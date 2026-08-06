Un operario cayó a un pozo de 17 metros en una obra de Nueva Córdoba y fue rescatado por sus compañeros

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Un operario de 33 años cayó a un pozo de fundación de 17 metros de profundidad en plena jornada laboral en una obra en construcción del barrio Nueva Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Sus propios compañeros lograron rescatarlo antes de que llegaran los servicios de emergencia.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, el accidente ocurrió alrededor de las 13 horas de este miércoles en la calle Buenos Aires al 1040. El hombre realizaba tareas habituales en el predio cuando cayó al interior de un pozo romano —estructura cilíndrica de 1,20 metros de diámetro utilizada como base de fundación del edificio en construcción—, cuya profundidad alcanza los 17 metros.

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Fueron los propios trabajadores de la obra quienes, antes de la llegada de cualquier servicio de emergencia, lograron descender y extraer al operario del fondo del pozo. Cuando los efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar, el hombre ya se encontraba en la superficie y recibía asistencia de sus compañeros. Así lo confirmaron los propios trabajadores al ser entrevistados por el personal policial.

Un servicio de emergencias privado acudió al lugar y atendió al trabajador, quien se encontraba consciente y con signos vitales. El médico a cargo le diagnosticó fractura de cadera, traumatismo de tórax y politraumatismos varios, producto del impacto de la caída. Ante la gravedad del cuadro, el facultativo dispuso su traslado inmediato al Hospital Privado de la ciudad para una evaluación médica completa.

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La Policía resguardó el lugar con una consigna policial y labró las actuaciones de rigor para la posterior intervención de los gabinetes científicos de la Policía Judicial. Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias exactas en que se produjo el accidente laboral.

Un trabajador de la construcción de 40 años cayó desde un andamio y murió en Salta: la Justicia investiga el hecho

El operario de 40 años cayó desde gran altura en Orán, fue trasladado a un hospital local y murió horas más tarde (EFE)

El operario de 40 años cayó desde gran altura en Orán, fue trasladado a un hospital local y murió horas más tarde (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un trabajador de la construcción de 40 años murió tras caer desde un andamio en la obra de la Ciudad Judicial de Orán, en la provincia de Salta. El hecho ocurrió alrededor de las 14.30 y derivó en una investigación a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas del Ministerio Público Fiscal de Salta.

El operario cayó desde gran altura y las circunstancias en que ocurrió el hecho aún se tratan de establecer. Fue trasladado de urgencia al hospital local, donde falleció horas más tarde. El accidente ocurrió el lunes.

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Ante el deceso, la Fiscalía Penal 2 de ese distrito, que tomó intervención de manera inicial, giró las actuaciones a la Unidad de Graves Atentados, donde quedaron bajo la órbita de la fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo.

El cuerpo del trabajador fue remitido al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán para la realización de la autopsia. El informe determinó que el deceso se produjo por politraumatismo y traumatismo encéfalocraneano (TEC) grave por caída de altura.

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En forma paralela a las diligencias médico-legales, la fiscalía dispuso el despliegue de personal de Criminalística en el lugar del hecho para las tareas de rigor. Efectivos de la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) también trabajaron en el relevamiento de testimonios, cámaras de seguridad y otras medidas de recolección de pruebas.

“Se encuentran en cumplimiento las diligencias pertinentes para lograr el esclarecimiento de lo sucedido”, aseguró la fiscal Filtrín Cuezzo, según informó el MPF. La magistrada tiene a su cargo la conducción de la investigación en el marco de la feria judicial.

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La causa busca determinar las condiciones en que se desarrollaba la obra y las circunstancias precisas que rodearon la caída del operario en la Ciudad Judicial de Orán.