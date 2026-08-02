Ciencia
Agregar Infobae enGoogle

La dieta baja en azúcar en la primera infancia se vincula con menos riesgo de demencia, según un estudio

Un estudio con 65.000 personas en Reino Unido halló que una ingesta limitada durante la gestación y los primeros años de vida se asoció con una menor probabilidad de deterioro cognitivo décadas más tarde

Cubo de azúcar blanco central, cadenas metálicas rotas y dispersas, silueta de cerebro translúcida en relieve, fondo oscuro difuso.
Una dieta baja en azúcar temprana se asocia con menos riesgo de demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un nuevo estudio publicado en la revista científica Neurology analizó el impacto del racionamiento alimentario de la Segunda Guerra Mundial sobre la salud cerebral de cerca de 65.000 personas en el Reino Unido y llegó a una conclusión contundente: consumir poca azúcar antes de los 2 años puede reducir el riesgo de padecer demencia hasta en un 23%.

Los efectos de esa restricción temprana no se limitaron a la infancia. La investigación encontró que la exposición limitada al azúcar durante la gestación y los primeros años de vida se asocia con una menor probabilidad de desarrollar demencia en la adultez, con consecuencias que se extendieron décadas después.

PUBLICIDAD

El racionamiento como experimento natural

Ilustraciones de un cerebro, azúcar, reloj, biberón, manos de bebé, racionamiento, balanza, calendario y grupo de personas.
Una infografía detalla cómo una dieta baja en azúcar en la primera infancia reduce el riesgo de demencia en adultos, según un estudio del Reino Unido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio, difundido por Euronews, aprovechó un fenómeno histórico único para obtener sus datos. El Gobierno británico impuso el racionamiento del azúcar durante y después de la Segunda Guerra Mundial, una restricción que se levantó en 1953. Cuando las limitaciones terminaron, el consumo diario promedio casi se duplicó: pasó de unos 41 gramos a 80 gramos por persona.

Los investigadores dividieron a los participantes en tres grupos según su exposición al racionamiento. El primero reunió a quienes atravesaron esas restricciones antes de nacer y durante su primer año de vida; el segundo, a quienes estuvieron expuestos desde la gestación hasta los dos años; y el tercero, a las personas nacidas después de que la medida llegara a su fin.

PUBLICIDAD

Menos azúcar, menos riesgo décadas después

Un bebé de 8 meses, con pijama de rayas amarillas, sostiene un biberón con leche con ambas manos mientras bebe. La luz suave de la mañana ilumina la escena.
Menos azúcar antes de los dos años se vinculó con un 23% menos demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados mostraron diferencias notorias entre los grupos. Quienes crecieron con niveles bajos de azúcar durante el primer año presentaron un riesgo de demencia un 21% menor que los nacidos sin restricciones. Los expuestos al racionamiento hasta los dos años mostraron una reducción aún mayor: un 23% menos de riesgo.

El beneficio no se limitó a la probabilidad de enfermar. Entre las personas que igualmente desarrollaron demencia, quienes tuvieron una dieta más baja en azúcar en sus primeros años recibieron el diagnóstico una media de 2,6 años más tarde que quienes no lo estuvieron. Los investigadores también registraron perfiles de salud cerebral más favorables en ese grupo.

Para poder llevar a cabo el análisis, el equipo de investigación recurrió a los historiales médicos pertenecientes a los participantes, quienes tenían aproximadamente 55 años de edad al comienzo del estudio. Una vez recopilada esta información, los investigadores realizaron un seguimiento continuo a lo largo de los 15 años posteriores, monitoreando la situación de cada una de estas personas para identificar la aparición de cualquier diagnóstico de demencia.

Qué dicen los investigadores

Una niña con trenzas y jersey blanco mira con desagrado un plato de brócoli, zanahorias y judías verdes sobre una mesa de madera. Fondo beige claro.
Una infancia con menos azúcar se relacionó con un diagnóstico de demencia más tardío (Imagen Ilustrativa Infobae)

La científica Jiazhen Zheng, quien lideró la investigación y figura como autora principal del estudio, se mostró enfática al remarcar con claridad el alcance y la magnitud de los resultados obtenidos. “Limitar el azúcar durante las primeras etapas de la vida puede llegar a ofrecer beneficios que se mantienen a largo plazo para la salud cerebral”, afirmó, según expresaron sus declaraciones publicadas por Euronews.

Zheng también advirtió que los datos respaldan una acción concreta: “Reducir los azúcares añadidos durante el embarazo y la primera infancia puede ser una de las medidas beneficiosas que pueden adoptar las familias y las comunidades".

