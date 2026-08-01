La prima de Thiago Medina habló tras su denuncia por abuso sexual al exGran Hermano: “Nadie sabe lo que yo pasé”

La joven decidió contar lo que vivió cuando tenía 13 años (Video: LAM-América TV)

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Días atrás, Iara Agustina Ledesma, de 19 años, denunció a Thiago Medina por abuso sexual. La joven, prima del exparticipante de Gran Hermano, afirma que los hechos ocurrieron cuando ella tenía 13 años y él, 17. La denuncia se conoció el jueves por la noche y Medina la negó horas después mediante un comunicado en sus redes sociales. Al día siguiente, Iara habló en LAM (América TV) y se quebró en llanto frente a las cámaras.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, los hechos denunciados habrían ocurrido en una vivienda ubicada sobre la calle Vilela, en Virrey del Pino, partido de La Matanza. De acuerdo con el relato de Ledesma, aquella noche Medina se encontraba en su casa, ingresó a su habitación mientras ella estaba acostada y la sometió a tocamientos por debajo de la ropa. Los dos vivían a seis o siete cuadras de distancia pero no tenían contacto frecuente.

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Iara tardó años en poder contarlo. En su testimonio en LAM reconstruyó ese silencio con precisión: “Yo estaba acostada en mi pieza cuando Thiago estaba con mi hermano y bueno, estaban jugando a los juegos. Y él se mete a mi cama y me empieza a tocar. Pero yo no lo conté en ese momento porque él me había dicho que se iba a armar mucho quilombo en la familia”.

El silencio se extendió durante tres años. Iara no se lo contó a nadie, ni siquiera a su madre. En LAM explicó por qué: “Ella trabajaba y no quería cargarla con esto”. Recién a los 15 años encontró las palabras: “Me callé hasta los quince, que fue cuando por primera vez lo pude contar, porque ya estaba muy mal y me estaba comiendo la cabeza”.

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Thiago negó la acusación de abuso sexual

La primera revelación no fue ante la Justicia sino ante la propia familia de Medina. Iara fue con su madre a la casa de los Medina. Estaban presentes Brisa —la hermana gemela de Thiago—, el padre y los hermanos menores. Lo que ocurrió en esa reunión quedó grabado en su memoria con detalle: “Thiago la llama a mi mamá en la pieza de él, porque mi mamá es la madrina de Thiago, le dice: ‘Madrina, vení que quiero hablar con vos’. Mi mamá fue y Thiago le dijo que la perdone, que por favor lo perdone, porque él no quería hacer esto, pero que lo perdone”.

La madre de Iara respondió que no podía perdonarlo, pero aclaró que no iba a tomar ninguna acción. En ese momento, la familia quería que el asunto quedara en silencio: “Solamente queríamos que no lo sepa todo el mundo, porque vos vas en el barrio y le hablás de esto y la gente lo sabe”.

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Brisa, en aquella reunión, le prometió apoyo a su prima: “Prima, voy a estar con vos, te voy a apoyar”. Esa promesa no duró. Días después llegó Camila —la otra hermana de Thiago, que no estaba presente aquella noche— y el clima cambió: “Vino y empezó a llenarle la cabeza a ellos de que todo es mentira”.

Fue Camila quien, según Iara, se encargó de difundir en el barrio que todo era inventado. “Hace poco me enteré que estuvo hablando de mí, que yo mentía con todo esto”, relató. Y precisó que esa versión circuló durante años entre vecinos y conocidos: “Esto, lo que yo estoy contando ahora, en el barrio todos lo saben, porque cuando ellos se pelearon con gente de la esquina de la casa de ellos, la gente esa lo amenazaba por contar esto”.

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La joven aseguró que el exparticipante de Gran Hermano le pidió disculpas llorando (Video: LAM-América TV)

Iara aclaró que el tema nunca había trascendido por su parte: “Yo de este tema lo hablamos con ellos nomás y bueno, ella fue la única que se encargó de hablar por todos lados”. Primero publicó un video en sus redes sociales y luego se presentó ante la Policía. En LAM explicó su decisión de hacer la denuncia formal: “Ya estaba preparada para hacerlo y lo pensé un montón por toda la gente lo que iba a decir, pero creo yo que tienen que saberlo, porque él tiene dos nenas”.

Cuando Brito le preguntó cómo había vivido ver a Medina en la casa de Gran Hermano, Iara respondió: “Estuve mal porque decía: ‘¿Cómo puede ser que una persona que haya hecho eso esté tan bien ahora?’”. Durante la entrevista, Iara se quebró en más de una ocasión. En uno de los momentos más crudos del testimonio, entre sollozos, dijo: “Nadie sabe lo que yo pasé en el momento”. Cuando Carla Czudnowsky le preguntó qué había vivido internamente durante los tres años que guardó silencio, respondió: “Estaba mal, obvio, estaba mal constantemente, pero bueno, no lo contaba”.

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Iara también respondió a las acusaciones de Thiago y Camila, quienes sostuvieron que los había amenazado con hacer pública la situación en tres o cuatro ocasiones previas. La joven los desafió a demostrarlo: “Si es verdad que yo los amenazo, que muestren las pruebas de que yo lo estoy amenazando”. Y cerró con un reclamo claro sobre adónde quiere que llegue todo esto: “Yo quiero que salga todo, que sea todo legal y que salga por la justicia, que si es mentira o es verdad”.

Pepe Ochoa le preguntó cómo había sido el momento en que Thiago reconoció los hechos. Iara lo describió así: “Él lo contó llorando, que lo perdone, que él no quería hacer eso, pero que lo perdonen”. Tras hacerse pública la denuncia, nadie de la familia de Medina se contactó con Iara. “De la familia de él nadie”, confirmó cuando le preguntaron. Tampoco lo hizo la madre de sus hijas. Thiago Medina respondió horas después de conocerse la acusación con un comunicado en sus redes sociales en el que negó los hechos de forma categórica, y publicó además una serie de historias de Instagram en la misma línea.

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