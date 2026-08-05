Francisco Cerúndolo cayó con Alex Michelsen en su debut en el Masters 1000 de Montreal

Francisco Cerúndolo se despidió en la segunda ronda del Masters 1000 de Montreal (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)

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Francisco Cerúndolo quedó eliminado en la segunda ronda del Masters 1000 de Montreal tras caer ante el estadounidense Alex Michelsen por 6-3 y 6-4, luego de una hora y 28 minutos de juego. De esta manera, el argentino no pudo defender los octavos de final que había alcanzado en la edición anterior.

En el comienzo de la gira norteamericana, que tendrá su punto culminante con el US Open, último Grand Slam de la temporada, a disputarse en Nueva York del 30 de agosto al 13 de septiembre, Cerúndolo, la mejor raqueta nacional y actual número 23 del mundo, volvió a despedirse de manera prematura tras las derrotas sufridas en el ATP 250 de Los Cabos y en Montreal.

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El mayor de los hermanos Cerúndolo, campeón este año en el Argentina Open y en Queen’s, sobre césped, debutó directamente en la segunda ronda por su condición de preclasificado. Del otro lado de la red estuvo Michelsen (42°), de 21 años, quien llegaba tras superar al alemán Jan-Lennard Struff (41°) en tres sets.

El estadounidense tomó rápidamente el control del encuentro y se adelantó 3-0. A pesar de ello, el argentino dispuso de cinco oportunidades de quiebre que no logró concretar, por lo que Michelsen terminó quedándose con el primer parcial por 6-3.

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En el segundo set, pese a la frustración de Cerúndolo, que buscaba respuestas en un constante diálogo con su equipo de trabajo, el marcador se mantuvo igualado hasta el 4-4. Hasta ese momento, el argentino había desaprovechado otras cuatro chances de break. En el noveno game, el estadounidense volvió a quebrar el servicio del albiceleste y luego cerró el encuentro con un definitivo 6-4.

Por un lugar en los octavos de final Michelsen espera por el vencedor del duelo entre el español Daniel Merida (63°) y el francés Ugo Humbert (28°). Por su parte, Cerúndolo aguarda por su participación en el Masters 1000 de Cincinnati que dará comienzo el próximo 13 de agosto.

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Alex Michelsen se clasificó para la tercera ronda del Masters 1000 de Montreal (Crédito: Eric Bolte)

Michelsen descubrió su vocación tenística desde muy chico. Comenzó a golpear reveses en el garaje de su casa a los tres años, guiado por sus padres, ambos ex jugadores universitarios. Su padre, Erik, fue All-American en tres ocasiones en la Universidad de Redlands, mientras que su madre, Sondra, compitió en la Universidad de San Diego y recibió el Premio Arthur Ashe al Liderazgo y la Deportividad en 1989. Fue ella quien lo entrenó diariamente hasta los 15 años. Aunque también practicó fútbol y béisbol, deporte en el que se destacaba, en la adolescencia decidió enfocarse en el tenis.

Su ascenso en el circuito juvenil estadounidense estuvo marcado por un saque potente y una notable movilidad para sus 1.93 metros de estatura. En 2022 conquistó el título de dobles junior de Wimbledon junto a su compatriota Sebastian Gorzny, un logro que recuerda como el más especial de su carrera.

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Ya en el ATP Tour ingresó al Top 100 en 2023 y disputó tres finales, dos en Newport (2023 y 2024) y una en Winston-Salem (2024). Este año se consagró campeón del Challenger de Bloomfield Hills, fue semifinalista en Brisbane y Newport, y alcanzó los octavos de final en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.