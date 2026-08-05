Ciencia
Agregar Infobae enGoogle

El drama de los osos grizzly: una bióloga los monitoreó cinco años y descubrió por qué les cuesta sobrevivir

La científica canadiense siguió durante un lustro a 13 a animales liberados con collares GPS. El 83% murió y los datos obligan a repensar cómo se crían en cautiverio

Oso de pelaje marrón erguido en orilla fangosa, con patas delanteras en talud cubierto de hierba verde, y cuerpo de agua en primer plano
Un estudio en Canadá reveló que ocho de cada diez osos grizzly criados en cautiverio y liberados no sobreviven hasta su primera hibernació ( Alana Paterson)
Guardar

Ocho de cada diez osos grizzly o grises criados en cautiverio y liberados no logran sobrevivir hasta su primera hibernación.

Un seguimiento minucioso realizado por primera vez en Canadá arrojó que los programas de rehabilitación logran menos éxitos de los que se asumía y puso en evidencia las causas de este fenómeno.

La investigación identificó dos factores que limitaron la supervivencia: la habituación, es decir, la pérdida del miedo natural a los humanos, y una trampa metabólica, en la que un cuerpo demasiado grande resulta insostenible con los recursos alimenticios disponibles en libertad.

La investigación, liderada por Lana Ciarniello, de Aklak Wildlife Consulting, se publicó en la revista Frontiers in Conservation Science.

Huérfanos en la frontera

Primer plano frontal de la cabeza de un oso grizzly con pelaje marrón y hocico claro, con ojos oscuros y nieve difusa en el fondo
La investigación publicada en Frontiers in Conservation Science identificó la habituación a los humanos y la trampa metabólica como factores clave en la baja supervivencia del oso grizzly. (Archivo Reuters)

Cuando una cría de oso grizzly pierde a su madre, las opciones se reducen a unas pocas alternativas. En Columbia Británica, solo la Northern Lights Wildlife Society está autorizada en América del Norte para criar y devolver estos animales a la vida silvestre.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, ningún programa había monitoreado con rigor el destino de los ejemplares liberados, ya que los collares de rastreo solían fallar y la ausencia de reportes de conflicto se interpretaba como éxito.

En 2019, el gobierno provincial consideró que los datos disponibles resultaban insuficientes para evaluar el programa, y así nació el Proyecto Rewild.

Su meta fue documentar el destino de cada oso liberado: supervivencia, muerte o desaparición del monitoreo. El estudio analizó variables como la edad de ingreso, el tiempo en cautiverio, el número de osos criados juntos y el peso al momento de la liberación.

El peso de la supervivencia

Dos osos grizzly de pelaje marrón con collares se tocan los hocicos en un campo de pasto alto. Hay arbustos y árboles verdes en el fondo
El Proyecto Rewild nació en Columbia Británica en 2019 para monitorear con rigor la supervivencia, la muerte o la desaparición de cada oso grizzly liberado ( Alana Paterson)

La investigación puso a prueba la creencia de que mayor peso al liberar equivale a mayor probabilidad de supervivencia. Se comparó el desarrollo físico de los osos criados en cautiverio con osos silvestres de la misma edad en Columbia Británica y el noroeste de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

A lo largo de cinco años (2019-2023), se admitieron 14 crías huérfanas; 13 fueron liberadas y 12 tuvieron un destino confirmado. Cada oso recibió collar GPS, marcas auriculares y chip subcutáneo.

Frente a los 36,1 kg de peso promedio de los osos silvestres, los criados en cautiverio alcanzaron 127,4 kg al momento de la liberación, es decir, 3,5 veces más.

Pese al mayor tamaño, el 83% de los osos con destino conocido murió, y el 75% no sobrevivió a su primera hibernación.

Los conflictos con humanos explicaron la mitad de los casos (cuatro osos fueron sacrificados por las autoridades tras ser clasificados como animales problema) y la depredación por otros osos representó el 30%. El resto correspondió a matanzas ilegales, detectadas por los dispositivos de rastreo.

Oso de pelaje marrón claro parado en un campo de hierba alta. Fondo con un río o lago, árboles y rocas en la orilla lejana. Hay troncos secos
La Northern Lights Wildlife Society es la única institución autorizada en América del Norte para criar y reinsertar crías huérfanas de oso grizzly en la vida silvestre ( Alana Paterson)

El hallazgo más relevante en torno al peso fue que todos los osos liberados con más de 135 kg murieron en la primera etapa.

Los únicos sobrevivientes eran hermanos liberados con un peso por debajo de ese umbral y menos tiempo en cautiverio. Según la investigadora, superar ese umbral implica una trampa metabólica: un esqueleto grande exige recursos energéticos que un oso sin guía materna no consigue en primavera.

Cadenas causales y el límite de la compasión

Mujer con gorra y mascarilla sostiene una herramienta junto a un oso grizzly sedado en un palé con paja. Se observa una red, montañas y edificios en el fondo
Los osos grizzly criados en cautiverio fueron liberados con un peso promedio de 127,4 kilos, 3,5 veces superior al de los osos silvestres de la misma edad./ Alana Paterson)

La investigadora concluyó que el fracaso responde a una cadena causal: la temporada de ingreso determina el tiempo en cautiverio y, en consecuencia, la exposición a humanos.

Los ejemplares ingresados en otoño, con mayor aprendizaje materno y menos días en cautiverio, sobrevivieron mejor que aquellos recibidos en primavera.

