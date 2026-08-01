Dos argentinos en semifinales en San Marino y Bonn: Díaz Acosta quedó a un triunfo del Top 100 y Federico Gómez continúa su remontada

Facundo Díaz Acosta y Federico Gómez siguen trepando en el ranking ATP

Guardar

El tenis argentino volvió a tener una jornada de festejos en el Challenger Tour. Facundo Díaz Acosta y Federico Gómez avanzaron este viernes a las semifinales de los torneos de San Marino y Bonn, respectivamente, y extendieron la racha positiva.

En el ATP 125 de San Marino, que se juega sobre polvo de ladrillo, el máximo favorito del certamen y actual número 101° del ranking ATP derrotó al boliviano Juan Carlos Prado Ángelo (157°) por 6-2, 4-6 y 6-1, tras dos horas de juego.

PUBLICIDAD

Díaz Acosta alcanzó así su séptima semifinal del año en la categoría, donde ya logró cuatro títulos en lo que va de 2026. Además, quedó a una sola victoria de asegurar su regreso al Top 100: ahora mismo ocupa el puesto 101.

En busca de la final, el zurdo enfrentará este sábado al ganador del duelo entre el lituano Vilius Gaubas (128° y tercer preclasificado) y el experimentado brasileño Thiago Monteiro (303°).

PUBLICIDAD

Luego de atravesar dos temporadas difíciles por distintas lesiones que le hicieron perder terreno en el ranking, Díaz Acosta volvió a encontrar rodaje en el circuito Challenger y convirtió esa regularidad en resultados: este año levantó el trofeo en el AAT Challenger de Tigre, en Sao Leopoldo (Brasil), Francavilla al Mare (Italia) y Milán (Italia).

Facundo Díaz Acosta sigue buscando su mejor versión

Campeón del Argentina Open 2024, torneo que marcó el punto más alto de su carrera profesional y que lo llevó semanas más tarde a alcanzar su mejor posición -47°- en el ranking ATP, Díaz Acosta aspira a sumar un nuevo representante nacional en el Top 100 y lograr nuevamente continuidad en los principales escenarios del circuito mayor.

PUBLICIDAD

La otra gran noticia para el tenis nacional llegó desde Alemania, donde Federico Gómez (191°) se instaló entre los cuatro mejores del Challenger 75 de Bonn, sobre arcilla.

El bonaerense necesitó casi tres horas de batalla para superar al brasileño Matheus Puccinelli de Almeida (297°) por 7-6 (5), 2-6 y 7-5, en un partido cambiante que supo resolver con personalidad en los momentos decisivos.

PUBLICIDAD

Gracias a esta victoria, Gómez aseguró un importante salto en el ranking mundial y, de manera virtual, ya aparece ubicado en el puesto 173°, continuando con la recuperación de posiciones luego de varios meses de irregularidad.

Su próximo desafío será aún mayor: enfrentará al británico Jan Choinski (88°), primer preclasificado del torneo, con un lugar en la final en juego.

Federico Gómez se aseguró un importante salto en el ranking ATP (Crédito: Challenger de Temuco)

La nota negativa de la jornada fue el retiro de Juan Bautista Torres (276°) en los cuartos de final del torneo Challenger 75 de Liberec, República Checa, que también se juega sobre polvo de ladrillo. Problemas físicos lo forzaron a abandonar el partido que estaba perdiendo ante el peruano Gonzalo Bueno (160° y tercer favorito) por 5-2 en el primer set.

PUBLICIDAD

Torres, de 24 años, venía de realizar un significativo desgaste físico frente al italiano Michele Ribecai (267°) por 3-6, 7-5 y 6-2, tras dos horas y 45 minutos, y luego superó a Guido Justo (223°) por 6-3 y 6-3 en el duelo de argentinos por los octavos de final.