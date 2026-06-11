Ciencia

Mundial 2026: el maratón de partidos y el riesgo silencioso que inquieta a los especialistas en salud circulatoria

Expertos advierten que la cantidad inédita de encuentros puede favorecer el sedentarismo y elevar el peligro de coágulos, e insisten en la importancia de moverse y cuidar la circulación durante el torneo

Guardar
Google icon
Ilustración de pantalla dividida con un hombre cansado en un sofá rodeado de comida chatarra y un niño estirándose con snacks saludables frente al televisor.
El Mundial de fútbol 2026, con 104 partidos televisados en 39 días, elevó la advertencia médica por el riesgo de trombosis venosa profunda asociado al sedentarismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial de fútbol 2026, con su récord de 104 partidos televisados en 39 días y cerca de 180 horas de emisión, ha motivado una advertencia desde el ámbito médico: el riesgo de padecer trombosis venosa profunda por el sedentarismo extremo.

Según especialistas consultados por Sport Life, la ampliación del torneo a 48 selecciones supone un desafío para la salud de los aficionados, quienes pueden pasar horas prolongadas sentados frente al televisor, situación que repercute tanto en el bienestar circulatorio como en el metabólico.

PUBLICIDAD

Victoria Sánchez Simonet, jefa de la Unidad de Medicina Interna del Hospital Vithas Málaga, advierte: “pasar largas horas sentado sin interrupciones aumenta el riesgo de desarrollar problemas metabólicos, ya que este se enlentece, y problemas circulatorios graves como la trombosis venosa profunda, una patología que en este contexto clínico se denomina coloquialmente como ‘trombosis del sofá’ y que también podría definirse como el ‘síndrome de la clase turista’ aplicado al salón de casa”.

Imagen 3D de un coágulo sanguíneo grande y rojo, formado por glóbulos rojos y pequeñas plaquetas, dentro de un vaso sanguíneo rosado. Se ven más células flotando.
La trombosis del sofá aparece cuando la inactividad durante los partidos ralentiza el flujo sanguíneo en las piernas y favorece la formación de coágulos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno ocurre porque la inactividad ralentiza el flujo sanguíneo en las piernas, lo que favorece la formación de coágulos capaces de desencadenar complicaciones graves.

PUBLICIDAD

Cómo prevenir la trombosis durante los partidos

Frente a este riesgo, la especialista recomienda integrar rutinas de movimiento durante el visionado de los partidos. Según la dra. Sánchez Simonet: “es fundamental levantarse y caminar durante unos minutos cada hora, aprovechando los descansos o las interrupciones del juego para realizar estiramientos suaves que activen la circulación de las piernas y los tobillos”. Esta pauta busca interrumpir las largas fases de inmovilidad que caracterizan a los eventos deportivos televisados.

Hombre de mediana edad con camiseta a rayas celestes y blancas estira los brazos sobre la cabeza mirando una televisión con un partido de fútbol en un salón.
Los especialistas recomiendan levantarse y caminar unos minutos cada hora durante el Mundial de fútbol 2026 para activar la circulación y reducir el riesgo de trombosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Levantar el cuerpo del sofá y dar pequeños paseos o realizar movimientos articulares durante los partidos puede reducir la probabilidad de trombosis, facilita el retorno venoso y mantiene activo el metabolismo. Según los especialistas citados, la prevención pasa por adoptar hábitos que permitan disfrutar sin comprometer la salud.

La hidratación y las bebidas a evitar

La hidratación se presenta como otro factor en la prevención de eventos vasculares durante las semanas del Mundial. La Dra. Sánchez Simonet dijo a Sport Life: “priorizar el consumo de agua y evitar el abuso de bebidas azucaradas, alcohólicas o estimulantes, ya que estas últimas pueden contribuir a la deshidratación y aumentar la tensión cardiovascular en momentos de gran emoción”.

Mantener una buena ingesta de líquidos ayuda a proteger el sistema circulatorio y a contrarrestar los efectos del sedentarismo y la tensión emocional que genera la competición.