Como señaló Ciarniello, cuando los protocolos de cría se alejan de las condiciones naturales y facilitan la habituación, la rehabilitación se convierte en una forma de manejo compasivo antes que en una herramienta de conservación.

El estudio reconoció el tamaño reducido de la muestra (13 osos liberados), una limitación inherente a la disponibilidad biológica y logística, no a la metodología. La muestra representó la totalidad de crías elegibles en Columbia Británica durante el período analizado.

Hacia una rehabilitación sin contacto

Mujer sentada con las piernas cruzadas sobre una lona verde, sosteniendo un cuaderno y un bolígrafo, rodeada de un portátil, cámara, mochila y otros equipos
La investigación propuso una rehabilitación del oso grizzly sin contacto humano, con alimentación remota, metas de peso más bajas y controles oficiales específicos para la especie/

Para el futuro, la investigadora propuso protocolos de manejo sin contacto: recintos aislados acústicamente de otras especies y de la actividad humana, alimentación remota y metas de peso alineadas con las de un oso silvestre antes de la hibernación.

También recomendó una supervisión gubernamental más estricta, con estándares específicos para el oso grizzly, diferenciados de los del oso negro americano, una especie mucho más tolerante a la presencia humana cuyos protocolos de rehabilitación no deben extrapolarse al grizzly.

Temas Relacionados

OsosCanadáFauna silvestreConservación de especiesÚltimas noticiasBiodiversidad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La NASA eligió al primer astronauta europeo para una misión del programa Artemis rumbo a la Luna

El italiano Luca Parmitano integrará el equipo junto a Randy Bresnik, Frank Rubio y Andre Douglas, mientras los entrenamientos ya incluyen ejercicios en Maryland, simulaciones con trajes y un ensayo de seis horas con incidentes

La NASA eligió al primer astronauta europeo para una misión del programa Artemis rumbo a la Luna

Una misión de la NASA busca predecir las tormentas solares y su impacto en la Tierra

Los científicos lograron en una primera prueba de concepto anticipar con un margen de apenas 30 minutos la llegada de una eyección, un avance que podría mejorar de forma drástica la protección de satélites, redes eléctricas y vuelos tripulados

Una misión de la NASA busca predecir las tormentas solares y su impacto en la Tierra

El Niño se fortalece: el pronóstico trimestral anticipa lluvias abundantes en varias provincias argentinas

El Servicio Meteorológico Nacional publicó el informe de agosto a octubre y advirtió que varias áreas del país podrían registrar precipitaciones superiores a lo habitual. Cuáles serán las zonas más afectadas

El Niño se fortalece: el pronóstico trimestral anticipa lluvias abundantes en varias provincias argentinas

Un cohete cayó en la Luna: la NASA y SpaceX esperan para confirmar el impacto

El choque programado del Falcon 9 en el satélite de la Tierra se trata de un experimento único que desafía la observación y la gestión del espacio. Astrónomos en todo el mundo también buscan la ansiada fotografía

Un cohete cayó en la Luna: la NASA y SpaceX esperan para confirmar el impacto

La NASA acelera el plan para instalar una base en la Luna: en qué etapa se encuentra

La agencia espacial estadounidense coordina una red de módulos comerciales y misiones robóticas que desplegarán instrumentos, probarán tecnologías y ensamblarán infraestructura en la superficie lunar

La NASA acelera el plan para instalar una base en la Luna: en qué etapa se encuentra
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Tienes tarjeta de crédito? Estos conceptos pueden salvarte de una deuda difícil de pagar

¿Tienes tarjeta de crédito? Estos conceptos pueden salvarte de una deuda difícil de pagar

Karina Milei visitó las oficinas de Google y se interiorizó sobre los proyectos de la empresa en el país

DEA sostiene que funcionarios mexicanos protegen al CJNG facilitando tráfico de drogas y lavado de dinero

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: Diego Villalobos gana la tercera medalla para México en el día

Procesaron con prisión preventiva al clan familiar detrás de la prepaga trucha de La Matanza

INFOBAE AMÉRICA

Juan Luis Guerra pondrá el broche final a los juegos en Santo Domingo 2026

Juan Luis Guerra pondrá el broche final a los juegos en Santo Domingo 2026

Según LinkedIn, esta es la ciudad más atractiva de Estados Unidos para conseguir empleo y además tiene un bajo costo de vida

Marca automotriz convierte sus tiendas en espacios de entretenimiento para conectar con clientes durante el Mundial

El 87.1% de las microempresas agropecuarias depende de su negocio principal y queda más expuesto a la sequía en El Salvador

Guatemala: Walter Mazariegos rector de la Universidad de San Carlos recupera finiquito por orden judicial

ENTRETENIMIENTO

Anthony Kiedis reflexionó sobre la vigencia de Red Hot Chili Peppers: “Lo que más me enorgullece es que nuestra música sigue viva”

Anthony Kiedis reflexionó sobre la vigencia de Red Hot Chili Peppers: “Lo que más me enorgullece es que nuestra música sigue viva”

Quién es Perez Hilton, el polémico bloguero de celebridades que se autolesionó en una perturbadora transmisión de TikTok

Una mujer demanda a Singapore Airlines tras tragar una astilla de satay que le lesionó las cuerdas vocales

Mick Jagger reveló cómo la mentalidad de Charlie Watts definió la variedad sonora de The Rolling Stones

El requisito de Andrew Garfield para volver al universo de Spider-Man