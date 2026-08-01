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Maxi López y Daniela Christiansson celebraron los siete meses de su hijo Lando desde Suiza

El exfutbolista y su pareja se encuentran disfrutando del verano europeo juntos tras los más de 40 días que estuvieron separados y festejaron el nuevo mes en la vida de su segundo hijos

Cuatro personas, dos adultos y dos niños pequeños, posan al aire libre frente a un lago con montañas y barcos atracados
Maxi López y Daniela Christiansson celebraron los siete meses de Lando (Instagram)
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Maxi López pasó más de 40 días fuera de casa cubriendo el Mundial 2026 para Telefe, partido a partido, hasta la final de la selección argentina. Ahora, junto a Daniela Christiansson, el exfutbolista celebró los siete meses de Lando, el segundo hijo que tienen en común, con una serie de publicaciones en sus historias de Instagram.

Así, con emotivos mensajes de amor, la pareja mostró cómo disfruta de este momento en Suiza, donde la familia pasa estos días junto a Benedicto y Constantino, dos de los tres hijos que el exfutbolista tuvo con Wanda Nara.

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Fue Daniela quien abrió el registro del día. En su historia publicó una foto de Lando acostado sobre una superficie blanca, con una remera beige y un short gris oscuro con pequeños estampados. El bebé sonríe con el brazo derecho levantado, como saludando a cámara. A su lado, un cartel de madera con el texto “Cumpliendo 7 meses hoy”. Daniela etiquetó a Maxi y acompañó la publicación con corazones rojo y celeste.

Maxi, por su parte, publicó varias historias a lo largo del día. En la primera aparece sentado en el exterior, con remera negra y anteojos de sol oscuros, sosteniendo a Lando en brazos. El bebé viste un mameluco crema con lunares de colores y medias celestes, y mira a cámara con los ojos bien abiertos. De fondo, una pared gris. La canción elegida para acompañar esa historia fue “My Universe”, de Coldplay y BTS.

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Un bebé rubio con camisa beige y shorts grises con koalas sonríe acostado junto a un cartel que indica siete meses de edad
La tierna foto que compartió Daniela en sus historias
Un hombre con gafas de sol y camiseta negra sostiene a un bebé con mameluco claro y camiseta de puntos. Fondo de pared texturizada
La pareja está en Suiza disfrutando del verano

Una segunda historia lo muestra en un entorno diferente. Esta vez es Benedicto quien sostiene a Lando. Los dos están sin remera, cara a cara, y el bebé lo observa de cerca. El fondo ubica la escena claramente en Suiza: una casa de estilo alpino con persianas verdes, jardín cuidado y vegetación ordenada. La canción de esa historia fue “Mi Fotocopia Original”, de Sarita.

El cierre del festejo llegó con el collage que Maxi publicó con la etiqueta de Daniela. La imagen reúne cuatro fotos distribuidas en cuadrícula con el texto central “Felices 7 meses a nuestro bebé”. Arriba a la izquierda, una foto de Lando recién nacido, etiquetada con el usuario de Daniela. Arriba a la derecha, Lando en el presente con ropa oscura. Abajo a la izquierda, una foto en tono sepia de un bebé en cochecito, etiquetada con el usuario de Maxi: su propia imagen de cuando era pequeño. Abajo a la derecha, Lando sonriendo a cámara con ropa clara.

La comparación que propone el collage es directa: Lando recién nacido junto a la imagen de su madre de bebé, y Lando actual junto a la foto de archivo de su padre. Los cuatro cuadros organizados en esa grilla funcionan como un ejercicio visual de parecidos a través del tiempo.

Hombre sin camiseta sostiene a un bebé, ambos se miran. Al fondo, un edificio con persianas verdes y vegetación
Maxi eligió una foto de Benedicto, uno de sus hijos con Wanda Nara, para celebrar al pequeño Lando
Cuatro fotos de un bebé: rostro de perfil, de frente, en cochecito y en silla. Incluye un texto con la frase 'Happy 7 months to our baby boy'
"Felices siete meses a nuestro bebé", escribió Daniela en su historia (Instagram)

La celebración se dio en el marco de unos días en Suiza que la familia comparte con Benedicto y Constantino. Los hijos que Maxi tuvo con Wanda Nara aparecen integrados al cotidiano del viaje, y uno de ellos tiene protagonismo directo en las fotos del festejo de Lando.

Días atrás, la familia documentó sus días en Europa con una serie de posteos. El primer registro del viaje lo mostró todavía en movimiento, parado en una oficina de alquiler de autos con Lando en brazos y Elle a su lado. Él llevó remera blanca, shorts negros y anteojos oscuros; la nena, vestido floreado y anteojos rosas. Los tres recién llegados, todavía en tránsito, con el equipaje pendiente y el reencuentro a minutos de distancia.

Los días transcurrieron entre el sol, la pileta y la mesa. Una foto mostró al exdeportista sentado en una mesa de madera exterior a pleno sol, con Elle y Lando a cada lado, los tres sin abrigo. En otra, Daniela y el bebé estuvieron acostados sobre una manta a rayas amarillas y blancas: Lando, vestido de negro con un pequeño estampado de koala, sostuvo un juguete de aros naranjas mientras ella lo miró de costado.

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