La hidratación con agua ayuda a prevenir coágulos durante el Mundial, mientras que el exceso de alcohol, cafeína y bebidas energéticas aumenta el riesgo cardiovascular y neurológico (Imagen Ilustrativa Infobae)
La hidratación con agua ayuda a prevenir coágulos durante el Mundial, mientras que el exceso de alcohol, cafeína y bebidas energéticas aumenta el riesgo cardiovascular y neurológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una hidratación adecuada no solo previene la formación de coágulos, sino que también ayuda a mantener el equilibrio metabólico mientras transcurren las jornadas maratonianas frente al televisor. En cambio, el exceso de alcohol, cafeína o bebidas energéticas puede agravar el riesgo cardiovascular y neurológico, especialmente cuando la emoción y el nerviosismo se combinan con la falta de movimiento.

Qué comer durante el Mundial

La nutrición es otro de los hábitos que más se resienten en periodos de grandes eventos deportivos. Carmen García Cortés, nutricionista del Hospital Vithas Málaga, apunta en Sport Life: “no se trata de prohibir, sino de elegir mejor y con conciencia”. La tentación de recurrir a snacks ultraprocesados, bebidas azucaradas o comidas rápidas es elevada, pero una planificación inteligente puede transformar la experiencia sin renunciar al placer de la celebración.

Cuatro personas (dos adultos, un niño, una niña) sentadas en un sofá gris viendo un partido de fútbol en la TV. La mesa tiene palomitas, papas, alitas y bebidas.
La nutrición durante el Mundial de fútbol 2026 puede cuidarse con alternativas a los ultraprocesados, como nachos con guacamole, brochetas de pollo y pizzetas integrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista propone alternativas saludables y rápidas como nachos con guacamole casero, patatas gajo con especias, mini brochetas de pollo y verduras, o pizzetas integrales con ingredientes frescos. Estos alimentos, además de ser apetecibles, no sobrecargan el sistema digestivo ni favorecen el aumento de peso, permitiendo sobrellevar las semanas del torneo sin consecuencias indeseadas para la salud.

Cómo sostener el sueño y el descanso

Los horarios cambiantes y la emoción de los partidos pueden alterar las rutinas de sueño y descanso. Carmen García Cortés dijo a Sport Life: “intentar mantener una rutina de sueño lo más estable posible y asegurar una ingesta adecuada de agua. Evita el exceso de cafeína y, especialmente, la combinación de alcohol con bebidas energéticas, ya que pueden tener efectos perjudiciales para tu salud cardiovascular y neurológica”.

El Mundial suele propiciar reuniones sociales y desajustes en los hábitos cotidianos; por ello, los expertos insisten en la importancia de no descuidar el descanso y priorizar el autocuidado, incluso en el contexto de la celebración deportiva.

Ilustración microscópica de glóbulos rojos modificados entrelazándose para formar un gel elástico dentro de un vaso sanguíneo, con células sanguíneas dispersas.
Los expertos aconsejan mantener una rutina de sueño, no abandonar el ejercicio físico y consultar ante hinchazón persistente o dolor en las piernas durante el Mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas de alerta durante el torneo

Más allá de las recomendaciones generales, la vigilancia de síntomas inusuales es clave para evitar complicaciones graves. La dra. Sánchez Simonet recalca que “no se debe abandonar la rutina habitual de ejercicio físico y que es vital estar alerta ante cualquier síntoma inusual, como hinchazón persistente o dolor en las piernas”.

El objetivo, según la especialista, no es alarmar al aficionado, sino dotarlo de pautas sencillas para que disfrute la competición de manera responsable, entendiendo que pequeños gestos de autocuidado pueden marcar una gran diferencia en su salud a largo plazo.

