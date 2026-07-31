Bolsas de nicotina: los cinco riesgos para la salud que preocupan a los expertos

Las bolsas de nicotina liberan nicotina a través de la mucosa bucal y en 2024 superaron las 23.000 millones de unidades vendidas en el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las bolsas de nicotina se expandieron de manera alarmante en el mercado global y en 2024 superaron los 23.000 millones de unidades vendidas, un aumento del 50% respecto al año anterior. Son pequeños sobres que se colocan entre el labio superior y la encía y liberan nicotina, la sustancia adictiva del tabaco, al torrente sanguíneo a través de la mucosa de la boca.

Su consumo preocupa a la comunidad científica. Una nueva publicación de JAMA, revista de la Asociación Médica Estadounidense, expuso cinco riesgos concretos para la salud vinculados a su uso y advirtió sobre la falta de regulaciones y el aumento de intoxicaciones accidentales, especialmente en niños y adolescentes.

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JAMA advirtió que las bolsas de nicotina pueden causar lesiones en la boca, dolor bucal y dolor de garganta con más frecuencia que el cigarrillo electrónico/DPA Archivo

El producto, que viene en sabores como menta, mentol, cítricos y tabaco, no fue aprobado para ningún uso médico por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), aunque está permitida su venta.

En su artículo, Kristin Walter, editora adjunta de JAMA, identificó cinco riesgos concretos para el organismo humano.

1. Lesiones en la boca

Las bolsas de nicotina pueden causar lesiones en la boca, dolor bucal y dolor de garganta con más frecuencia que el cigarrillo electrónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una encuesta entre adultos que usan estas bolsitas, aproximadamente la mitad desarrolló lesiones en la boca, como manchas, bultos y abrasiones o desgastes dentales, y más de un tercio tuvo dolor bucal.

Cerca del 20% también sintió dolor de garganta. Estos efectos son más frecuentes que los del cigarrillo electrónico, aunque las bolsitas evitan el riesgo de inhalar saborizantes calentados, metales pesados y otros subproductos propios de ese dispositivo.

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2. Dependencia

Generan dependencia y pueden alcanzar niveles de nicotina en sangre iguales o mayores que los de un cigarrillo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bolsas de nicotina generan dependencia y llevan a muchas personas a usarlas junto con cigarrillos electrónicos, convencionales o ambos.

Pueden producir niveles de nicotina en sangre iguales o mayores que los de fumar un cigarrillo, aunque el pico tarda más en alcanzarse: entre 20 y 65 minutos, frente a los 5 u 8 minutos del cigarrillo.

3. Sustancias cancerígenas

Se han detectado trazas de sustancias cancerígenas en algunas bolsas de nicotina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se detectaron trazas de carcinógenos, que son sustancias que pueden provocar tumores, en algunas bolsitas, aunque en niveles más bajos que en cigarrillos y tabacos de mascar o snus (un tipo de tabaco sin humo que se coloca bajo el labio superior).

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Esto no significa que las bolsitas causen cáncer de forma comprobada. El artículo aclara que las consecuencias a largo plazo sobre el sistema cardiovascular, la salud bucal crónica y el riesgo de cáncer son, por ahora, desconocidas.

4. No ayudan a dejar de fumar

No hay pruebas sólidas de que las bolsas de nicotina ayuden a dejar de fumar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas las usan como alternativa al cigarrillo con la idea de que las ayudarán a abandonar el tabaco convencional. Hasta ahora no hay pruebas de que el uso de bolsas de nicotina mejore los resultados para dejar de fumar.

Lo que sí se comprobó es que reducen la exposición a muchos carcinógenos propios del cigarrillo en quienes las usan como reemplazo total, pero eso no equivale a que permitan dejar la nicotina.

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5. Intoxicación accidental

Los casos de intoxicación accidental por bolsas de nicotina en menores de 6 años se multiplicaron más de siete veces en Estados Unidos entre 2020 y 2023 (Freepik)

Los datos del Sistema Nacional de Datos sobre Envenenamientos de Estados Unidos muestran que entre 2020 y 2023 los casos de ingesta accidental en menores de 6 años se multiplicaron más de siete veces.

Esas intoxicaciones tuvieron resultados médicos graves con más frecuencia que las producidas por cualquier otro producto de nicotina o tabaco.

Una generación en la mira de la industria

Las bolsas de nicotina, los cigarrillos electrónicos y el cigarrillo convencional comparten un denominador: la dependencia a la nicotina (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diálogo con Infobae, Silvia Cabrerizo, médica pediatra y toxicóloga e integrante del Grupo de Trabajo de Consumos Problemáticos de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), comentó: “Es importante que se difunda información rigurosa sobre las bolsitas de nicotina. Muchos de los adolescentes y los jóvenes que empiezan a usarlas no tienen conciencia ni conocimientos sobre los riesgos para la salud”.

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“Hay adolescentes que acceden a ellas porque las empresas se las regalan. El inicio de su uso puede ser una puerta de entrada a que se genere dependencia a la nicotina”, agregó la experta.

La especialista argentina también destacó que las bolsitas vienen con saborizantes y se venden cerca de las golosinas en kioscos. “Eso hace que se disminuya la percepción de los riesgos que el uso de las bolsitas implica”, afirmó.

La información difundida por la doctora Walter en JAMA se suma al comunicado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tal como informó Infobae el 17 de mayo pasado. Esa agencia de ONU había emitido una advertencia global sobre este producto.

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“El consumo de bolsas de nicotina se está extendiendo rápidamente, y la reglamentación no logra seguir el ritmo”, subrayó el doctor Vinayak Prasad, jefe de la Unidad Antitabaco de la OMS.

La OMS identificó tácticas de venta dirigidas a jóvenes: sabores como chicle o masticable, promoción a través de influencers, patrocinio de conciertos y de la Fórmula 1, y mensajes que alientan el consumo discreto en colegios y espacios sin humo.

OMS identificó el patrocinio de conciertos y eventos deportivos como una de las tácticas de la industria para atraer jóvenes consumidores (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos casos, el empaque imita el de dulces o marcas populares de caramelos, lo que aumenta los riesgos para los niños pequeños. Algunos productos se venden con hasta 150 miligramos de nicotina por bolsa y se promocionan como versiones “para principiantes”, “para avanzados” y “para expertos”.

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En 160 países no existe ninguna regulación específica sobre esas bolsitas. Solo 16 países prohíben su venta y apenas 32 aplican algún tipo de norma, como límites de edad o restricciones publicitarias.

“Estos productos están diseñados para crear adicción y es muy necesario proteger a nuestros jóvenes de la manipulación de la industria”, afirmó el doctor Etienne Krug, director del Departamento de Determinantes de la Salud, Promoción y Prevención de la OMS.

La agencia sanitaria de ONU pidió a los gobiernos que actúen antes de que una nueva generación quede atrapada en la adicción (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nicotina afecta el desarrollo cerebral durante la adolescencia e impacta en la atención y el aprendizaje. Su consumo temprano aumenta la probabilidad de dependencia a largo plazo y del uso futuro de otros productos de tabaco, según la OMS.

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No existen estudios publicados sobre cómo tratar específicamente la dependencia a estas bolsitas. Los tratamientos disponibles para la adicción a la nicotina en general, asesoramiento médico, terapia psicológica y medicamentos como la vareniclina, sí demostraron ser efectivos, según aclaró la doctora Walter en JAMA.