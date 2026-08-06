El chiste escatológico de Mario Massaccesi que descolocó a un participante de Cuestión de Peso: “Largaste”

El conductor se refirió al malestar que sentía un participante

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Durante la jornada de eliminación de este miércoles en Cuestión de peso (eltrece), Mario Massaccesi vivió un peculiar momento al aire. Todo sucedió cuando el conductor interrogó a José Luis Choque sobre su preocupación por la copa helada consumida el lunes como parte de su permitido.

José Luis no dudó en compartir la consecuencia inmediata que le provocó el postre. Aseguró que la copa helada no le resultó beneficiosa y que, tras consumirla, experimentó malestares digestivos. “No me hizo bien, porque estuve descompuesto después”, relató. Massaccesi profundizó en la consulta y le pidió que detallara los síntomas. El participante explicó que tuvo que ir al baño en repetidas ocasiones, sugiriendo que el malestar fue persistente durante el día.

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En tono distendido, el conductor bromeó sobre la situación, y José Luis comentó que, pese a la incomodidad, esperaba que el episodio le favoreciera en la balanza. Massaccesi continuó indagando acerca de la frecuencia y duración del malestar, mostrando interés en el impacto que la copa helada tuvo en la rutina de José Luis.

El participante explicó que su organismo reacciona de manera negativa a la crema debido a un problema de vesícula, y reveló que tiene pendiente una operación para resolver esa condición. “La crema me hace mal a la vesícula. Tengo que operarme y me afecta”, explicó ante las cámaras. Massaccesi, manteniendo el clima de humor, hizo una analogía con el “efecto Cataratas del Iguazú”, en alusión a los síntomas que describió José Luis.

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Mario Massaccesi insiste con el chiste “Cataratas del Iguazú” y la mesa pide frenar el tema en pleno vivo

El intercambio se volvió aún más distendido cuando Luciana, otra de las integrantes del programa, intervino pidiendo una pausa para la merienda, ante la seguidilla de comentarios sobre el episodio digestivo. A pesar de ello, el conductor continuó con los chistes, mencionando que hasta las barandas de las Cataratas del Iguazú se vieron afectadas, en referencia a la situación de José Luis.

Al momento de la definición, José Luis se subió a la balanza y el resultado mostró una baja de 1,800 kilos en relación con su objetivo semanal, lo que le permitió permanecer en competencia. Festejó la noticia con un baile improvisado en el estudio. Massaccesi, atento a la situación, le consultó si se sentía en condiciones de bailar y pidió evitar sorpresas. Sergio Verón, otro de los miembros del equipo, cerró el segmento con una nueva broma sobre la “cascada”, reforzando el tono humorístico del segmento.

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Meses atrás, Massaccesi había vivido otro sensible momento en el estudio cuando Denise Álvarez, una de las participantes del programa, se descompensó en plena transmisión en vivo, apenas unos segundos después de conocer su resultado en la balanza.

Una participante de Cuestión de Peso causó preocupación al tambalearse durante el pesaje

Todo ocurrió tras un pesaje muy ajustado en el que la joven logró mantenerse en competencia por apenas 200 gramos. “Debe pesar 94,2 kilos y su peso actual es de 94”, se escuchó decir al locutor mientras la pantalla mostraba el resultado. “¡Por 200 gramos, Denise! ¡Seguís en el programa! ¡Vamos!”, agregó con entusiasmo.

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Sin embargo, la alegría duró poco. En las imágenes se la vio cerrar los ojos y quedar paralizada sobre la balanza, con signos de mareo y respiración agitada. “Ay, respirá hondo, profundo...”, se alcanzó a oír al médico del equipo, mientras Mario Massaccesi, conductor del ciclo, se acercaba de inmediato para asistirla.

En medio de la confusión, los médicos del ciclo, Sergio Verón y Adrián Cormillot, también ingresaron al set para sostenerla y ayudarla a bajar con cuidado. El clima de festejo se transformó en preocupación: los compañeros de Denise observaban desde sus lugares, visiblemente impactados por lo ocurrido.

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“Vas gestionando (la respiración)... vení, rápido, rápido... ahí vienen los médicos“, relató el presentador hasta que llegó la asistencia profesional. “Está atendida por toda la producción”, explicó luego el propio animador mientras intentaba continuar con el vivo, a la vez que la participante era retirada del centro del estudio acompañada por los doctores. Minutos después, el conductor llevó tranquilidad a los televidentes: “Bueno, ya está atendida por los médicos y por toda la producción. Está todo bien, se queda, sí”, confirmó al aire antes de ir a una pausa comercial.