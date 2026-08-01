La Conmebol terminó de enterrar el proyecto de Infantino

La UEFA, presidida por Aleksander Ceferin, se mostró en las antípodas del proyecto de Infantino (Créditos: Reuters/Gonzalo Fuentes)

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La publicación del diario The Times en el transcurso del 28 de julio pasado abrió una crisis en el mapa del fútbol a nivel mundial, luego de informar que la FIFA pretendía “vender participaciones en el Mundial a inversores privados”. La UEFA fue la primera en pronunciarse, ya que comunicó que sus selecciones nacionales no participarían en los torneos organizados por la Casa Madre si esta intención permanecía en pie. El mismo camino siguieron la Concacaf y la Confederación Asiática. Y en las últimas horas se expresó la Conmebol, que tampoco lo respaldó y terminó por enterrar el proyecto de Gianni Infantino. De esta manera, el presidente de la FIFA no tuvo otro camino que dar de baja la iniciativa.

Fuentes de la FIFA a las que tuvo acceso Infobae aseguraron que Infantino esperaba un apoyo de Conmebol, pero cuando vio que la organización sudamericana lo estaba analizando y pidió más precisiones, decidió anular el proyecto.

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Tras el comunicado crítico de la UEFA, que amenazó con un boicot a la Copa del Mundo y a otras competiciones correspondientes a la FIFA, y con Conmebol mostrando reservas, Gianni Infantino llegó a la conclusión de que, si decidía avanzar con el proyecto, no iba a poder manejar una situación que escaló más allá de lo que esperaba.

Este viernes, horas antes a las palabras de Infantino, la Conmebol había confirmado que “solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance” de la cuestionada iniciativa denominada como FIFA Forward Enterprise (FFE). Al mismo tiempo, manifestó que se “convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige”.

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La cautela de la Conmebol terminó por precipitar el proyecto de Gianni Infantino (Créditos: Reuters/Cesar Olmedo)

Esta comunicación explicó las declaraciones posteriores de Infantino, quien descartó poner en práctica el FFE: “Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar. Nuestro propósito ha sido siempre —y siempre lo será— unir y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no avanzará“.

El principal dirigente había explicado cuáles iban a ser los alcances de esta creación a través de un video difundido el miércoles 29 de julio: “Es una oportunidad que las federaciones miembro de la FIFA decidirán democráticamente. El fútbol es el deporte más popular del mundo. Eso lo ha convertido en un valor comercial extraordinario. Queremos que continúe, porque eleva a todo el fútbol. Nuestro trabajo es asegurarnos que todo el mundo crezca. Nuestro deporte tiene un gran valor comercial que no hemos aprovechado y, para explotarlo, necesitamos una estrategia empresarial centrada y dedicada”.

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A continuación, explicó lo que significaba esta idea en términos económicos: “Para empezar, la financiación a través del programa aumentará significativamente para cada federación miembro de la FIFA de los 8 millones de dólares que reciben hoy, a los 20 millones de dólares que recibirán de inmediato para el nuevo ciclo que comienza el 1 de enero de 2027. Esto representa un aumento del 150% de este ciclo al siguiente, y seguirá creciendo en cada ciclo: garantizado”.

"El proyecto ha generado divisiones", declaró Infantino

Sin embargo, la misiva de la UEFA sentó una postura indeclinable: “Ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes”. A esta determinación, se sumaron los rechazos de la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

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Cabe destacar que Gianni Infantino debía reunir, al menos, 106 votos afirmativos entre las 211 federaciones miembro de la FIFA para la aprobación del FFE, ya que solo requería “una mayoría simple, superior al 50%, de los 211 miembros de la FIFA, además del respaldo del Consejo de la FIFA”, según expresó el medio británico The Independent. Entre las tres Confederaciones mencionadas, juntaban 136 federaciones en contra del plan.

EL COMUNICADO COMPLETO DE LA CONMEBOL QUE DERIVÓ EN LA BAJA DEL PROYECTO IMPULSADO POR INFANTINO

PRIMERO ESTÁ EL FÚTBOL

La CONMEBOL reafirma que su prioridad será siempre el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo.

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Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia.

El fútbol siempre está primero.

Desde que la CONMEBOL tomó conocimiento de la propuesta presentada por la FIFA en relación con el proyecto FFE, y en cumplimiento de sus procedimientos institucionales, inició un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige.

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Con ese objetivo, la CONMEBOL solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE.

La CONMEBOL continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza.

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La CONMEBOL hace un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol y a anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés.