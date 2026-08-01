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Dos argentinos en semifinales en San Marino y Bonn: Díaz Acosta quedó a un triunfo del Top 100 y Federico Gómez continúa su remontada

El zurdo superó al boliviano Juan Carlos Prado Ángelo y dio otro paso hacia su quinto título del año en el Challenger Tour. El de Merlo derrotó al brasileño Puccinelli de Almeida y se aseguró un importante salto en el ranking

Facundo Díaz Acosta y Federico Gómez siguen trepando en el ranking ATP
Facundo Díaz Acosta y Federico Gómez siguen trepando en el ranking ATP
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El tenis argentino volvió a tener una jornada de festejos en el Challenger Tour. Facundo Díaz Acosta y Federico Gómez avanzaron este viernes a las semifinales de los torneos de San Marino y Bonn, respectivamente, y extendieron la racha positiva.

En el ATP 125 de San Marino, que se juega sobre polvo de ladrillo, el máximo favorito del certamen y actual número 101° del ranking ATP derrotó al boliviano Juan Carlos Prado Ángelo (157°) por 6-2, 4-6 y 6-1, tras dos horas de juego.

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Díaz Acosta alcanzó así su séptima semifinal del año en la categoría, donde ya logró cuatro títulos en lo que va de 2026. Además, quedó a una sola victoria de asegurar su regreso al Top 100: ahora mismo ocupa el puesto 101.

En busca de la final, el zurdo enfrentará este sábado al ganador del duelo entre el lituano Vilius Gaubas (128° y tercer preclasificado) y el experimentado brasileño Thiago Monteiro (303°).

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Luego de atravesar dos temporadas difíciles por distintas lesiones que le hicieron perder terreno en el ranking, Díaz Acosta volvió a encontrar rodaje en el circuito Challenger y convirtió esa regularidad en resultados: este año levantó el trofeo en el AAT Challenger de Tigre, en Sao Leopoldo (Brasil), Francavilla al Mare (Italia) y Milán (Italia).

Facundo Díaz Acosta
Facundo Díaz Acosta sigue buscando su mejor versión

Campeón del Argentina Open 2024, torneo que marcó el punto más alto de su carrera profesional y que lo llevó semanas más tarde a alcanzar su mejor posición -47°- en el ranking ATP, Díaz Acosta aspira a sumar un nuevo representante nacional en el Top 100 y lograr nuevamente continuidad en los principales escenarios del circuito mayor.

La otra gran noticia para el tenis nacional llegó desde Alemania, donde Federico Gómez (191°) se instaló entre los cuatro mejores del Challenger 75 de Bonn, sobre arcilla.

El bonaerense necesitó casi tres horas de batalla para superar al brasileño Matheus Puccinelli de Almeida (297°) por 7-6 (5), 2-6 y 7-5, en un partido cambiante que supo resolver con personalidad en los momentos decisivos.

Gracias a esta victoria, Gómez aseguró un importante salto en el ranking mundial y, de manera virtual, ya aparece ubicado en el puesto 173°, continuando con la recuperación de posiciones luego de varios meses de irregularidad.

Su próximo desafío será aún mayor: enfrentará al británico Jan Choinski (88°), primer preclasificado del torneo, con un lugar en la final en juego.

Federico Gómez Temuco1
Federico Gómez se aseguró un importante salto en el ranking ATP (Crédito: Challenger de Temuco)

La nota negativa de la jornada fue el retiro de Juan Bautista Torres (276°) en los cuartos de final del torneo Challenger 75 de Liberec, República Checa, que también se juega sobre polvo de ladrillo. Problemas físicos lo forzaron a abandonar el partido que estaba perdiendo ante el peruano Gonzalo Bueno (160° y tercer favorito) por 5-2 en el primer set.

Torres, de 24 años, venía de realizar un significativo desgaste físico frente al italiano Michele Ribecai (267°) por 3-6, 7-5 y 6-2, tras dos horas y 45 minutos, y luego superó a Guido Justo (223°) por 6-3 y 6-3 en el duelo de argentinos por los octavos de final.

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