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Luck Ra explicó por qué se separó de La Joaqui y habló de los rumores de infidelidad: “Me duele que duden”

Tras días de especulaciones y mensajes emotivos, el cantante cordobés habló de las versiones que circularon sobre su ruptura

Luck Ra habló con Ángel de Brito sobre el final de su relación con La Joaqui
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Después de diversos rumores y emotivas despedidas, Luck Ra decidió pronunciarse sobre su ruptura con La Joaqui. Si bien el cordobés aclaró cómo fue la separación, también aprovechó para acallar algunas versiones que circulaban en redes sociales sobre una infidelidad con Tuli Acosta.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito habló en LAM (América) y contó detalles de su charla con el cordobés: “Con la novela de la Joaqui, Luck Ra y bla bla bla, yo le había escrito a él cuando empezó el conflicto con Tuli, con todo esto. Me contestó hoy recién porque hoy tenía un show en el Bronx, en Nueva York. Está trabajando allá y se queda unos días”.

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El conductor también destacó que Luck Ra estaba enojado por cómo los usuarios reaccionaron ante el tema en redes sociales: “Me dijo que estaba recibiendo muchas pu... en las redes, a pesar de lo bien que habló la Joaqui de él, porque en definitiva habló muy bien”.

Continuando con la charla, De Brito resaltó que el cordobés fue quien terminó la pareja y expresó: "Estaba un poco enroscado con eso, lo que me dijo puntualmente, me confirmó todo lo que contamos acá, que él decidió terminar la relación porque no quería que la relación empeore, que estaban bien, pero que ya se daba cuenta que no iba para más. De su parte, estaba un poco enojado con esto del tema de los hijos, que lo criticaban a él, que no se bancaba las hijas. Me dijo: “Yo con las nenas tengo una relación”“.

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Un hombre con cabello azul, chaqueta de cuero, collar y tatuajes a la izquierda, y una mujer con cabello rojizo, labios marcados, collar y tatuajes a la derecha.
Luck Ra rompe el silencio sobre su separación de La Joaqui y niega rumores con Tuli Acosta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fue entonces cuando el periodista reflexionó sobre estas teorías que circulaban en redes sociales: "Pero evidentemente hay alguien que está metiendo ficha acá, porque los separados cuentan la misma versión. Y después por atrás aparecen otros cuentos. Me dice: “De hecho, tuve un padrastro”, me decía él todo el tiempo. “O sea, entiendo cómo es que, que mi mamá tenga otra pareja, entiendo, perfecto”. Me dijo literalmente: “Me hice cargo y tomé la decisión de terminar porque ya no estaba el amor que había antes, y no quería que la relación termine peor estirando algo que yo sentía que ya no iba para mí, aunque la quería”“.

Luego, Ángel continuó leyendo los mensajes de Luck Ra: "Me dijo: “No hubo ningún problema, no la dejé por las hijas, obviamente. Las amo a las nenas”. Y me dijo: “Soy hijo, tuve un padrastro, mi mamá tenía un novio. O sea, entiendo perfecto todo este conflicto. No había ningún tipo de competencia interna ni ningún, conflicto de esa naturaleza”. Dice: “Lo que más me duele es que duden que no haya querido hacerla feliz”. Ella lo dijo. Dijo: “Fue el novio que más feliz me hizo”.

la joaqui luck ra
Luck Ra aclara por qué terminó con La Joaqui y qué pasó con los rumores de infidelidad

Instantes después, el conductor también se refirió a los rumores de infidelidad: “Me dice: “Muchos piensan que yo soy superficial porque me dedico a la música alegre. Nada de lo que se me bardea es cierto. Con Tuli no pasó nada”, que en esto coinciden los tres hasta acá“. Y agrega: “No tuve tiempo para digerir la separación y ya se hizo público”. Eso sí, le costó bastante entenderlo. Ustedes los dos son muy famosos, ¿cómo no se va a hacer público si dejan de publicar cosas y la gente siente que están separados? Me dijo: “Mucha gente le hizo daño a la Joaqui y el único que la hizo feliz fui yo, porque a los anteriores le faltaban el respeto”. Me dijo: “La relación no iba más”.

Por último, el periodista contó qué le dijo al cantante tras su charla: "Yo lo que le explicaba a ellos cuando hablé también es que la prensa no se sienta a inventar un cuento. O sea, alguien de adentro está señalando a Tuli, alguien dice el problema eran las hijas. Alguien habla. ¿Por qué Tuli y no otra?“.

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