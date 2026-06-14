Ciencia

Un nuevo estudio revela el rango ideal de horas de sueño para ralentizar el envejecimiento biológico

Una investigación indica que ajustar la calidad de los hábitos nocturnos, más allá de la cantidad, impacta en la longevidad

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Ilustración plana de una persona durmiendo en una cama azul con manta amarilla y celeste, con un gran reloj analógico al fondo marcando las 3:35 AM. El fondo es violeta.
Los relojes biológicos mostraron que el cerebro, el corazón y el sistema inmunológico pueden envejecer a ritmos distintos según la cantidad de sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir bien es mucho más que un simple descanso: representa un pilar esencial para el bienestar integral. Numerosos estudios han demostrado que obtener la cantidad y calidad adecuada de sueño impacta de manera directa en el funcionamiento óptimo del organismo. Al descansar, el cuerpo no solo recupera energía, sino que lleva a cabo procesos fundamentales de reparación y mantenimiento celular, lo que contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico, la regulación metabólica y la preservación de la salud cardiovascular.

En el ámbito mental, el sueño cumple un papel insustituible en la consolidación de la memoria, el procesamiento emocional y la capacidad para resolver problemas complejos. El National Institute of Aging indica que durante las diferentes fases del sueño, especialmente en la etapa REM, el cerebro organiza y almacena recuerdos, procesa las vivencias del día y favorece el equilibrio emocional. Además, dormir bien se asocia con una mayor creatividad, agudeza mental y capacidad de aprendizaje, mientras que la falta de sueño puede provocar irritabilidad, dificultades de concentración y un aumento del estrés.

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Los beneficios de un sueño reparador también se reflejan en la prevención de enfermedades crónicas y en la ralentización del envejecimiento biológico. Diversas investigaciones recientes sugieren que mantener hábitos de sueño saludables puede reducir el riesgo de padecer hipertensión, diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas, entre otras afecciones. Asimismo, dormir bien contribuye a una mejor salud de la piel, el cerebro y otros órganos, favoreciendo una vida más larga y de mayor calidad.

Cuánto hay que dormir para ralentizar el envejecimiento

Una investigación que analizó a medio millón de personas sugiere que dormir 6,4 a 7,8 horas cada noche podría asociarse con un envejecimiento biológico más lento en órganos clave, como el cerebro, el corazón y el sistema inmunológico. Según datos publicados en Nature, modificar los hábitos de sueño puede ser importante para la salud y longevidad al influir en los mecanismos de reparación y equilibrio del organismo.

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Vista cenital de una persona durmiendo en una cama a oscuras, cubierta hasta la cintura por una colcha. Un brillo verde emana de su pecho.
Un estudio sobre medio millón de personas reveló que dormir entre 6,4 y 7,8 horas por noche se asocia con un envejecimiento biológico más lento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir entre 6,4 y 7,8 horas por noche ayuda a ralentizar el envejecimiento al mantener los relojes biológicos internos de distintos órganos dentro de rangos óptimos. La evidencia disponible muestra que quienes lo hacen fuera de este intervalo presentan más signos de envejecimiento biológico acelerado y un mayor riesgo de enfermedades crónicas, por afectar procesos esenciales del cuerpo.

El estudio liderado por Junhao Wen de la Universidad de Columbia, publicado en mayo de 2026, identificó que la mejor salud y menor ancianidad se asocian con ese rango específico de sueño. De acuerdo con Verywell Health, aunque previamente se recomendaban de siete a nueve horas para adultos, estos resultados precisan una horquilla más ajustada para un envejecimiento saludable.

Cómo se mide el envejecimiento con relojes biológicos

El equipo de investigación recurrió a 23 relojes biológicos desarrollados a partir de biomarcadores sanguíneos, imágenes cerebrales y datos de salud para estimar la edad interna de diferentes órganos. Al analizar estos indicadores, observaron que diversos sistemas pueden envejecer a ritmos distintos según la cantidad de sueño.

Según Nature, el “punto óptimo” de descanso fue variable: el corazón mostró mejores resultados con seis horas de sueño, mientras que el cerebro se benefició más con ocho horas. En conjunto, la mayoría de los órganos manifestaron menos signos de envejecimiento alrededor de las siete horas de descanso diarias.