Temas Relacionados

Mundial 2026SedentarismoHidrataciónTrombosisAlimentaciónEstiramientoFútbolSaludBienestarMagazinesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La hepatitis A y E reavivan la alerta sanitaria en Argentina

Un repunte inesperado en el Área Metropolitana de Buenos Aires impulsa nuevas estrategias de vigilancia epidemiológica. El repunte de contagios entre mayores de 20 años y la detección sostenida del virus E en cloacas bonaerenses modifican el mapa sanitario

La hepatitis A y E reavivan la alerta sanitaria en Argentina

Descubrieron una causa de la enfermedad inflamatoria intestinal: científicos de Oxford identificaron un mecanismo clave

En un estudio publicado en The New England Journal of Medicine, describieron una pista que conecta genética y autoinmunidad en la EII. Cómo el hallazgo podría cambiar el tratamiento

Descubrieron una causa de la enfermedad inflamatoria intestinal: científicos de Oxford identificaron un mecanismo clave

Los genes del hígado pueden influir en la adicción a la cocaína, según estudio

Una investigación liderada por la Universidad de California en San Diego identificó genes vinculados a la adicción. Cuál es el papel de una enzima hepática en el metabolismo de la droga y cómo este hallazgo abre nuevas posibilidades para tratamientos fuera del cerebro

Los genes del hígado pueden influir en la adicción a la cocaína, según estudio

Descubren en San Pedro el hueso de un perezoso gigante de hace 200 mil años

La estructura ósea permitirá a los investigadores reconstruir detalles inéditos de los grandes mamíferos extintos. Participaron del hallazgo especialistas del Museo Paleontológico de San Pedro, el CONICET y de las universidades de La Plata y La Rioja

Descubren en San Pedro el hueso de un perezoso gigante de hace 200 mil años

Cuántos latidos por minuto indican un corazón saludable en reposo y qué puede alterar ese valor

Edad, rutina, medicamentos y estrés influyen en el pulso basal; conocer los factores detrás de las variaciones ayuda a interpretar mejor este indicador y a decidir cuándo consultar al médico

Cuántos latidos por minuto indican un corazón saludable en reposo y qué puede alterar ese valor

DEPORTES

Inauguración del Mundial 2026, EN VIVO: gran expectativa en el Estadio Azteca a minutos del inicio de la fiesta

Inauguración del Mundial 2026, EN VIVO: gran expectativa en el Estadio Azteca a minutos del inicio de la fiesta

“Apenas corre y ya no presiona”, el llamativo análisis sobre Messi en el ranking de los 50 mejores jugadores del Mundial 2026

La Fórmula 1 admitió un error en el Gran Premio de Mónaco y Alpine batalla por recuperar el podio de Pierre Gasly

Impacto en Boca Juniors: Ander Herrera negocia la salida del club seis meses antes de terminar su contrato

Se conocieron detalles del diálogo de Messi con el hijo de su ex compañero tras la victoria de Argentina: “Le pregunté si tenía alguna camiseta para mí”

TELESHOW

La insólita reacción de Benjamín Vicuña tras su gesto contra Mauro Icardi

La insólita reacción de Benjamín Vicuña tras su gesto contra Mauro Icardi

Marcelo Benedetto abandonó un móvil en vivo para sacarse una foto con Shakira: “La voy a buscar”

El contundente mensaje de Marta Fort tras sus dichos sobre las cirugías estéticas

Quién es María Castillo de Lima, la primera soprano trans que interpretará a Turandot en la Argentina

Lali Espósito reveló el origen de su homenaje al Indio Solari en River: “Fue el doble de emocionante”

INFOBAE AMÉRICA

“Será el mundial más caro de la historia”: El periodista salvadoreño Fernando Palomo brinda novedades del Mundial 2026

“Será el mundial más caro de la historia”: El periodista salvadoreño Fernando Palomo brinda novedades del Mundial 2026

Nicaragüenses refugiados en Guatemala enfrentan obstáculos para acceder al empleo formal

Este estado de EEUU permitirá construir más de un millón de viviendas cerca del transporte público desde julio

Caso “Narcomaderas”: allanamientos en aserraderos en Bolivia tras hallazgo de cargamentos en Chile

El Congreso de Guatemala prevé conocer a finales de junio la ley que crea la autoridad portuaria