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El inesperado club que quiere a Vozinha después de que Colo Colo anunció la contratación del arquero figura del Mundial

El guardameta de 40 años todavía no viajó a Chile para sumarse al Cacique y el fichaje podría colapsar por una flamante propuesta de otro continente

Vozinha todavía no viajó a Chile y su fichaje por Colo Colo podría caerse (REUTERS/Paul Childs)
Vozinha todavía no viajó a Chile y su fichaje por Colo Colo podría caerse (REUTERS/Paul Childs)
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El fichaje del arquero Vozinha por Colo Colo entró en una zona de incertidumbre tras su tercera postergación para viajar a Chile. Desde la dirigencia del Cacique remarcaron que las demoras no eran motivo de preocupación, pero el caboverdiano estaría a un paso de ser fichado por otro equipo, luego de que el cuadro chileno anunció su llegada en redes sociales.

La demora se acumuló en tres fechas consecutivas: primero se esperaba su arribo el martes, después el miércoles y más tarde el jueves pasado, pero el portero no aterrizó en Santiago, informó el portal brasileño Globo Esporte. Según consignó el medio chileno La Tercera, el director ejecutivo de Colo Colo, Jaime Pizarro, atribuyó el retraso a “situaciones personales” y a trámites pendientes. El dirigente sostuvo que el guardameta estuvo en Cabo Verde, luego viajó a Lisboa para completar documentación y que aún restaban horas para conocer el itinerario definitivo.

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La incertidumbre creció por la información del periodista Raphael Bózeo, que trabaja en el medio citado y señaló que el portero de 40 años está cerca de fichar por el Berkane de Marruecos. Según esa versión, el club marroquí avanzó en las negociaciones con Bubista, entrenador de Cabo Verde en el Mundial de 2026, y el técnico ya dio su aprobación para fichar al guardameta de 40 años, a quien considera un “jugador de confianza” por el pasado compartido en la selección.

Berkane de Marruecos le habría realizado una oferta a Vozinha (IMAGN IMAGES vía Reuters/Sam Navarro)
Berkane de Marruecos le habría realizado una oferta a Vozinha (IMAGN IMAGES vía Reuters/Sam Navarro)

Por otro lado, el dirigente de Colo Colo había explicado que parte del problema pasaba por los requisitos de ingreso al país. Dijo que el jugador debió asistir al consulado, obtener la visa y completar documentación distinta de la que suele exigirse a futbolistas del Mercosur, donde el ingreso resulta más simple. “Hemos tenido hasta hace pocos minutos conversación con su representante. Entiendo incluso que él ha tenido contacto con algunos medios para poner en conocimiento cuál es particularmente el retraso que ha existido y a qué se debe”, explicó Jaime Pizarro.

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El ejecutivo albo evitó establecer públicamente un ultimátum, aunque reconoció que el margen no puede extenderse de manera indefinida. “Todo indica, por las conversaciones directas con quienes trabajan con él y con el propio jugador, que primero debe solucionar sus temas personales y después viajar. Obviamente hay que tener un plazo porque es absolutamente razonable y veremos en estas horas cómo eso se puede abordar”, explicó.

Fernando Ortiz, director técnico de Colo Colo, brindó declaraciones en conferencia de prensa en la que habló sobre el tema. “Tuve un diálogo. La verdad es que intercambiamos opiniones con Vozinha, como le gusta que le digan a él, a mí me gusta, Josimar como es su nombre. Lo vi contento, lo vi feliz, si bien su forma de pensar no es tan expresivo, él está contento de la opción de estar con nosotros. Obviamente tiene sus temas personales. Quizá la ansiedad que genera por querer tener a una figura como él en nuestro fútbol es entendible. Esperemos que pueda resolver pronto su situación y que podamos contar con él”, señaló el entrenador, según informó La Tercera.

El anuncio de Colo Colo sobre Vozinha
El anuncio de Colo Colo sobre Vozinha

Vozinha espera la propuesta del elenco de Marruecos para decidir su futuro y podría dejar atrás el acuerdo con el club chileno. El mismo reporte lo describe como una de las revelaciones de Cabo Verde en el Mundial de 2026, desempeño que despertó interés en otros mercados antes de su anuncio en Santiago. Fue elegido en el Once Ideal de la Copa del Mundo.

Colo Colo hizo oficial su incorporación en redes sociales el 24 de julio con una imagen acompañada por el mensaje: “Bienvenido, te esperamos en el Estadio Monumental”. Desde entonces, el arquero no publicó contenidos vinculados con el club chileno en sus cuentas personales.

No obstante, en las últimas horas, el futbolista compartió fotografías firmando balones y camisetas para aficionados durante sus vacaciones en Cabo Verde, otra vez sin aludir a su supuesto nuevo equipo. En una de esas publicaciones escribió: “El mayor trofeo es inspirar a la próxima generación”.

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