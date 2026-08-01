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Renuncia la Viceministra de Inversión y Competencia de Guatemala

La dimisión se hizo efectiva este 31 de julio y el Mineco dijo que desde el 1 de agosto asesorará a la Presidencia en Guatemala

La salida de Valeria Prado marcó la segunda baja del Gabinete Económico en un mes tras la renuncia de Víctor Hugo Ventura Ruiz.
Valeria Prado Mancilla renunció el 31 de julio como viceministra de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía. (MINECO)
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La viceministra de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía, Valeria Prado Mancilla, presentó su renuncia este 31 de julio y la dimisión se hizo efectiva de inmediato, informó el Ministerio de Economía a través de un comunicado.

Con esa salida, el GabineteEconómico registró su segunda baja en un mes, tras la renuncia del entonces ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura Ruiz.

El Ministerio de Economía indicó que Prado concluyó sus funciones y que desde el 1 de agosto se incorporará a la Presidencia de la República para brindar asesoría especializada en proyectos estratégicos y prioritarios del Gobierno.

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La cartera también señaló que desarrolla una transición ordenada y evalúa perfiles para designar a quien asumirá el viceministerio.

Prado Mancilla había asumido el cargo en abril de 2025, luego de la renuncia de Antonio José Romero Florián, y antes fue viceministra de Asuntos Registrales.

Durante su gestión, estuvo a cargo de la agenda de inversión y competencia del Mineco, dio seguimiento a negociaciones entre Guatemala y EstadosUnidos sobre temas comerciales y de inversión, e integró el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación (INDE).

La salida de Valeria Prado marcó la segunda baja del Gabinete Económico en un mes tras la renuncia de Víctor Hugo Ventura Ruiz.
El Ministerio de Economía informó que Valeria Prado se incorporará desde el 1 de agosto a la Presidencia de la República como asesora en proyectos estratégicos y prioritarios. (MINECO)

El Mineco también recordó que Prado promovió la modernización y digitalización de los registros públicos cuando ocupó el Viceministerio de Asuntos Registrales.

Sin confirmación

En paralelo, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que el ingeniero Luis Arturo Mérida presentó su renuncia como viceministro encargado del Área Energética.

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Sin embargo, después indicó que la salida no estaba confirmada, pese a que habían publicado un comunicado de prensa que después fue eliminado de sus redes sociales y de la información compartida a los medios de comunicación.

Esa cartera añadió que sigue pendiente el nombramiento del viceministro de Minería e Hidrocarburos, cargo que ocupaba el actual ministro ErwinBarrios.

La salida de Valeria Prado marcó la segunda baja del Gabinete Económico en un mes tras la renuncia de Víctor Hugo Ventura Ruiz.
El Ministerio de Energía y Minas difundió y luego retiró un comunicado sobre la renuncia de Luis Arturo Mérida, mientras sigue vacante el viceministerio de Minería e Hidrocarburos. (MEM)

Relevos, renuncias y destituciones

A lo largo de la administración del presidente Bernardo Arévalo, la alta rotación en las carteras ejecutivas.

Entre destituciones motivadas por cuestionamientos éticos, dimisiones por desacuerdos presupuestarios y crisis operativas, el Gabinete de Gobierno ha registrado la salida de múltiples ministros y una varios viceministros y altos directores, entre ellos:

Comunicaciones (CIV)

  • Jazmín de la Vega: Primera ministra destituida de la cartera en mayo de 2024, tras confirmarse pagos realizados a empresas contratistas fuera del cronograma acordado con la Presidencia.
  • Félix Alvarado: Sucedió a De la Vega y dimitió en noviembre de 2024. Su renuncia estuvo enmarcada en diferencias metodológicas y discrepancias estructurales respecto a la gestión vial y ejecución del gasto.
  • Lizzette Benítez: Removida en octubre de 2025 después de admitir ante la bancada parlamentaria la inexistencia de un plan integral de mantenimiento carretero.
  • Viceministerios en constante relevo: Viceministros como Max García, Alex Bautista y Edvin Cardona (Infraestructura), Érick Rosales (Desarrollo Urbano) y José Raúl Solares (Comunicaciones) dejaron sus viceministerios en medio de restructuraciones continuas.

Gobernación

En octubre de 2025, la fuga masiva de 20 reclusos vinculados a la pandilla Barrio 18 del centro carcelario Fraijanes II desencadenó una profunda reestructuración en el Ministerio de Gobernación (Mingob):

  • Francisco Jiménez:Presentó su renuncia como ministro de Gobernación a solicitud del Ejecutivo para asumir la responsabilidad política tras la falla de contención del sistema penitenciario.
  • Claudia Palencia: Viceministra de Asuntos Antinarcóticos, removida dentro del mismo paquete de relevos gubernamentales.
  • José Portillo: Viceministro de Seguridad, cuya dimisión fue aceptada conjuntamente en el reajuste del equipo de seguridad ciudadana.

Ambiente, Salud y Energía

  • María José Iturbide (MARN): Removida del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en abril de 2024 debido a investigaciones tras revelarse el uso de vehículos oficiales asignados para fines particulares de sus familiares.
  • Óscar Cordón Cruz (MSPAS): Dimitió de la titularidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en junio de 2024 citando complicaciones severas de salud.
  • Víctor Hugo Ventura (MEM): Dejó el Ministerio de Energía y Minas tras reajustes internos de gabinete, relevado por Erwin Barrios.

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