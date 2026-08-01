El Ejército de Rusia lanzó un bombardeo contra Kiev con misiles balísticos: al menos 4 muertos y 13 heridos

Bomberos trabajan en el lugar de un edificio de apartamentos alcanzado por un ataque con misiles rusos, en medio de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Kiev (Ucrania), el 1 de agosto de 2026 (REUTERS/Gleb Garanich)

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Al menos 4 personas murieron y 13 resultaron heridas en Kiev la madrugada del sábado durante un ataque ruso con misiles balísticos, según informaron las autoridades de la capital ucraniana. El alcalde Vitali Klitschko comunicó en Telegram que, en un primer momento, se reportaron 3 fallecidos, cifra que fue luego actualizada por la administración militar de la ciudad con la confirmación de una cuarta víctima mortal.

El balance de los heridos también fue revisado a 13 personas, después de que inicialmente se informara de 10 lesionados. De acuerdo con la administración militar, el ataque provocó “un incendio en un edificio de seis pisos en el distrito de Solomianski”. La institución castrense advirtió que “la amenaza del uso de misiles balísticos sigue siendo alta” e instó a la población a permanecer en los refugios hasta el fin de la alerta aérea.

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“Explosiones en la ciudad. Kiev está siendo atacada con misiles balísticos. ¡Permanezcan en los refugios!”, escribió Klitschko vía Telegram. Periodistas en Kiev reportaron haber escuchado más de 10 explosiones consecutivas, lo que activó las alarmas de vehículos en la ciudad.

Un bombero trabaja en el lugar de un edificio de apartamentos alcanzado por un ataque con misiles rusos, en medio de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Kiev (Ucrania), el 1 de agosto de 2026 (REUTERS/Gleb Garanich)

Kiev y Moscú intensificaron en las últimas semanas sus ataques de largo alcance, tras el estancamiento de los esfuerzos diplomáticos encabezados por Washington para poner fin a la invasión. El episodio ocurre después de que las Naciones Unidas confirmaran que junio fue el mes más mortífero para la población civil en Ucrania desde abril de 2022, tras el aumento de los ataques de largo alcance por parte de Moscú contra localidades de todo el país.

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Este último ataque contra la capital ucraniana ocurre un día después de que el Ejército del país invadido tomó represalias contra objetivos dentro de Rusia, buscando presionar a Moscú para que acceda a negociar tras casi cuatro años y medio de conflicto. El gigante ruso del comercio electrónico Wildberries informó el viernes que su centro logístico en Volgogrado se incendió tras un bombardeo nocturno, el más reciente de una serie de incidentes contra las instalaciones de la compañía. Kiev acusó a Wildberries de almacenar piezas de drones y apoyar al Ejército ruso.

En el ámbito diplomático, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, mantuvo el viernes una conversación telefónica con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky para abordar la situación crítica de la defensa aérea de Ucrania, la urgencia de contar con misiles interceptores para los sistemas Patriot y el impacto de la guerra en los mercados internacionales.

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Volodimir Zelensky y JD Vance en una reunión (Europa Press/Archivo)

“He recibido una buena llamada de teléfono del vicepresidente de EEUU, JD Vance. Hemos hablado de nuestra reciente reunión con el presidente Trump en Washington, que fue positiva y productiva”, expresó Zelensky en su mensaje. El jefe de Estado ucraniano insistió ante Vance en que la recepción de misiles interceptores Patriot sigue siendo “una prioridad” para su país, especialmente ante el déficit de este armamento, clave para protegerse de los ataques con misiles balísticos rusos.

Durante la última reunión en Washington, Trump habría confirmado que Ucrania recibió permiso para fabricar misiles interceptores Patriot en colaboración con la empresa estadounidense Raytheon, tal como lo había anunciado en la cumbre de la OTAN en Ankara el 8 de julio. Sin embargo, el presidente estadounidense indicó ante la prensa que aún no está claro si finalmente se permitirá a Ucrania la producción de este armamento estratégico.

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“Hay que ser muy prudentes, pero también muy cuidadosos. No hemos llegado a un acuerdo al respecto. Lo estamos considerando, pero es difícil ceder ese tipo de tecnología. Y no creo que esto llegue a suceder. Hay personas a las que se les da esa tecnología y que algún día podrían volverse en tu contra”, advirtió Trump al ser consultado sobre el futuro de la cooperación militar con Kiev.

(Con información de AFP)