Al mismo tiempo, la investigadora reconoció que se necesitan más estudios para comprender los mecanismos exactos por los que la exposición temprana al azúcar influye en el riesgo de demencia.

El trabajo, según informó Euronews, concluye que “la restricción del azúcar en los primeros 1.000 días se asoció con una menor probabilidad de demencia, un inicio más tardío y perfiles de salud cerebral más favorables”. Los autores señalan que estos resultados respaldan la reducción del consumo de azúcar en la primera infancia como posible estrategia para disminuir ese riesgo décadas más tarde.

Temas Relacionados

DemenciaAzúcarNutriciónReino UnidoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un nuevo antídoto experimental de la serpiente de cascabel supera en laboratorio al suero actual

El compuesto, basado en inhibidores presentes en la sangre de la víbora diamante occidental, mostró una eficacia 10 veces mayor que el producto derivado de ovejas y alcanzó cobertura contra venenos de varias especies

Un nuevo antídoto experimental de la serpiente de cascabel supera en laboratorio al suero actual

Un hongo silencioso amenaza a los pacientes más vulnerables en los hospitales de todo el mundo

Un estudio de los CDC de Estados Unidos reveló que las infecciones invasivas por moho son más frecuentes de lo que se creía: se registran entre 3 y 5 casos por cada 100 camas al año

Un hongo silencioso amenaza a los pacientes más vulnerables en los hospitales de todo el mundo

Qué es el “pulmón de palomitas de maíz” y por qué puede afectar la respiración

La afección genera cicatrización que bloquea el flujo de aire y puede llevar a insuficiencia respiratoria, con síntomas graduales como tos seca, sibilancias, disnea y fatiga persistente

Qué es el “pulmón de palomitas de maíz” y por qué puede afectar la respiración

Una investigación argentina premiada busca crear nuevos materiales para medicamentos y baterías de litio

La científica argentina Valeria Blanco estudia en España cómo ciertas microalgas marinas pueden fabricar estructuras invisibles a simple vista. En diálogo con Infobae, explica cómo su trabajo podría aportar nuevas soluciones a la industria farmacéutica y a la tecnología energética, a partir de materiales desarrollados mediante procesos biológicos

Una investigación argentina premiada busca crear nuevos materiales para medicamentos y baterías de litio

¿Podría un multivitamínico ayudarte a envejecer mejor? Un estudio sugiere que sí

Un amplio ensayo clínico estudiado en adultos mayores de 60 años halló que aquellos que tomaron un suplemento diario reportaron una mejor salud funcional

¿Podría un multivitamínico ayudarte a envejecer mejor? Un estudio sugiere que sí

DEPORTES

Los detalles de la fiesta íntima de Vinicius Junior junto a su novia en medio de las dudas sobre su futuro en el Real Madrid

Los detalles de la fiesta íntima de Vinicius Junior junto a su novia en medio de las dudas sobre su futuro en el Real Madrid

La decisión del Aston Villa sobre el futuro de Dibu Martínez frente al interés de un gigante de Europa

La Liga Profesional confirmó el cronograma de las próximas cuatro fechas del Torneo Clausura 2026

Dejó la F1 por ser el piloto que gastó más dinero por sus accidentes y anunció su compromiso: la reacción de Colapinto

El acalorado cruce entre Rodrigo De Paul y una figura de Cabo Verde en el empate del Inter Miami por la MLS

TELESHOW

La inesperada reacción de Evelyn Botto cuando Mirtha Legrand le preguntó si se casaría con Fede Bal

La inesperada reacción de Evelyn Botto cuando Mirtha Legrand le preguntó si se casaría con Fede Bal

Ángela Torres, La Joaqui y Nicki Nicole en el show de Rosalía: salida de amigas y la selfie que generó polémica

Nico Cotton, el productor argentino que redefine la música en español: cómo es su relación con Cazzu y su rol clave en “Latinaje”

De Melmac a la maldición de ALF: tragedias y misterios detrás de la sitcom que marcó una época

Virginia Lago regresa con Historias de corazón: “En momentos tan difíciles como este necesitamos el abrazo y el respeto”

INFOBAE AMÉRICA

Perdió el control y chocó contra el arriate: Así fue la muerte del modelo guatemalteco Sebastián Villaverde

Perdió el control y chocó contra el arriate: Así fue la muerte del modelo guatemalteco Sebastián Villaverde

Gremios médicos solicitan medidas urgentes para proteger a lactantes frente al virus respiratorio sincitial en Panamá

La degradación de los manglares expuso a República Dominicana a pérdidas de USD 75 millones al año

La Cicciolina y una escultura de 1988: la historia del juicio por plagio a Jeff Koons llegó a su fin

El Partido de los Trabajadores proclamó a Lula como candidato para un cuarto mandato en Brasil