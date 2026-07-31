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Camilota defendió a Thiago Medina tras la denuncia por abuso sexual: “Va a salir todo a la luz”

La exparticipante de Cuestión de Peso aseguró que la acusación de Lara Agustina Ledesma no es real y se mostró del lado de su hermano

La exparticipante de Cuestión de Peso aseguró que la denuncia es falsa y se mostró a favor de su hermano (Video: Lape Club Social-América TV)
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Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, enfrenta una denuncia por abuso sexual radicada por su prima Lara Agustina Ledesma, de 19 años, quien afirma que los hechos ocurrieron cuando ella tenía 13 años y él, 17, en una vivienda ubicada en Virrey del Pino, partido de La Matanza. Su hermana Camila Deniz, más conocida como Camilota, salió a defenderlo públicamente.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, aquella noche Medina ingresó a la habitación de Ledesma mientras ella estaba acostada y la sometió a tocamientos por debajo de la ropa.

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La joven también reveló que su primo intentó garantizar su silencio. “Él me dijo que no le contara a nadie porque se iba a armar lío”, afirmó en declaraciones al periodista Mati Gonz, quien fue el primero en difundir la noticia en sus redes sociales, antes de que la denuncia quedara radicada oficialmente.

Fue en este contexto que la exparticipante de Cuestión de Peso (Eltrece) le envió un audio a Pilar Smith que se emitió en Lape Club Social (América TV), donde negó las acusaciones de forma categórica: “Amor, obviamente que es todo mentira, como te digo. Obviamente, la justicia se va a encargar y va a salir toda la luz, pero qué feo que jueguen con algo así, porque es la cuarta, quinta vez que le hacen lo mismo". Y cerró: “Así que nada, no sé qué están buscando, están hablando pelotudeces, pero bueno, la justicia se va a encargar de todo”.

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Texto blanco sobre fondo negro con un comunicado que niega hechos atribuidos y menciona acciones judiciales
Thiago Medina declara que niega los hechos que se le atribuyen y que el caso está en manos de su abogado, ofreciendo total disposición a la Justicia.

Camilota no fue la única en expresarse. Tras la repercusión pública del caso, Medina tomó la palabra a través de un comunicado publicado en sus propias redes. En el texto decidió negar punto por punto las acusaciones que penden sobre su cabeza: “Quiero expresar que niego de manera categórica los hechos que se me atribuyen”.

El exparticipante de Gran Hermano también informó que derivó el asunto a su representación legal y que se puso a disposición de la Justicia. “El tema ya se encuentra en manos de mi abogado y me he puesto a total disposición de la Justicia para que la verdad salga a la luz”, escribió.

Al cierre del comunicado, Medina anticipó que no volverá a pronunciarse sobre el tema en lo inmediato: “Por respeto a la investigación y a todas las personas involucradas, no voy a realizar más declaraciones por el momento”.

Pero este comunicado no fue todo. Luego de que este tema saliera a la luz, Pilar Smith se comunicó con la expareja de Daniela Celis y contó al aire de LAM (América TV) la respuesta que recibió por parte del joven de 23 años, quien decidió minimizar la situación con una frase que generó repercusión inmediata en el piso del programa de Ángel de Brito: “Esta piba es la tercera o cuarta vez que me jode con eso”.

Thiago Medina
El relato de Lara sobre lo que sucedió esa noche

La denuncia, a la que accedió Infobae, fue radicada en el Centro de la Mujer y la Familia de Virrey del Pino y contiene detalles precisos de lo ocurrido. Según la presentación judicial, Medina habría ingresado a la habitación de Ledesma, levantó el acolchado, se acostó a su lado y empezó a tocarle sus partes íntimas. Al ver la reacción de la joven, le habría advertido: “Si lo contás se va a armar un gran lío familiar”.

La denunciante aseguró que el episodio se mantuvo en secreto durante mucho tiempo. Hace tres años, su familia se enteró de lo ocurrido e increpó a la familia de Medina. Las dos partes llegaron entonces a un acuerdo: que la situación no saldría del entorno familiar.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, a cargo del fiscal Juan Pablo Volpicina, y también intervino la Secretaría de la Mujer de La Matanza. Según fuentes judiciales, Ledesma instó la acción penal pero no solicitó medidas cautelares contra el acusado.

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CamilotaThiago MedinadenunciaAbuso SexualLara Agustina Ledesma

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