Mujer con expresión de angustia acostada en la cama oscura, con los ojos abiertos. Un reloj digital en la mesita de noche marca las 3:33 AM.
Dormir menos de seis horas se relaciona con estrés fisiológico, inflamación sistémica y mayor riesgo de hipertensión, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Healthline señala que estos marcadores biológicos aportan una estimación más ajustada del impacto del sueño en la salud respecto a la edad cronológica. Los resultados reflejaron diferencias entre hombres y mujeres, así como entre individuos, lo que significa que el sueño ideal puede variar de una persona a otra.

Efectos de dormir poco o mucho sobre la salud y el envejecimiento

Quienes duermen menos de seis horas o más de ocho horas muestran consecuencias distintas a nivel fisiológico. De acuerdo con estudios, el déficit de sueño se relaciona con estrés fisiológico, inflamación sistémica y mayor riesgo de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes tipo 2, obesidad y condiciones cardiovasculares.

Una revisión de Circulation Research destaca que descansar menos se vincula con la activación del eje hipotalámico-hipofisario-adrenal, aumento de la actividad simpática, mayor inflamación y disfunción metabólica, lo que incrementa el riesgo de las afecciones. Asimismo, los autores destacan que el insomnio crónico con esa duración es un fuerte predictor de los riesgos mencionados.

Por otro lado, hacerlo en exceso está más vinculado a problemas cerebrales y neuropsiquiátricos, como depresión o deterioro cognitivo, y puede ser señal de enfermedades subyacentes. Eating Well agrega que tanto la falta como el exceso de sueño estuvieron asociados a tasas más elevadas de mortalidad en el seguimiento a largo plazo.

Una investigación de Scientific Reports demostró que el abuso del descanso se asocia con un 57% más de riesgo del déficit mental, en comparación con quienes lo hacen en los rangos recomendados. Los autores explican que la relación es “en forma de U”, y que los largos periodos suelen ir acompañados de problemas psíquicos.

Mujer sentada en su cama, angustiada tras despertar de una pesadilla. La escena transmite la dificultad de enfrentar problemas de sueño como el insomnio, y cómo estos afectan la salud mental y el bienestar. La imagen destaca la importancia de un descanso adecuado y la gestión de trastornos del sueño. (Imagen ilustrativa Infobae)
Dormir más de ocho horas se vinculó con depresión, deterioro cognitivo y una mayor mortalidad en el seguimiento a largo plazo (Imagen ilustrativa Infobae)

Expertos como Karen Lincoln de la UC Irvine y Joseph Dzierzewski de la Fundación Nacional del Sueño coinciden en que la duración óptima del sueño es un indicador biológico, más que una simple preferencia. Dormir fuera del rango recomendado puede, según los expertos en Verywell Health, reflejar o contribuir al deterioro del organismo.

Consejos para mejorar el sueño y recomendaciones de especialistas

Optimizar la calidad del sueño es tan crucial como ajustar su duración. El National Institute of Aging sugiere mantener horarios regulares y establecer rutinas relajantes antes de dormir para ayudar a regular el reloj biológico. También aconseja evitar el uso de pantallas y las comidas copiosas en la noche.

Vista aérea de una mujer durmiendo boca abajo en una cama con sábanas y manta grises, en una habitación oscura con una ventana a la izquierda.
Los especialistas recomendaron mantener horarios regulares, evitar pantallas y comidas copiosas por la noche y priorizar la calidad del sueño para mejorar el descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Healthline recomienda prestar atención a condiciones médicas o psiquiátricas que puedan interferir con el sueño y destaca la importancia de abordar de manera diferenciada tanto el déficit como el exceso de horas. Según Verywell Health, la calidad del sueño no depende solo de la cantidad: sentirse descansado al despertar se considera el mejor indicador de un sueño reparador.

Otras medidas útiles, de acuerdo con Eating Well, incluyen mantener el dormitorio oscuro y en silencio, limitar el consumo de alcohol y fomentar la actividad física durante el día. La regularidad en los hábitos de sueño suele ser más importante que dormir exactamente el mismo número de horas cada noche.

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