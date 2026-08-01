Un tren que se dirigía a Mar del Plata arrolló a un auto que pasó con las barreras bajas: murió una persona

La formación provenía de la estación Constitución con destino Mar del Plata (X: @TrenesGenerales)

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Durante el temporal que afecta a la mayor parte de la provincia de Buenos Aires, un tren que se dirigía a Mar del Plata arrolló un auto y provocó la muerte de una persona. El incidente ocurrió por la tarde en la localidad bonaerense de Maipú.

Según le confirmaron fuentes de Trenes Argentinos a Infobae, la formación N° 305 estaba transitando el paso a nivel Ayacucho, ubicado sobre la avenida homónima de Maipú, cuando un vehículo pasó con las barreras bajas. El episodio fue alrededor de las 18:50.

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Al menos una persona se encontraba dentro del vehículo, que fue la víctima fatal. En cuanto a los usuarios que se encontraban dentro del tren, no se reportaron heridos, le confirmaron a este medio.

En la zona del accidente, en la ciudad que se encuentra a unos 130 kilómetros de Mar del Plata, trabajaron varios servicios de seguridad. Hasta las 22:00 no se había logrado reanudar el servicio del tren, ya que estaban esperando por la Policía Científica para las tareas de peritaje. Una vez que se realizara el trabajo pertinente, la unidad continuará su marcha hasta su destino final en Mar del Plata.

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El paso nivel donde ocurrió el siniestro

De acuerdo con la información obtenida por el medio local Semana Maipuense, todavía no fue confirmada la identidad de la víctima fatal. Sin embargo, trascendió que se trataría de un hombre mayor de edad, cuyo cuerpo habría salido despedido del interior del vehículo producto de la fuerza del impacto.

Durante las primeras actuaciones estuvieron presentes el personal del cuartel de Bomberos local y una ambulancia del Hospital Raúl Montalverne, quienes confirmaron la muerte del conductor. A raíz de esto, los restos fueron trasladados hacia la morgue, en donde se espera que los familiares se presenten para poder identificarlo.

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Un hombre discutió con su pareja, la mató y se tiró a las vías del tren en Merlo

Una mujer de 51 años fue hallada asesinada el jueves 23 de julio en una vivienda ubicada en la localidad bonaerense de Merlo, según informaron fuentes policiales. El femicidio se destapó debido a que su pareja, un hombre de 32 años, murió tras arrojarse al paso de una formación del tren Sarmiento.

El hecho fue descubierto luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona sin vida en una casa situada en la calle Formosa al 1500. Al arribar al lugar, los efectivos de la Comisaría 1ª de Merlo encontraron el cuerpo de Carina Elizabeth Salcedo tendido en el piso de la vivienda.

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El presunto femicidio se descubrió producto del suicidio del acusado (Gentileza: NA)

Según detallaron las fuentes a las que tuvo acceso Infobae, la mujer tenía una chalina alrededor del cuello y presentaba lesiones en el rostro. La primera reconstrucción de los investigadores indicó que, durante la noche previa al hallazgo, Salcedo habría mantenido una fuerte discusión con su pareja, identificado como Sergio Rodrigo Cuello.

La cuñada de la víctima, identificada como A.P.C., declaró que durante esas horas se escucharon gritos que provenían del interior de la vivienda. Fue así que, durante la mañana, la mujer se dirigió a la casa para avisarle que Cuello se había arrojado al paso de una formación del ramal Merlo-Once del ferrocarril Sarmiento. Al ingresar, encontró a Salcedo sin vida.

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A partir de estos datos, la Unidad Funcional de Instrucción N° 12 de Morón tomó intervención en la causa y dispuso la realización de la autopsia para establecer la causa de la muerte de Salcedo. Además, indicaron que el caso se investigará como un femicidio seguido de suicidio, debido a que el hombre murió en el instante tras el impacto con el tren.

Según la Comisaría de la Mujer y la Familia de Merlo, no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto autor. Sin embargo, las autoridades ordenaron el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, con la intención de reconstruir los movimientos previos y establecer con precisión la secuencia ocurrida dentro de la vivienda.

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Otras de las medidas confirmaron que los peritos de la Policía Científica y un médico policial trabajaron en el domicilio para recolectar pruebas. Asimismo, durante la mañana de los hechos, el servicio del tren Sarmiento se vio afectado con demoras y circulación limitada entre las estaciones de Once y Castelar, debido al suicidio del acusado.