncio de Trump genera expectativas sobre la reactivación del diálogo diplomático en un contexto de alta tensión en Medio Oriente. La posibilidad de un pacto depende ahora de las negociaciones que, según lo anticipado, iniciarán la próxima semana entre ambas naciones y con la mediación de países árabes de la región.

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El sábado por la noche, después de varias horas de incertidumbre, el presidente de Estados Unidos anunció cerca de la medianoche que había cancelado los ataques contra Teherán tras alcanzar un acuerdo preliminar. El pacto entre Washington y Teherán, al cual también se unió Israel, incluiría la apertura “inmediata, completa y total” del estrecho de Ormuz y “el fin de la amenaza nuclear iraní”, según el presidente estadounidense.

“Estados Unidos está preparado para atacar a la República Islámica de Irán con un nivel de terror militar, fuerza y poderío no visto desde la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ello, Irán y otros países de Medio Oriente nos han pedido que detengamos cualquier ataque, dado que se han acordado los términos de un acuerdo. Este acuerdo incluiría la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear iraní”, publicó Trump en la red Truth Social.

El mandatario añadió que en respuesta a la solicitud, accedió, “por el bien del mundo y, asimismo, por la supervivencia de un Irán próspero”, a cancelar el ataque, aunque advirtió: “Siempre y cuando se pueda concretar un acuerdo rápidamente. Israel se une a este compromiso. ¡Manos a la obra!“.

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