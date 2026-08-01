El Salvador: 761 afiliados al ISSS diagnosticados con cáncer del sistema reproductivo durante el último año

Un total de 761 casos de cáncer en el sistema reproductivo en El Salvador durante 2025, con 716 diagnósticos en mujeres y 45 en hombres, de acuerdo con datos del ISSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) reportó 761 casos de cánceres vinculados al sistema reproductivo durante 2025, recopilado por el Observatorio de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos perteneciente a la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa). 716 diagnósticos corresponden a mujeres (94.1%) y 45 a hombres (5.9%), lo que destaca la carga desproporcionada de estas enfermedades entre la población femenina asegurada.

En el detalle de los cánceres más comunes, el cáncer de mama se ubicó como el de mayor incidencia de los afiliados al ISSS con 553. En mujeres llegó a 551 y en hombres los casos fueron 2. El 47% de estos casos se concentró en el departamento de San Salvador. Le siguieron La Libertad (14.6%), Santa Ana (10.7) y San Miguel (7.4%).

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De los 553 casos de cáncer de mama registrados por el ISSS durante el año pasado, el grupo de 40 a 49 años concentró el 25.5%, con 141 casos, seguido por personas de 50 a 59 años, con 133 casos (24.1%), y de 60 a 69 años, con 121 (21.9%).

El 94,1% de los diagnósticos de cáncer entre afiliados del ISSS correspondió a mujeres y el 5,9% a hombres. El cáncer de mama fue el más frecuente en mujeres, y el de próstata, en hombres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al cáncer de endometrio, el ISSS contabilizó 101 casos. La mayor parte de los diagnósticos fue en mujeres mayores de 50 años, especialmente en la franja de 50 a 59 años con un promedio de 32.67% (33). El departamento de San Salvador registró la mitad de los casos del país.

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El cáncer de cuello uterino sumó 47 casos registrados en el año. La distribución por edades indica que afectó principalmente a mujeres de 30 a 39 años, con 15 casos, lo que representa el 31.91%. El siguiente grupo con más casos corresponde a mujeres de 40 a 49 años, con 13 diagnósticos (27.66%), seguido por el grupo de 50 a 59 años, que registró 11 casos (23,40%).

La Libertad con 17 casos (36.17%) y San Salvador con 12 casos (25.53%) encabezaron el listado departamental.

El cáncer de cuello uterino sumó 47 casos entre las mujeres afiliadas al ISSS y La Libertad y San Salvador encabezaron los diagnósticos por departamento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros diagnósticos incluyeron el cáncer de ovario (8 casos) y el cáncer de vagina (9 casos), ambos con mayor incidencia entre mujeres de 40 a 69 años. La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que la relación entre el Virus del Papiloma Humano (VPH) es el principal factor asociado a cerca del 75% de los casos de cáncer vaginal.

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En la población masculina afiliada al ISSS, el cáncer de próstata fue el tipo más frecuente, con 33 casos reportados. Más de la mitad de los diagnósticos se dieron en hombres de 70 a 79 años al sumar 17 casos (51.5%). Aunque el informe también señala que 8 casos de cáncer testicular fueron detectados en hombres jóvenes de 20 a 39 años.

La mortalidad asociada a estos cánceres también fue documentada. El ISSS registró 131 muertes por cánceres del sistema reproductivo en 2025, de las cuales 100 corresponden a mujeres (76.3%) y 31 a hombres (23.7%). El cáncer de mama fue la principal causa de muerte oncológica en mujeres, con 42 defunciones, seguido por el cáncer de cuello uterino (28 muertes) y el de ovario (16 muertes). Entre los hombres, el cáncer de próstata representó el 90% de las muertes asociadas a cánceres del sistema reproductivo.

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