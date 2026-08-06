El dolor de Mercedes Funes tras la muerte de su gato, Nuit: “La peleó como un guerrero”

La actriz mostró su dolor al perder a su mascota

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En una mezcla de tristeza y angustia, Mercedes Funes atraviesa el duelo por la pérdida de su gato. A través de sus redes sociales, la actriz compartió varios recuerdos de su mascota y expresó su dolor por su partida.

“Los que me conocen lo saben: Nuit es un hijo para mí. Ayer se nos fue. Hoy es todo dolor y así será por un buen rato”, comenzó escribiendo Funes en el inicio de su posteo. En la foto que abría su carrete se podía ver a la artista sosteniendo a su gato mientras cerraba sus ojos.

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En ese sentido, su publicación continuaba refiriéndose a la muerte de su mascota: “La peleó como el guerrero grandote que era y dio ternura hasta el último segundo como esa dulce flautita que llevaba en la voz. Creo en Dios y sé que cuando me toque irme, que cuando yo abra esa puerta, él va a venir a recibirme con un ‘Mau Mau’ de flautita como cada día privilegiado que viví a su lado”.

Por último, Mercedes agradeció a los veterinarios que atendieron a su mascota en sus últimos momentos: “Gracias Veterinaria San Nicolas. Gracias Doc Totino por llorarlo a nuestro lado. Tengan bichos. Es lo más cerca de los ángeles que van a estar. Gracias a todos y cada uno de los amigos que estuvieron atentos y cerca en estos días tan pero tan tristes. Te amo Cuqui”.

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El emotivo mensaje de Mercedes Funes por su gato, “la peleó como un guerrero” (Instagram)

Siete años atrás, Mercedes había atravesado otra pérdida cuando tuvo que despedirse de su perrita Simba. El animal hace 17 años que convivía con ella y la acompañaba en los buenos y malos momentos de su vida. “Patitas de Cristal. Corazón de titanio. Pecho de superhéroe. Cinturita de bebé. Llegó a mi vida entrando en la palma de mano con sus pelos de alambre y sus ojos saltones. Pensar que nadie la quería!! Por desaliñada y carpincha. La primera vez que ladró, desde su tamaño enano y su templanza curiosa, parecía que rugía un Leon”, escribió Mercedes junto a una imagen de su amada mascota.

“Se iba a llamar Maggie. Pero cuando tiró sus primeras magias a los vientos quedó muy claro que su nombre sería de reina de la selva. Y si bien era una niña y se supone que su huella debía sonar a rosado… mi bebita pisaba la vida con toda su impronta multicolor. La primera vez que pisó el pasto me hizo sospechar que era un transformer. Por arte de magia tiró las orejas para atrás como dos alas y encorvó su culito para transformar sus patas flacas en ruedas”, recordó la actriz.

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Mercedes Funes agradece a los veterinarios que acompañaron el final de Nuit y deja un consejo a sus seguidores (Instagram)

“Entre sus miles de parientes callejeros algún abuelo galgo debió pasar por su árbol mestizo maravillosamente indescifrable. No corría. Volaba. Y reía. Juro que reía. Y con su sonrisa despareja de colmillo chueco, nos hacía reir el alma a todos. Siempre fue tan inteligente!!”, indicó Mercedes Funes.

En la serie de imágenes donde se puede ver a Simba en un primer plano, Funes aseguró: “Conocía las palabras mágicas que le precedían los buenos momentos. ¡Qué linda! ¿Vamos a pasear? ¡¿Quién quiere un pre pre…?! Alaridos con sonrisas”.

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Mercedes Funes abre su corazón tras perder a su gato y deja una despedida que tocó a todos (Instagram)

“Mi nena sonreía y con ella sonreía mi corazón. 17 años siendo mi nena. Sabiendo mis comos y mis cuandos. La perra más famosa de la cuadra. De todas las cuadras. La más amada. La perra de todos. Simba. Firula. Pimpi. Hoy se fue. Mi bebé. Y quiero regalarle este pequeño homenaje de palabras que nunca van a alcanzar para llenar el vacío que va a quedar en mi alma”, explicó la querida actriz abriendo su corazón ante sus seguidores y recordando a la dulce perrita.

“Ya veo que el pecho se me empieza a llenar y poner gordito como el de Simba. Ah ya entendí!!! Ese pechito de súper héroe era así de gordito porque ya venía a esta vida lleno de otras vidas que la llenaban de amor. Ahora entiendo porque parece que mi nenita tenía carrete para mil vidas”, continuó diciendo. Y concluyó su despedida con unas sentidas y dolorosas palabras: “Hoy me ladra el pecho. Te amo hijita”.

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