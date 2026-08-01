Renuncia la Viceministra de Inversión y Competencia de Guatemala

Valeria Prado Mancilla renunció el 31 de julio como viceministra de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía. (MINECO)

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La viceministra de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía, Valeria Prado Mancilla, presentó su renuncia este 31 de julio y la dimisión se hizo efectiva de inmediato, informó el Ministerio de Economía a través de un comunicado.

Con esa salida, el GabineteEconómico registró su segunda baja en un mes, tras la renuncia del entonces ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura Ruiz.

El Ministerio de Economía indicó que Prado concluyó sus funciones y que desde el 1 de agosto se incorporará a la Presidencia de la República para brindar asesoría especializada en proyectos estratégicos y prioritarios del Gobierno.

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La cartera también señaló que desarrolla una transición ordenada y evalúa perfiles para designar a quien asumirá el viceministerio.

Prado Mancilla había asumido el cargo en abril de 2025, luego de la renuncia de Antonio José Romero Florián, y antes fue viceministra de Asuntos Registrales.

Durante su gestión, estuvo a cargo de la agenda de inversión y competencia del Mineco, dio seguimiento a negociaciones entre Guatemala y EstadosUnidos sobre temas comerciales y de inversión, e integró el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación (INDE).

El Ministerio de Economía informó que Valeria Prado se incorporará desde el 1 de agosto a la Presidencia de la República como asesora en proyectos estratégicos y prioritarios. (MINECO)

El Mineco también recordó que Prado promovió la modernización y digitalización de los registros públicos cuando ocupó el Viceministerio de Asuntos Registrales.

Sin confirmación

En paralelo, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que el ingeniero Luis Arturo Mérida presentó su renuncia como viceministro encargado del Área Energética.

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Sin embargo, después indicó que la salida no estaba confirmada, pese a que habían publicado un comunicado de prensa que después fue eliminado de sus redes sociales y de la información compartida a los medios de comunicación.

Esa cartera añadió que sigue pendiente el nombramiento del viceministro de Minería e Hidrocarburos, cargo que ocupaba el actual ministro ErwinBarrios.

El Ministerio de Energía y Minas difundió y luego retiró un comunicado sobre la renuncia de Luis Arturo Mérida, mientras sigue vacante el viceministerio de Minería e Hidrocarburos. (MEM)

Relevos, renuncias y destituciones

A lo largo de la administración del presidente Bernardo Arévalo, la alta rotación en las carteras ejecutivas.

Entre destituciones motivadas por cuestionamientos éticos, dimisiones por desacuerdos presupuestarios y crisis operativas, el Gabinete de Gobierno ha registrado la salida de múltiples ministros y una varios viceministros y altos directores, entre ellos:

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Comunicaciones (CIV)

Jazmín de la Vega: Primera ministra destituida de la cartera en mayo de 2024, tras confirmarse pagos realizados a empresas contratistas fuera del cronograma acordado con la Presidencia.

Félix Alvarado: Sucedió a De la Vega y dimitió en noviembre de 2024. Su renuncia estuvo enmarcada en diferencias metodológicas y discrepancias estructurales respecto a la gestión vial y ejecución del gasto.

Lizzette Benítez: Removida en octubre de 2025 después de admitir ante la bancada parlamentaria la inexistencia de un plan integral de mantenimiento carretero.

Viceministerios en constante relevo: Viceministros como Max García, Alex Bautista y Edvin Cardona (Infraestructura), Érick Rosales (Desarrollo Urbano) y José Raúl Solares (Comunicaciones) dejaron sus viceministerios en medio de restructuraciones continuas.

Gobernación

En octubre de 2025, la fuga masiva de 20 reclusos vinculados a la pandilla Barrio 18 del centro carcelario Fraijanes II desencadenó una profunda reestructuración en el Ministerio de Gobernación (Mingob):

Francisco Jiménez: Presentó su renuncia como ministro de Gobernación a solicitud del Ejecutivo para asumir la responsabilidad política tras la falla de contención del sistema penitenciario.

Claudia Palencia: Viceministra de Asuntos Antinarcóticos, removida dentro del mismo paquete de relevos gubernamentales.

José Portillo: Viceministro de Seguridad, cuya dimisión fue aceptada conjuntamente en el reajuste del equipo de seguridad ciudadana.

Ambiente, Salud y Energía

María José Iturbide (MARN): Removida del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en abril de 2024 debido a investigaciones tras revelarse el uso de vehículos oficiales asignados para fines particulares de sus familiares.

Óscar Cordón Cruz (MSPAS): Dimitió de la titularidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en junio de 2024 citando complicaciones severas de salud.

Víctor Hugo Ventura (MEM): Dejó el Ministerio de Energía y Minas tras reajustes internos de gabinete, relevado por Erwin Barrios.